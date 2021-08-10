全台獨家「3層樓彩虹玻璃牆＋螢光森林」！礁溪兔子迷宮新力作　搶攻最美打卡咖啡廳

宜蘭景觀咖啡廳「A.maze兔子迷宮」憑藉天空步道、彩虹天梯等造景成為IG人氣景點，去年於礁溪開設如夢幻樂園的新分店，今年團隊不停歇再推最新力作。3號店「A.maze Pilot 狐狸小姐」獨家打造10公尺「彩虹玻璃窗」、「螢光森林」、「極光世界」等區域，建築門面則走東歐設計，加上可愛餐點，勢必刷新網美們及親子旅遊的圖庫。

圖／IG@chieh.24授權

最夯必拍亮點一：彩虹玻璃墻、狐狸打卡墻

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礁溪全新開幕的咖啡廳「A.maze Pilot 狐狸小姐」可謂拍照愛好者的天堂，其中最吸睛的為全台唯一「彩虹玻璃墻」，鮮艷的七彩玻璃設計，沿著彩色階梯上樓每個角落都是值得構圖的場景，還有可愛大熊能一次合照，玻璃墻面步道也會挑戰懼高症者的腎上腺素。

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而一樓的超大墻面狐狸也秒殺許多人的手機記憶體，建築頂樓還有綠意盎然的戶外空間，坐著風發呆更愜意，天氣好時還能遠眺龜山島呢！

最夯必拍亮點二：瀑布球池

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鋪滿藍色及透明泡泡球的「瀑布球池」加上瀑布背景，整體畫面的清涼感瞬間上升，而重點球池大小朋友都會愛，不同角度都好看。

最夯必拍亮點三：夜光森林

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咖啡廳另一重點造景為夜光森林，三層樓全黑螢光空間讓人彷彿走入迷幻國度。官方分享，從二樓B612星球入口往下走會看見海上奇景、深海生物，若二樓入口處往上，則可看到閃耀的銀河、極光，持續走都有狐狸小姐、小王子的寂寞星球的陪伴，讓大家首次在咖啡廳也能享受迷幻體驗。

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最夯必拍亮點四：童趣風內用區、可愛餐點

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配合中央及縣市政府的防疫規定，餐廳日前已正式開放內用，「A.maze Pilot 狐狸小姐」內用餐區以50人為限，包含拍照及戶外場所全區則為100人上限。用餐區走童趣風裝潢，餐點提供3款鹹食、許多甜點、輕食及飲品，包含極光咖啡、雲朵冰沙、肉桂捲及彩虹蛋糕都是熱門款，視味覺兼具，朝聖時照著點絕對從入場到回程都拍到手軟。

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A.maze Pilot 狐狸小姐

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段36號營業時間：每日14:00-22:00門票：每成人350元（可全額抵消）

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