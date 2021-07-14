全台最美公路上「2021南迴藝術季」8月開展！台東疫後新據點，14組地景作品先收藏

台東暑假新亮點曝光！原訂7/11登場的「2021南迴地景藝術季」受疫情影響延後舉辦，目前預計8/7開展，屆時將有14組絕美藝術作品橫跨「最美公路」南迴邊境，為疫後輕旅行增添口袋名單。

2021年南迴藝術季以「Sicevudan從這出發」為主題，邀請國內外14組藝術家，結合在地特色創作南迴限定地景，並各自分佈於台東不同地點，包含南田海岸親水公園、千禧曙光紀念園區沙灘、大武南濱休憩區、尚武9420濱海休憩區、金崙海灘等共11處，展期預計至11/14，大家不必一解封就急著出發，先筆記起來，根據防疫指引再調整行程漫遊也來得及。

「通往天堂的階梯」：大武南濱休憩區

「通往天堂的階梯」由南非Strijdom van der Merwe及台灣藝術家周聖賢共同打造，透過錯視手法打破地域限制，延伸性的天梯彷彿讓人直達世界另一頭，有望成為最熱門打卡場景。 圖／南迴藝術季臉書專頁

「南向南」、「捕捕」：南田海岸親水公園

四位男生組成的藝術團隊404 N.F運用鍍鋅方管、圓管和白鐵板等材料製作「南向南」，期盼帶來南島的北臨界點與藝術的火花。 圖／台東縣政府文化處

印尼藝術家I Wayan Sadera《捕捕》取自峇里島語BUBU的漁筌之意，透過兩座漁筌以竹編手法融合排灣族及達悟族元素。 圖／台東縣政府文化處

「行走的意識」、「湖・南」：千禧曙光紀念園區沙灘

來自以色列的Idan Zareski 伊丹．扎勒斯基以原始情感為理念，創作出大腳為亮點的《行走的意識》。 圖／臺東縣政府文化處臉書專頁 林子堯《潮‧南》以台灣最具代表性的藍白拖為設計理念，展現往南的新時尚面貌，鼓勵大家脫鞋解方雙腳，真切感受南迴與大海的魅力。 圖／台東縣政府文化處

「呼喚南島的風」、「起點」：尚武9420濱海休憩區

來自屏東達瓦蘭部落的伊誕・巴瓦瓦隆《呼喚南島的風》創作充斥詩意，還巧妙結合排灣族的百合花圖像為創作內涵，成為救贖與復活的新象徵。 圖／台東縣政府文化處 安聖惠《起點》位於尚武9420濱海休憩區，透過複合媒材創造出充滿張力的藝術裝置。 圖／台東縣政府文化處

「方圓之間」：金崙海灘；「在斜坡上的瞭望」：金崙舊部落

哈拿‧葛琉為來自台東都蘭部落的阿美族，《方圓之間》以方、圓為理念，將做人的原則與作品融入大自然，展現「圓」為處世的智慧、「有缺口的圓」也代表著原住民的價值觀。​ 圖／台東縣政府文化處

「太平洋的呼喚、相約南迴」：大鳥遊憩區

邱尚為《太平洋的呼喚、相約南迴》以南迴青壯年人口外流為發想，製作出有呼喚、相約含義的金屬裝置，並融入大鳥部落的傳說、地域、產業及海洋文化的在地意象。 圖／台東縣政府文化處

「陸發岸Ruvuwa'an 發芽」：約台九線370公里處

饒愛琴採用漂流木、石頭等素材，以馬賽克拼貼方式創作出《陸發岸Ruvuwa_an．發芽》。 圖／台東縣政府文化處

「我輕輕聽」：太麻里火車站前花園

武玉玲於太麻里火車站設有三組繽紛立體裝置，《我輕輕聽》將讓遊客靜下心來，享受土地與海洋演奏的音樂。 圖／南迴藝術季臉書專頁

「存在的相遇」：金針山忘憂谷下方花田

陳宣誠《存在的相遇》運用石板、不鏽鋼補網製成植栽裝置，讓其成為捕霧裝置，化作水滴的霧滴至地面，營造出與自然互動的場域。 圖／台東縣政府文化處

「協調的混沌」：華源海灣

沙灘藝術家Andres Amador安德烈斯．阿瑪多《協調的混沌》圖騰結合了台灣及紐西蘭南島文化意象，透過沙雕及大量土團堆疊成特色作品。 圖／台東縣政府文化處

2021南迴地景藝術季-Sicevudan從這出發

展期：8/7-11/14

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