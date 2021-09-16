台東超療癒旅程！野溪溫泉仙境、投錢拿飼料餵動物，10大景點報你知

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-03-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 紅葉紅橋溫泉 Hongye Red Bridge Hot Spring、鹿野神社、鐵花村。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤 IG: jnie.c https://www.instagram.com/jnie.c/ Blog: https://chih7chih.pixnet.net/blog

第 1 天

紅葉紅橋溫泉 Hongye Red Bridge Hot Spring | 2 小時

說到泡野溪溫泉的魅力，就是輕輕鬆鬆就能包場，想坐、想躺還是大字型都可以，泡完通體舒暢。 台東紅葉溫泉點分別在白橋跟紅橋附近，我這次去的是更往山裡去的白橋，停車步行10分鐘左右就能到溪邊，有一個伯伯阿姨搭建的小小水泥牆池，再往前一點還有一個天然石頭圍出來的溫泉池，有點乳白的淡藍色澤好漂亮，雖然天氣不好，也是仙境中的仙境！下次天氣好還要再來！

鹿野神社 | 1 小時

鹿野神社位在一個台灣的廟宇旁邊，剛好遇到有團來進香，熱鬧與靜謐形成非常有趣的對比。鹿野神社本身規模很小，前方一樣有個鳥居，雖然不用二十分鐘就參觀完了，整個日式的氛圍，讓我們在這回想起可以自由來去日本的時候，希望疫情趕快過去，好想再去日本呀！

鐵花村 | 2 小時

台東夜生活真的選擇不多，甚至餐廳小吃也不走觀光客時間，以在地人工作生活為主，所以到了夜晚，鐵花村似乎是每個旅人一定會造訪的區域，也一定會來看看這些小天燈，是鐵花村獨一無二的風景。週末晚上有一些街頭藝人表演，還有小巧手作市集可以逛，非常chill呀！

采虹6號民宿: 台東民宿 | 1 小時

台東行第一天入住的采虹6號民宿，外型看起來就像一般民宅，不過我就是為了這個露天浴缸來的！如果天氣好的時候，就能邊看星星邊泡澡，享受慢活步調的台東之旅！這個露天浴缸與小花園，我給一百分！

第 2 天

初鹿牧場 | 2 小時

多年後造訪初鹿牧場，一切都跟記憶中的一樣，有很多可愛的動物，還能自己投錢拿飼料餵動物，這點牧場真的很聰明，既不用親自餵食，還能賺錢！最喜歡的部分就是那一片退休牛牛的專屬草原，退休的牛爺爺、牛奶奶坐在草地上，閉著眼，嘴裡還嚼著草，這就是退休生活嗎？好羨慕！

鹿野高台 | 1 小時

以熱氣球季節聞名的鹿野高台，也是滑翔翼的出發點，現在還有滑草可以玩，看到那個斜坡，我腳好抖，不過整片的草皮看了好療癒，好像windows的桌布！

星星部落景觀咖啡 | 3 小時

說到台東的夜生活，星星部落也是榜上有名，台東的夜景也很美麗，加上滿天星斗更是無敵。星星部落還有養著好多隻的兔子，牠們自由自在的，有些也不太怕遊客，超級可愛！

台東普悠瑪民宿 | 1 小時

普悠瑪 這次台東行第二天入住的可愛民宿是普悠瑪民宿，總館走一個南洋渡假風，房間裡竟然有陽傘跟帳篷，好浮誇！我還不拍爆！ 超適合親子家庭入住的家庭房空間超大，有陽台、小客廳、半乾溼分離的廁所裡還有歐風浴缸，度假配備應有盡有，是多讓人不想出門！

第 3 天

出出實驗坊 | 2 小時

日式老屋改造的出出實驗坊，外邊就有一個超大的日式庭園，走進室內必須拖鞋，擺設跟裝潢都非常有日本的味道！啊又好想念日本了呀！

小野柳 | 2 小時

最後一個行程，往海邊去繞了一圈，小野柳顧名思義，如同北海岸的野柳，有一堆奇岩怪石，拍照起來特別壯觀呢！看海就是舒壓，充實又放鬆的台東行，是忙碌之餘最好充電的地方呢！

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