猶如蘇杭小鎮！宜蘭景點「24公頃園區」逛到飽，紅磚建築優雅必拍

成立近20年的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區（以下簡稱宜蘭傳藝中心）為推廣全國傳統藝術，採用多元獨特的傳統文化元素並加以創新運用，規劃了佔地24公頃的園區，結合了「動態」和「靜態」兩大類的區域，包含園區內市街聚落區以及水岸的露天舞台、田園景觀區與不定時的技藝展演活動，完整的遊玩體驗讓這20年來都是宜蘭不可錯過的遊玩景點之一！

圖/IG @jay_chieh

整個園區主要分為「三街」：魯班街、臨水街、文昌街；「三建築」：文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅；「三館」：曲藝館、展示館、蔣渭水演藝廳，每一區呈現不同的傳統建築與聚落氛圍，下面就針對主要的遊玩路線與最熱門的傳藝三街來分別作介紹。

傳藝三街之一：魯班街

圖/IG @c.l.wang

從入口進去後，遇到的第一條街就是魯班街，是以工匠家「魯班」為名，沿街右側的5棟建築象徵5根手指的手掌，象徵「工藝之手」，以此表達工藝手作的五大主題，分別是琉璃、陶、木作、藍染與金工，並透過通透的廣場與紅磚建築，堆疊與工藝互動的趣味，得以駐足體驗工藝的優雅。

傳藝三街之一：臨水街

圖/IG @jay_chieh

臨水街是緊鄰河岸的街屋，與一旁的文昌街有著明顯的高低落差，是仿照當時九份、淡水等老街的建築群，利用落差地勢與巷弄內的階梯，搭配建築群交錯，呈現不同的老街建築韻味。此區除了有咖啡廳、密室逃脫，亦有遊船體驗，能坐上電動小船暢遊於東山河上，享受愜意的出遊時刻。

遊船體驗：一趟120元（3-12歲100元）

傳藝三街之一：文昌街

圖/IG @ashley_zh

文昌街是園區內最主要的街道，是依據臺灣新竹湖口、三峽、鹿港、臺北大稻埕等各地街屋特色設計而成，日本明治維新從歐洲學習很多知識及建築風格，如文藝復興時期的巴洛克與後來昭和年代的現代主義等風格，故文昌街也透過市集、街景及傳統店家等元素來呈現傳統聚落食衣住行生活環境。

圖/IG @allo_320

此條街也匯集了各式特色店家，如傳統技藝的捏麵人、陶笛、製糖，除此之外還有很多DIY課程，可以親自體驗這些傳統的技藝，除了能回味兒時記憶外，也加強對這些技藝的認識與印象。

圖/IG @missgee._.life

除了上述的景點介紹外，宜蘭傳藝中心內還有許多藝文表演、傳統小吃可以去體驗與發現，在園區內可以輕鬆待上一整天，非常推薦給家族旅遊、親朋好友一同前來！

圖/IG @rurimax_yi

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

電話：03-9508859

開放時間：每日9:00~18:00

門票資訊：

普通票 NT$150 / 年卡 NT$350

優惠票 NT$120（6-12歲兒童、學生，需憑證）

縣民票 NT$100 / 年卡 NT$250（宜蘭縣縣民，需憑身分證）

敬老票 NT$75 / 年卡 NT$100

免費（身心障礙者與其必要之陪伴者1人、兒童：115公分以下或未滿6歲）

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