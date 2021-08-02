不用花大錢也能坐擁海景第一排！公開台東露營區Top5推薦

說到台東的美，絕對值得封為「台灣之光」！不論是沿著山線，享受山野的遼闊，亦或是靠著海線，欣賞寬廣無盡的海洋，相信任一種玩法，都能讓你的身心靈達到最佳的放鬆！今天ReadyGo針對海線，精選出了五個最絕佳的私藏露營區，不用花大錢也能坐擁海景第一排！

昆布海灣露營區

位在台東線成功鎮的昆布海灣露營區佔地廣大、規劃完整，不管是睡在太平洋旁的海景一、二區，或是靠山的棧板區應有盡有，風景之美不用多說，這裡除了露營之外，也是戶外婚禮的熱門選擇之一，在海浪聲的見證與加持之下，不論是純旅遊放鬆或舉辦婚禮都在浪漫不過了！

圖/昆布海灣露營區FB

地址｜961台東縣成功鎮麒麟路114-6號

真柄禾多露營區

真柄禾多並不是特別大的營地，全區僅有18帳，車帳分離，但營主阿翔的用心與貼心隨處可見，跟台東其他露營地最不同的是，除了眼前的百萬海景，還有另一個非常吸引目光的小酒館，以四個貨櫃組合而成，打造出滿滿工業風的風格空間，並使用在地的禾多長濱米與食材烹飪，非常適合來場台東深度旅遊！

圖/真柄禾多露營區FB、拍攝者：謝佳炸

地址｜台灣台東縣長濱鄉三間村5鄰真柄47之20號

電話｜0936-880-171、0905-0750-00

黑老大都蘭露營區

一樣是有著熱情營主的黑老大都蘭露營區，伴隨著無敵海景，白天可租借衝浪板、晚上可在躺椅上欣賞繁天星星，若你也願意的話還可隨時到酒吧找黑老大聊上個一兩句，要說到最chill露營，這邊絕對會是你的首選！

圖/IG @spring4282000

地址｜導航【都蘭觀海公園】即可到達

電話｜0932-723-706

浪花蟹營地

若單純的海洋景致已無法滿足了你，那妳一定要嘗試浪花蟹營地，園區內的除了該有的藍天大海，還規劃了沙灘排球、南洋風的茅草涼亭、吧台與小泳池，讓你彷彿置身在國外！來場今年夏天最讚的偽出國旅行吧！

圖/IG @cancanhsieh

地址｜台東縣長濱鄉三間村真柄4鄰77號

電話｜0978687555

巴歌浪藝術園區

聊到巴歌浪藝術園區就絕對不能不提他那最具特色的巴歌浪船屋，園區內除了露營區，還有艘使用船隻造型打造的民宿，特別的住宿體驗之外還有巴歌浪無菜單料理，消費方式由每人600元起，菜色也會依照價位而有所不同（採預約制）。不論是樂愛露營體驗、或是想入住民宿，各種不同的旅行方式都能在巴歌浪藝術園區內得到滿足，非常適合大家庭的家族旅遊！

圖/IG @tonyxcamp

地址｜臺東縣臺東市台東縣長濱鄉樟原村大峰峰15號

電話｜04-2422-1798

台東波希米亞露營區Sunshine Camping

好不容易來東台灣玩不要再只住飯店啦，難得可以好好親近大自然，徜徉在山林裡的青青草地，打開窗戶就呼吸到清新無比的空氣，台東波希米亞露營區有著超級迷你可愛的露營車，住宿空間雖然幾乎就只有床的大小，但還是設有完整獨立衛浴，營區還附有山泉水泳池、交誼咖啡廳，晚上點亮燈光後營區氣氛浪漫，夜晚的滿天星空也非常迷人。

圖/IG@pei.613

圖/IG@vianliu0502

地址：954台東縣卑南鄉泰安村486-8號

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