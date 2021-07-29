現撈漁獲＋在地蔬食！礁溪「里海咖啡」人氣定食餐廳口味水準高

今天要分享給大家的是三級警戒以前我曾經去宜蘭礁溪吃過的一間定食餐廳，它的在Google上的店名是「里海咖啡」，粉絲團名稱則是「里海 cafe'」，雖然它名氣沒有像什麼「玉仁八寶冬粉」或「阿亮烤肉」那麼大...不過很多出遊時會先做功課找好餐廳的老饕們都知道這裡的環境很清新、舒適，店內提供的各種定食也非常有水準，尤其是醬燒和鹽烤的海魚定食種類豐富、口味又倍受肯定，如果是愛吃烤魚的朋友一定要把它加入口袋名單內唷～

這就是它的門口啦（當天餐廳前面剛好停了一台很礙眼的汽車）～它位於和平路上，如果你們是從礁溪火車站步行過來的話有一點距離，大概要走十五分鐘以上，不過如果是開車的話就沒什麼差了。

當天其實我是沒有訂位的，不過店家都還沒開始營業我跟朋友就站在門口等，所以還有位置可以坐，後來中午十二點以後就陸續一直有大量客人湧入，而且大部份客人都是有訂位的，有些沒訂位的客人就必須在門口候位，真的可以算是生意很好的名店了。

裡頭的用餐空間看起來很舒適，採用了大量木質的元素打造，整體給人很明亮又整潔的感覺，當然～三級警戒期間只能外帶，業者有推出丼飯和定食的便當，也有販售冷凍調理食品唷！

除了一樓看到的這些座位以外，二樓聽說還有包廂區，不過主要是提供給人數較多的客人就是了。

一樓的座位底下有提供數量充足的插座，一面品嚐美味的餐點、手機還可以一面充電，對出來玩的遊客來說十分地貼心。（椅子也蠻有特色的）

也有主動提供放置包包的籃子給我們。

菜單的部份有蠻多頁的，不過最主要的就是前面有定食的這兩頁（點圖可以看放大版，不過三級警戒過後不確定菜單內容會不會調整，請以現場的為主嘍～），後面都是飲料跟輕食的部份，價格並不算便宜，例如一杯最平價的蜜香紅茶就要110元...不過愛喝咖啡的話，這裡也是有提供手沖咖啡和冰釀咖啡就是了。

這邊點定食加90元的話就可以升級為套餐，套餐多了美式咖啡／紅茶／綠茶三選一，還有附一款手工甜點，我跟朋友都有升級然後選了冰紅茶，喝起來茶味是蠻濃的，感覺不是成本很低的古早味紅茶那一種。

店內不收一成服務費（餐點原價就不是太便宜了...），所以需要額外的餐巾紙或飲用水的話就自己動手。

這裡的烤魚定食一份都要三、四、五百多元（可能對常吃高檔日本料理的人來說不算貴），像「皇帝魚」、「紅喉」的定食當時一份要520元，我口袋沒那麽深，所以點了相對比較便宜的「鹽烤竹筴魚定食」，然後我朋友不是那麼愛吃海鮮...所以他點了「薑燒豬定食」。

【鹽烤竹筴魚定食 380元】

一份烤魚配上四樣小菜、一碗湯、一碗白飯，視覺上看起來是還算蠻豐富的啦～一次可以品嚐到多種不同作法的食物，而且吃完也蠻有飽足感的，不會讓人感到有點空虛。

主角的竹筴魚比想像中還大尾一點，對半切開，食用起來非常方便，雖然魚皮的部份有些地方是烤到有點焦...不過我這個人本來就不太吃魚皮的，所以對我來說沒什麼影響。

油脂豐富的竹筴魚我想大家都吃過，應該不用我敘述太多...總之它就是帶著些許鹽巴的鹹味然後本身肉質十分鮮美，魚刺沒有太多也不會太難剔除，直接吃或者搭配一些旁邊附上的金桔、蘿蔔泥、七味粉、胡椒鹽等都別有一番風味，我自己那天是吃得津津有味。（當然～可能更貴的定食有更高級的口感就是了！？）

配菜有櫻花蝦炒高麗菜，吃起來沒有太特別的感想...

南瓜、紅蘿蔔、花椰菜、青花菜等佐上了日式的胡麻醬，風味蠻爽口的。

溫泉蛋我原本想跟白飯拌在一起吃，不過它的蛋黃已經熟透了，沒有蛋液傾瀉而出的那種狀態，稍微可惜了一點。（可能因為有些客人不敢吃太生的？）

再來這個很像吃日式關東煮時會吃到的那種「大根」，本身滋味就很甘甜，搭配的醬料也很像是關東煮醬。

白飯聽說是使用高品質的池上米去炊煮而成，顆顆都飽滿、有彈性、粒粒分明，不會輸一些連鎖日式定食餐廳的水準。

味噌湯的味道沒有想像中那麼重，喝起來有股蔬菜的甜味融入其中，裡頭除了吃得到豆腐以外還加了我喜愛的蕈菇，所以我個人相當滿意。

【薑燒豬定食 260元】

這個除了主菜跟我的烤魚不一樣以外，其他附餐都大同小異，主要就是少了那個「鮮蔬佐胡麻醬」，然後右上角那一份「揚出玉子豆腐」是另外加點，並非含在薑燒豬定食裡頭的喔～

薑燒豬的豬肉使用的是台灣的溫體黑豬肉，肉質鮮甜又有彈性，份量也不少，跟洋蔥和一些醬料拌炒以後鹹甜鹹甜的，十分涮嘴，吃個幾塊肉就可以把白飯通通解決了！（可惜不能免費續白飯...）

【揚出玉子豆腐 100元】

用日常一點的說法就是「炸雞蛋豆腐」吧？搭配上大量的柴魚跟日式醬汁吃起來是挺美味的，不過100元只有這樣的份量好像有一點...

套餐的甜點我們選了「紅茶蘋果蛋糕」跟「抹茶栗子蛋糕」，聽說都是手工製作的，口感鬆軟美味，內餡的奶油也不會太甜膩，紅茶蘋果口味還吃得出果肉的香甜跟些許蘋果皮的屑屑...我覺得蠻好吃的！

以後就是這次的分享啦～雖然文中我一直提到價格有點兒貴，不過那可能是因為我比較窮，對一些常吃高檔餐廳的人來說，烤魚定食賣這種價位可能很正常吧？總之價格貴不貴每個人心中各有一把尺，至少口味上來說我跟朋友都覺得相當滿意啦～希望業者可以撐過這一波嚴峻的疫情，等警戒解除以後我可能還會再去用餐，之前有朋友跟我推薦這邊的「漁夫鍋」很厲害，我想天冷的時候來礁溪泡湯再吃個漁夫鍋應該會挺不賴的～♪

里海咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉和平路107號

電話：(03)987-1213

營業時間：11:30 ~ 15:00／17:30 ~ 19:30

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/satomi.yilan/

文章來源：老錢的老巢 FB：

老錢的老巢 https://www.facebook.com/qpjjj/

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」