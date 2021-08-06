快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

宜蘭礁溪「潤餅皮包大腸小腸」隱藏版美食！獨特吃法讓人垂涎三尺

蜜絲米的散步生活 / 文、圖／蜜絲米

udn走跳美食／蜜絲米的散步生活

宜蘭在地美食小吃，除了大家耳熟能詳的鴨賞、卜肉、蜜餞、蒜味肉羹及米粉羹外，還有一項挺新鮮的隱藏版小吃，就是「潤餅皮包大腸小腸」 。這獨特的吃法，皮中有腸，腸中包腸，配上調製醬汁，層層滋味讓美味無限升級。

攤位不難找，打開 google Map 搜尋「香腸伯」就能找到，地點在礁溪跑馬古道前，經過也不怕易錯過，攤位前排隊的人潮，以及四處飄散的炭烤香氣，會帶你找到目的地。

一走近就可以看見香腸伯正忙碌著在烤爐上，翻烤自製香腸和大腸圈，使其內外均勻受熱。

點了兩份大腸包小腸（每份$55），等待期間和老闆聊起他的香腸人生，老闆說他賣香腸的歷史可久了，這攤位已有20多年，但賣香腸總共已有32年，青春都奉獻給了它。

邊聊天老闆動作也沒有停過，不斷翻烤米腸、香腸，邊用剪刀熟練的把香腸皮剪花，讓炭香味深入整根香腸。剪花的動作據說是為了讓油花噴散掉一些，吃起來富有肉香卻不油膩。

香腸伯在炭烤期間，會一直往烤爐噴水，讓炭火瘋狂的燒至香腸，外層更加酥香。

剛出爐的大腸包香腸，隨即被送到旁桌的潤餅皮上。糯米腸涮上自製醬料，加入香菜和辣蘿蔔，老闆會問要不要中辣或小辣，聽說加辣更好味。

可以看到外層烤得酥脆，但香腸內裡卻仍肉汁飽滿，份量不大，提供的美味卻無限大。

大腸包小腸更妙的是，竟然是用潤餅皮外層再包一次，這方法好方便，就不怕吃的時候料散開，感覺也很像宜蘭花生捲冰淇淋的作法。

香腸甜潤且更富含脂香，燒烤後鮮美肉汁、外酥內軟的糯米腸跟香腸，被潤餅皮包覆，口感不錯都有味道但又不會打架。糯米腸一口咬下聲音超清脆，又薄又脆，很容易就一口爆汁。

除了香腸攤位，同為潤餅包著的花生捲冰淇淋，也在旁有攤位，冰淇淋有種可選，熱食吃完直接換吃冰。

「我們也有三星蔥喔！」老闆打趣表示。三星蔥就放在烤攤後方，還寫上正港兩字，加上香腸伯保證，又嫩又香，可順道買回家。

蜜絲米點評

在地人不想公開的老字號口袋名單，這宜蘭美食隱藏在礁溪跑馬古道前，已賣 20 多年，烤功佳，這炭烤香腸的滋味自然不在話下。熱騰騰的招牌潤餅皮包大腸小腸，最外層餅皮吸收醬汁，香腸肉香十足，糯米腸衣薄脆，意外的超級搭且方便食用。下回來宜蘭別再只知道鴨賞、牛舌餅、卜肉那些，記得也來帶走一組潤餅皮包大腸小腸。

礁溪香腸伯

地址│宜蘭縣礁溪鄉大忠路

電話│0927 066 196

時間│週一～週日10:00–路燈亮為止，雨天休

文章來源：蜜絲米的散步生活 FB：蜜絲米的散步生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

礁溪 冰淇淋 古道 小吃 宜蘭美食 燒烤

相關新聞

宜蘭礁溪「潤餅皮包大腸小腸」隱藏版美食！獨特吃法讓人垂涎三尺

udn走跳美食／蜜絲米的散步生活 宜蘭在地美食小吃，除了大家耳熟能詳的鴨賞、卜肉、蜜餞、蒜味肉羹及米粉羹外，還有一項挺新鮮的隱藏版小吃，就是「潤餅皮包大腸小腸」 。這獨特的吃法，皮中有腸，腸中包

不用花大錢也能坐擁海景第一排！公開台東露營區Top5推薦

說到台東的美，絕對值得封為「台灣之光」！不論是沿著山線，享受山野的遼闊，亦或是靠著海線，欣賞寬廣無盡的海洋，相信任一種玩法，都能讓你的身心靈達到最佳的放鬆！今天ReadyGo針對海線，精選出了五個最絕佳的私藏露營區，不用花大錢也能坐擁海景第一排！

現撈漁獲＋在地蔬食！礁溪「里海咖啡」人氣定食餐廳口味水準高

udn走跳美食／老錢 今天要分享給大家的是三級警戒以前我曾經去宜蘭礁溪吃過的一間定食餐廳，它的在Google上的店名是「里海咖啡」，粉絲團名稱則是「里海 cafe'」，雖然它名氣沒有像什麼「

東台灣首間！漢堡王「宜蘭店」開幕　套餐升級、送提袋

宜蘭的民眾久等了！近期陸續於全台各地積極拓展門市的「漢堡王」宣佈，將於8月7日正式開設「宜蘭門市」，也是東台灣第一間漢堡...

微解封一日遊！花蓮「台版峇里島」海景看到飽，11大絕美亮點拍個過癮

微解封進入第二週，全台部分景點有條件開放，而位於花蓮、2019年底甫一登場就躍升人氣景點的「海崖谷」也在三級警戒休園後，即日起升級回歸開園。 隱身花東海岸線的海崖谷初期​​為歐風豪華露營區，今年4月

「台版紐西蘭」也微解封了！崇德瑩農場免門票的異國旅　還有五星級湖景露營車房

udn走跳旅遊／何師父love露營 【何師父LOVE露營】 真的 ！ 別懷疑 萬分之一秒 那一瞬間 我決定抓住妳 無與倫比的 新未來 從現在開始 透過太陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。