宜蘭礁溪「潤餅皮包大腸小腸」隱藏版美食！獨特吃法讓人垂涎三尺

宜蘭在地美食小吃，除了大家耳熟能詳的鴨賞、卜肉、蜜餞、蒜味肉羹及米粉羹外，還有一項挺新鮮的隱藏版小吃，就是「潤餅皮包大腸小腸」 。這獨特的吃法，皮中有腸，腸中包腸，配上調製醬汁，層層滋味讓美味無限升級。

攤位不難找，打開 google Map 搜尋「香腸伯」就能找到，地點在礁溪跑馬古道前，經過也不怕易錯過，攤位前排隊的人潮，以及四處飄散的炭烤香氣，會帶你找到目的地。

一走近就可以看見香腸伯正忙碌著在烤爐上，翻烤自製香腸和大腸圈，使其內外均勻受熱。

點了兩份大腸包小腸（每份$55），等待期間和老闆聊起他的香腸人生，老闆說他賣香腸的歷史可久了，這攤位已有20多年，但賣香腸總共已有32年，青春都奉獻給了它。

邊聊天老闆動作也沒有停過，不斷翻烤米腸、香腸，邊用剪刀熟練的把香腸皮剪花，讓炭香味深入整根香腸。剪花的動作據說是為了讓油花噴散掉一些，吃起來富有肉香卻不油膩。

香腸伯在炭烤期間，會一直往烤爐噴水，讓炭火瘋狂的燒至香腸，外層更加酥香。

剛出爐的大腸包香腸，隨即被送到旁桌的潤餅皮上。糯米腸涮上自製醬料，加入香菜和辣蘿蔔，老闆會問要不要中辣或小辣，聽說加辣更好味。

可以看到外層烤得酥脆，但香腸內裡卻仍肉汁飽滿，份量不大，提供的美味卻無限大。

大腸包小腸更妙的是，竟然是用潤餅皮外層再包一次，這方法好方便，就不怕吃的時候料散開，感覺也很像宜蘭花生捲冰淇淋的作法。

香腸甜潤且更富含脂香，燒烤後鮮美肉汁、外酥內軟的糯米腸跟香腸，被潤餅皮包覆，口感不錯都有味道但又不會打架。糯米腸一口咬下聲音超清脆，又薄又脆，很容易就一口爆汁。

除了香腸攤位，同為潤餅包著的花生捲冰淇淋，也在旁有攤位，冰淇淋有種可選，熱食吃完直接換吃冰。

「我們也有三星蔥喔！」老闆打趣表示。三星蔥就放在烤攤後方，還寫上正港兩字，加上香腸伯保證，又嫩又香，可順道買回家。

蜜絲米點評

在地人不想公開的老字號口袋名單，這宜蘭美食隱藏在礁溪跑馬古道前，已賣 20 多年，烤功佳，這炭烤香腸的滋味自然不在話下。熱騰騰的招牌潤餅皮包大腸小腸，最外層餅皮吸收醬汁，香腸肉香十足，糯米腸衣薄脆，意外的超級搭且方便食用。下回來宜蘭別再只知道鴨賞、牛舌餅、卜肉那些，記得也來帶走一組潤餅皮包大腸小腸。

礁溪香腸伯

地址│宜蘭縣礁溪鄉大忠路

電話│0927 066 196

時間│週一～週日10:00–路燈亮為止，雨天休

文章來源：蜜絲米的散步生活 FB：蜜絲米的散步生活

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