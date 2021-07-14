聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台最美公路上「2021南迴藝術季」8月開展！台東疫後新據點，14組地景作品先收藏
台東暑假新亮點曝光！原訂7/11登場的「2021南迴地景藝術季」受疫情影響延後舉辦，目前預計8/7開展，屆時將有14組絕美藝術作品橫跨「最美公路」南迴邊境，為疫後輕旅行增添口袋名單。
2021年南迴藝術季以「Sicevudan從這出發」為主題，邀請國內外14組藝術家，結合在地特色創作南迴限定地景，並各自分佈於台東不同地點，包含南田海岸親水公園、千禧曙光紀念園區沙灘、大武南濱休憩區、尚武9420濱海休憩區、金崙海灘等共11處，展期預計至11/14，大家不必一解封就急著出發，先筆記起來，根據防疫指引再調整行程漫遊也來得及。
「通往天堂的階梯」：大武南濱休憩區
「南向南」、「捕捕」：南田海岸親水公園
「行走的意識」、「湖・南」：千禧曙光紀念園區沙灘
「呼喚南島的風」、「起點」：尚武9420濱海休憩區
「方圓之間」：金崙海灘；「在斜坡上的瞭望」：金崙舊部落
「太平洋的呼喚、相約南迴」：大鳥遊憩區
「陸發岸Ruvuwa'an 發芽」：約台九線370公里處
「我輕輕聽」：太麻里火車站前花園
「存在的相遇」：金針山忘憂谷下方花田
「協調的混沌」：華源海灣
2021南迴地景藝術季-Sicevudan從這出發
展期：8/7-11/14
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言