別只懂得奶凍捲！宜蘭「握壽司麻糬、牛肉酥」好Q　7大必買刷新伴手禮清單

好山好水的宜蘭往往是許多人旅遊的首選，不但風景優美且遍地美食，出去旅行總是要把行李箱塞滿才甘願回家呀～不過每次到宜蘭只知道先衝牛舌餅及奶凍捲嗎，其實宜蘭還有很多不同的名產，Ready Go這就來公布宜蘭不一樣的伴手禮清單！

奶酥人

文創手繪風格的店面十分吸睛，奶酥厚片烤至焦糖色，每一口都完全品嚐到厚厚奶酥的香氣。奶酥人擔心大家吃了流連忘返，也出了罐裝奶酥，歡迎大家帶回家自行搭配享用！

🔺純粹奶酥厚片 $70

🔺純粹奶酥醬 $350

圖 / IG @_food1106

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段89號1樓

營業時間：週五至週日 13:00至完售

烏龜島

宜蘭冬山鄉田野中的玻璃建築，不但可以用餐、享受農田風光，還有豐富的伴手禮可以選擇。店家將餅乾設計成龜山島的造型非常吸睛，內餡是冬山茶葉配上碎堅果，山頂還加了抹茶點綴，讓整體增添一點甜度及美感。另外適合送人的禮盒則是「岩手千層」滿滿的三星蔥香氣就濃縮在裡了頭，一層一層的酥脆口感，讓大人小孩都愛不釋手！

🔺龜山餅 $360

🔺岩手千層 $180

🔺金桔檸檬易擠棒 $200 / 蔓越莓金桔易擠棒 $250

宜蘭伴手禮＿烏龜島圖/IG tainanfood_dczhi

宜蘭伴手禮＿烏龜島圖/IG daidai_food

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號

營業時間：週一至週日 09：00-18：00

義珍香鮮奶吐司

光是看到網友們的照片，相信大家已經迫不急待想去排隊了吧！礁溪火紅的爆漿饅頭，外皮相當Ｑ彈，採用不加水的外皮製作，不用擔心饅頭會濕軟，每個口味的內餡都給得相當大方，建議剛出爐時趁熱吃唷！

圖 / IG @qqu.food

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段161號

營業時間：週一至週日 09:00-21:00

可可德歐

這間是小編心中生巧克力的首選！採用葛瑪蘭威士忌，搭配濃郁的黑巧克力，完美的微醺組合，實在是太迷人了～與當地優質農民產業結合，每一顆都具有不同意義和代表性，打造專屬於台灣的法式手工巧克力。熱賣品項「BON BON 巧克力」口味多達50多種，每個吃起來都獨具特色及巧思，令人驚艷。

🔺威士忌生巧克力 $390

🔺特濃85%生巧克力 $350

🔺手工巧克力BonBon(6顆) $350元

宜蘭伴手禮可可德歐圖/IG hhs_foodie

宜蘭伴手禮＿可可徳歐圖/IG freedom122021

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓

營業時間：週一至週日 11:00-17:00

古意人養生米粿

來宜蘭絕不能錯過的巨無霸養生米粿，外皮可以挑選原味、紅麴以及草仔粿三種，內陷有花生、紅豆、菜脯米可以自由選擇，每顆都是現包現做。米粿口感軟軟綿綿的，卻又帶點Ｑ彈，搭配上裡面的內餡，既好吃又有飽足感。

宜蘭伴手禮＿古意人養生米粿圖/IG wowwowboy0321

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路140號

營業時間：週三至週一 6:30-17:00 週二休息

游家麻糬米糕

代代相傳的百年老味道，堅持當天現搗現賣，也常常營業時間未結束就被搶購一空，建議一早衝宜蘭可以先去買或是電話預約才不會撲空喔！

傳說中的「握壽司麻糬」真是太療癒了～每顆麻糬的餡料給得毫不軟手，麻糬皮及內餡皆堅持自行研磨、製作，提煉出宜蘭好食材最真實的味道。

宜蘭伴手禮＿游家麻糬米糕圖/IG cook.dd

宜蘭伴手禮＿游家麻糬米糕圖/IG cook.dd

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路104號

白鵝山腳

白鵝山腳位於礁溪白鵝村，店內鐵皮屋沒有特別的裝潢，卻感受到一股對食材及口感的執著。繁雜的製作過程與產品用料，就連牛肉酥裡的餡料，也是師傅每天親自現炒的。每一口都感受到師父的用心與堅持！買這個回家當伴手禮超適合~

🔺牛肉酥 禮盒 $600

宜蘭伴手禮白鵝山腳圖/IG jay.chiu.9

🔺芝麻酥 禮盒 $540

圖/IG jay.chiu.9

🔺花生巧克力 組合 $600

宜蘭伴手禮白鵝山腳圖/IG jay.chiu.9

地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路80-1號

營業時間：週一至週日 9:00-18:00

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