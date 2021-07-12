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愛台東延後再訪！ 精選8家回訪率超高「台東在地必吃美食」清單

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Claire@ReadyGo

台東必吃美食清單分享！台東除了有漂亮的宜人海景及遼闊壯麗的山景之外，物產豐碩也是台東的一大特點，本篇文章搜集了小編到台東一定會造訪的店家，不論是在地的傳統小吃或是少女最愛的咖啡廳，有機會來台東玩的話，千萬不要錯過這些台東必吃的人美食！

1.池上福原豆腐店

不同於一般臭豆腐，池上福原是「炸豆腐店」，加上本身就是做豆腐的工廠，可以說是豆腐的專家， 現點現炸的豆腐外扁呈現金黃色的表皮，同時裡面還保有水分，一口咬下、雙重滿足，讓人越吃越涮嘴，除了炸豆腐之外，店裡還有賣豆花及「豆腐花」獨特的口感一定要來試試看！也因為是工廠的關係，店家隱身於住宅區的巷弄裡，小編建議如果驅車前往的話可以將車子停在巷子外再走進來喲。

圖 / IG @nikkichien
圖 / IG @nikkichien

地址：台東縣池上鄉中西三路70號

聯絡電話：08-986-2413

營業時間：10:00-18:00 / 週二公休

2.大池豆皮店

大池豆皮店主打手工製作各式黃豆製品，店面煮著熱氣蒸騰的豆漿，從遠處就飄來陣陣豆香，被煎的微微酥脆的豆包表皮，內層軟嫩還帶著些許的水分，完全跟以往吃到的油膩豆包不一樣！難怪小小一家店面總是有著絡繹不絕的人潮。

圖 / IG@bubble2eat
圖 / IG@bubble2eat

地址：台東縣池上鄉大埔村39-2號

聯絡電話：0952-011-556

營業時間：週一~五07:00–14:00；假日07:00–13:00 / 週三公休

3.明奎早餐

如果你是早餐控，那來台東你一定不能錯過明奎早餐店！明奎早餐店位在號稱是台東美食街的正氣路上，厚片法式吐司更是店裡的招牌，煎的焦香酥脆的法式吐司林上濃郁香甜的煉乳，堪稱是最佳的早餐搭配！親民的價格不只擄獲外地人的芳心，更是台東在地人心中的必吃早餐！

圖 / IG@joan.wj
圖 / IG@joan.wj

地址：台東市正氣路390號

聯絡電話：089-9324069

營業時間：週ㄧ至週日 06:30-11:30

4. 榕樹下米苔目

說到台東美食，一定會提到榕樹下的米苔目！除了受到觀光客喜愛之外，也是台東人平常會排隊的在地美食，米苔目本身Ｑ彈滑順，同時帶著純粹的米香，配上濃郁卻不死鹹的肉燥，就是這樣樸實無華的味道，才能在台東飄香七十餘年。另外，如果敢吃辣的話，一定要加上店家自製的辣椒，非常香辣夠味！

圖 / IG @hhs_foodie
圖 / IG @hhs_foodie

地址：台東縣台東市大同路176號

聯絡電話：0963-148-519

營業時間：週一~日09:30–15:00 17:00–20:00 / 週三公休

5.長濱100號

不同於台北市動輒就要數千元的無菜單料理，台東長濱100號的價位十分親民，分別有300、400及500元的價位可以選擇，雖然是平易近人的價位，食材可是一點都不馬虎，店家運用嚴選的在地食材，搭配上創意料理手法，將所有的食材巧妙的搭配在一起，想體驗台東時令特色料理的話，不要錯過了！

圖 / IG @euniceeat221
圖 / IG @euniceeat221

圖 / IG @euniceeat221
圖 / IG @euniceeat221

地址：台東縣長濱鄉長濱92號

聯絡電話：08-983-2886

營業時間：採全預約制

6.我在玩-玩冰箱

除了台東在地小吃外，小編要來介紹一家好吃又好拍的網美早午餐店，我在玩-玩冰箱有著「全台灣最美的路邊攤」的稱號，整間店呈現出濃濃的南洋風情，早午餐餐點的內容也跟一般早午餐店家不同，老闆娘都選用當季的新鮮蔬果及食材，有時候甚至還會出現當地的野菜，同時也不提倡過度烹調，為的就是要保留食物最原始的味道，整體吃下來清爽無負擔，想去的話記得一定要提前預訂喔。

圖 / IG @eaterfoodie0428
圖 / IG @eaterfoodie0428

地址：台東縣東河鄉隆昌188號

聯絡電話：0960-706-209

營業時間：08:00–18:00，無固定公休日，更新於粉專

7.薄荷巴黎

小編就是不管到哪裡都一定要到咖啡廳坐坐，這次在台東推薦的是一家私心非常喜歡的店，從環境擺設到餐具都可以感受到店家的用心，除了摳非滑順不苦澀之外，甜點也都非常優秀，特別是塔類的表現，酥脆又不過會過硬的塔皮，結合濃郁不膩口的內餡，絕對是少女來台東必吃的甜點呀～

圖 / IG @mintparisbookscafe.11
圖 / IG @mintparisbookscafe.11

地址：台東縣台東市傳廣路234巷11號

電話：08-935-1772

營業時間：13:00～22:00 / 週一公休

（來店消費以「2小時」為限，若無人候位則不在此限）

8.好日子雞蛋糕

再來要推薦的就是國民美食，也是少女下午茶的首選，好日子雞蛋糕的口味都十分精緻，除了有基本口味以外，還有香草/巧克力卡士達、Double Cheese，甚至還有手工熬煮芋頭燒及黑糖蜜地瓜，用銅板價就可以品嚐到老闆用心製作的雞蛋糕，每一顆都是真材實料，高cp值的下午茶就是它啦！

圖 / IG @goodday_cake
圖 / IG @goodday_cake

地址：台東縣台東市安慶街83號

聯絡電話：0903-939-330

營業時間：週一~日14:30-20:00/ 週日公休

延伸閱讀>>台東山線怎麼玩？除了海線之外的特色玩法推薦

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