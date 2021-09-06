賞熱氣球、玩飛行傘！台東鹿野「2021台灣熱氣球嘉年華」即將落幕請把握

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-08-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 鹿野高台、台東鹿野高台翱翔飛行傘第一起飛場、鹿野神社。 2021台灣國際熱氣球嘉年華，官方聲稱台東人限定，（限定只有台東人能報名參加繫留），並不表示外地人不能參與共襄盛舉，所以喜愛熱氣球的朋友，只要做好防疫措施，鹿野高台採入場實名制，量測體溫，戴好口罩並保持好社交距離，官方網站隨時公告🪧若場內人數到達限制安全承載量即會有公告通知禁止前往，不僅如此也能提前收到當天天氣狀況以及球況資訊哦！ 以下為粉絲專頁，若因天氣因素取消，隨時會有最新公告。 https://www.facebook.com/balloontaiwan/ 不克前往的朋友，還有YouTube 線上直播追球哦！😄 https://youtu.be/CX-oUfAaidk

鹿野高台 | 3 小時

太喜歡來台東漫遊，第二次來追球，先前得知官方公告🪧熱氣球台東人限定，當下有點難過，不死心的詢問了民宿業者、觀光業者後得到了正確資訊ℹ️，只有限定台東人報名熱氣球繫留活動，場地有規劃管制區，外地人觀光客觀賞區域（其實就跟前幾屆的活動範圍差不多），就決定出發了！ 當天起了個大早，以往經驗早上天氣是最好的，午後易有雷雨、風大造成活動取消，抵達會場跟以往人數相差甚多，因為平日前往避開人潮，會場人員量測了體溫，手機登記實名制即可入場。 🎈熱氣球時間🎈 （8/14～9/12） 早場0530-0730 晚場1700-1900 只有這二個時段看得到熱氣球！記得要帶野餐墊哦！

台東鹿野高台翱翔飛行傘第一起飛場 | 2 小時

每次看到飛行傘體驗都很想要報名，這次剛好托熱氣球的福，一起完成，報名場地就在鹿野高台旁的老王咖啡隔壁，報名費用$2500（可刷卡），如需要租借GoPro動態攝影📹租借費用$500，由於我們都有GoPro所以就自行攜帶，跟業者借了伸縮棒。 於熱氣球施放期間（8/14～9/12），飛行傘業者從早上6:30就開始接受報名，驚訝的詢問教練為什麼那麼早就提供服務，原來這是真玩家才知道的撇步，5:30開始看早場熱氣球、6:30去報名飛行傘於高空中再由不同角度欣賞👍 （下次學起來）

鹿野神社 | 30 分鐘

鹿野鄉龍田村在日治時期是因移民政策而成立的日本🇯🇵村落，在當時製糖株式會社為了安撫日本移民的心，曾在村內建造神社提供日本人膜拜，也是當時日本人的信仰中心。 神社其詳細位置在鹿野鄉龍田村崑慈堂的後方，將車停好後便在前面這廣場先逛了一下，一開始以為來錯地方，原來神社就在寺廟旁不遠處。

台東龍田綠色隧道 | 30 分鐘

綠色隧道長達1.2公里，沿路都有遮蔭的地方清涼舒適不用擔心曬太陽。龍田村舊時為日本🇯🇵移民村，也是日治時期所規劃的棋盤式道路，所以只要方向跟道路看好，怎麼繞都可以繞回來喔。

恰比兔子 | 2 小時

恰比兔子是我的口袋名單餐廳，主廚老闆為德國人，由於去年沒有預約所以飲恨沒有吃到，確定出發後就開始透過粉絲專頁來預約，由於期間店家人手不足無法開放內用，實在太想吃又沒有地方可以內用，老闆娘好心的開放有陽光沐浴以及鳥語花香的網美庭院讓我們用餐。闆娘種植的巨大龍舌蘭相伴，曬著溫暖的太陽吹著涼風，一度讓人以為在國外用餐。

永安社區活動中心(永安村辦公處)兼鹿野鄉避難收容處所 | 30 分鐘

google上一直找不到這裡的定位，牆上的彩繪感覺跟萬物穀倉大地慶典的裝置藝術有關係，但爬文也找不到相關資料，在離開恰比兔子後的永安路上，建築物裡面看似有整理過，或許假日市集倉庫的或是手作教室，只能說是團謎，外觀這麼童趣可愛的塗鴉和長到快200公分的貓生，旅行中的意外小發現。

鹿野鄉公所 | 30 分鐘

行政院農委會2019年推出「萬物糧倉．大地慶典」計畫，首度舉辦「縱谷大地藝術季」，2020年則在有最美公路之稱的197縣道上沿途綻放，以農村自然景觀為舞台，從197縣道往外擴展。今年邁入第三年，從池上往南延伸至關山、鹿野。 此行它也是口袋名單之一，由兩位藝術家共同打造的「穹頂上有花」，在鹿野鄉公所戶外大片綠地上格外顯眼，林純用以竹編技法的亂編，加上楊海茜的鉤織妝點，呈現出猶如教堂穹頂的作品，感受希望之光。

出出實驗坊 | 2 小時

「出出實驗坊」是獨棟式的老宿舍，也稱為671日式宿舍，當時宿舍是三戶共住一起，衛浴、廚房、客廳也都是三戶一起使用。現今，賦予新的價值，由出出實驗坊取得經營管理權，成為文化藝術兼具的輕食餐飲空間。 整個空間採光很好，看喜歡窗邊充滿綠意的座位，又或者想要窩在沙發上都可以。這裡也提醒大家，台東出出實驗坊目前不接待10歲以下的兒童，據說因為常常被弄壞東西，如果有帶小朋友要注意年齡。 🈺️營業時間 週一：中午到下午7點 週二：公休 週三：中午到下午7點 週四：中午到下午7點 週五：中午到下午7點 週末：上午11點到下午7點

延伸閱讀：台東鹿野｜2021台灣🇹🇼熱氣球嘉年華

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