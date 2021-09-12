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天空步道、水簾洞！踩點花蓮最美景點，望山看海好寫意

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作者：Funliday-小腦袋的旅行🧳

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-01-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 STARBUCKS 星巴克 (洄瀾門市)、大石鼻山步道｜龜庵山步道、豐濱天空步道。 宜蘭去膩了 就去花蓮吧！

第 1 天

STARBUCKS 星巴克 (洄瀾門市) | 1 小時

這裡可以說是花蓮人氣景點，由名建築師隈研吾設計，並成為亞洲第一間貨櫃設計而成的星巴克。附近則有新天堂樂園，擁有最長室內溜滑梯為最大亮點！

大石鼻山步道｜龜庵山步道 | 1 小時

這個地方友人推薦的行程，座落於花蓮往台東方向的濱海公路段，整路景色優美，可以聞到濃濃的海水味，海風輕拂，戴著墨鏡沿著木棧道往小山丘上前進，有點在南法小區感覺呢！

豐濱天空步道 | 1 小時

離花蓮市區有一小段距離，又稱親不知子海上古道。是目前花蓮必去景點之一，擁有獨特的地形景觀，玻璃步道沿著峭壁而建造，對於喜歡有點刺激的人來說還真的蠻不錯的，原來海上行走是這種感覺。我家老頭子有點懼高，一整路都叫我不要太靠近邊緣，天空步道單行道只能去不能回，回程要走新機隧道回來，入場需要租用安全帽以策安全。 附有海景停車場，一次50元 門票1人/40元 花蓮豐濱鄉新豐隧道口附近(約在台11線43.5k處) 營業時間：09:00 - 17:00

咪荳莉みどり生活旅宿Midori Hostel | 2 小時

價格優、地理位置方便，距離花蓮火車站5分鐘，東大門夜市也只要12分鐘，簡單大方的清水模建築，民宿附有三個停車位，記得住宿先跟老闆預約停車位喔。 房間舒適乾淨，整棟建築物還有電梯，出門大包小包的人會感覺到老闆的貼心。 個人很喜歡一樓的公共空間，附有一些小食及咖啡，推薦大家可以買一些食物回來坐下來好好享受。 店名： 咪荳莉みどり生活旅宿Midori Hostel 電話： 0909 873 868 地址： 970花蓮縣花蓮市富強路312號

七星潭賞星廣場 | 1 小時

喜歡欣賞無邊際的天空，人常說：日光之下了無新事，但在月亮星空之下可是很多浪漫主義者的畫布，往往可以勾勒出意想不到的驚喜！

第 2 天

白楊步道水濂洞 | 3 小時

太魯閣：世界級自然景觀 白楊步道為在太魯閣國家公園內，停車場離步道入口不遠處，車位不多容易客滿。 建議攜帶防水手電筒、輕便雨衣，如果你要當勇者泰山不穿雨衣也可以，但來回需要一個多小時，步道綿延穿梭在山谷間，在沒太陽的地方可能會有一點冷。（有些人會把穿完的雨衣放在水簾洞入口，如果真的忘記帶可以碰碰運氣，但用完記得帶下山或是親手交給下一位需要的人） 最後白楊瀑布雖然平穩好走，但不能帶寵物狗等來喔！

延伸閱讀：花蓮小遊ft.鬼斧神工太魯閣

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