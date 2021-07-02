旅遊理想行程疫後來實現！宜蘭3日遊　吃三星蔥拉麵&看海&打卡一線天

作者：Funliday-Monica🥳

跟著 Monica🥳 於 2019-06-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 9 個景點，其中包含 品誼古早味小吃、樂山拉麵店、東門夜市。 這篇遊記，因為跟了兩位超會吃的朋友一起出門，整篇遊記幾乎都是吃的行程，請小心服用 XD

第 1 天

品誼古早味小吃 | 1 小時

第一天下午到達頭城後，我們先去車站附近晃晃，之前在網路上就先查了品誼古早味這間小店，因為台北很少有米粉羹，所以覺得一定要來吃吃看，但我覺得這裡厲害的還是他們的炸物，東西都是現炸的、炸的很酥脆，個人最愛的是他們蘿蔔糕跟蕃薯餅，不僅好吃，價格也很實惠！

樂山拉麵店 | 1 小時

在外澳海水浴場待了一陣子之後，往回走到頭城火車站的路上，看到一間很大間的拉麵店，因為剛剛走了很多路肚子有點餓，一時腦波弱就走進去了，整個吃下來我覺得湯頭有點台式，但 CP 值很高，朋友點的三星蔥拉麵，加了許多蔥，吃起來很爽！

東門夜市 | 1 小時

吃完炸雞後就到東門夜市逛逛，這時候我們其實都已經吃不下了 XD 但是看到糕渣還是忍不住買了！！糕渣真的是我最喜歡的宜蘭小吃，每次來都必吃！

第 2 天

文昌炸醬麵 | 30 分鐘

第二天早餐當然要吃一下宜蘭的炸醬麵啦，老闆娘從煮好麵的那瞬間，就開始拌面，邊送餐邊拌，一直拌到上桌，這景象有點有趣 XD

光宅238 | 2 小時

吃完香辣麵後，我們就回到宜蘭市找了一間咖啡店吃下午茶，光宅 238 位置就在宜蘭高工對面，是一間很好拍的可愛小店，店裡的氣氛很好，甜點也非常好吃，我最喜歡他們的熱鍋鬆餅！

第 3 天

小花徑咖啡 | 1 小時

小花徑咖啡因為就在鐵軌旁邊，坐在店內靠窗位置可以邊用餐邊等火車經過，體驗很特別，不過餐點份量有點少，早餐的內容就是一片厚片吐司（切一半做成兩種口味），一顆水煮蛋、優格跟一些水果還有一杯飲料，我們四人吃完早餐都覺得很空虛 XD

頭城濱海森林公園 | 1 小時

頭城濱海公園也是最近蠻紅的網美打卡景點，其中最有名的就是八角瞭望台了，從這裡也可以遠眺龜山島，當天我們去的時候一直有不少人在這裡拍照，很難等到完全沒有人的時段，如果想要拍網美照，還真的需要不少耐心...

北關海潮公園 | 2 小時

北關海潮公園的步道完整走完大概需要花 30-40分鐘，步道平坦好走，不過因為朋友腳後跟破皮不方便走太久，我們走到一線天後就折返了，沿途風鏡很美，下次有機會還要再來！

黑宅咖啡 | 2 小時

之前每次來宜蘭都錯過黑宅，因為它實在太有名，每次都要等很久，這次我們刻意挑了一個不太多人的時段過來，但裡面還是幾乎滿座！黑宅的價位大概跟台北有得拼，東西是不錯，不過這三天下來，三家咖啡店中，我還是最喜歡光宅 238，不僅店裡最有特色，甜點也最好吃！

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