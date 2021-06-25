小資旅先收藏！花蓮2天1夜千元有找　遠眺七星潭、爽嗑在地人氣火鍋

作者：Funliday-一顆豆子

跟著 一顆豆子 於 2021-03-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 台北轉運站、羅東火車站、林記傳統美食越南河粉。 《豆子の旅行日記》 挑戰住宿 + 來回車費 = $878元 小資旅行一千元有找？！

第 1 天

台北轉運站 | 15 分鐘

一早就衝台北轉運站準備出發去花蓮啦。 這次選擇「花蓮輕旅行鐵公路聯運」，在台北轉運站的葛瑪蘭櫃檯購票即可，票價只要222元，先搭乘葛瑪蘭客運到羅東車站，然後再轉乘火車到花蓮。 不過這邊有兩點要特別注意的是「購票只能用現金購票、不能刷卡」，且「票券限當日使用」。

羅東火車站 | 20 分鐘

到達羅東車站以後，記得先拿火車聯票到火車站劃位，若您不是搭乘區間車的話，就需要補價差囉，比方說像搭普悠瑪號就是補價差73元。 不趕時間的人也能在羅東安排幾個簡單行程（但要記得火車聯票券一定要當天使用），但礙於我主要的行程是要到花蓮，所以在羅東也沒有安排交通工具。 不過由於難得都來到羅東，加上火車班次間還有一點時間，我決定在羅東先用餐完再繼續往花蓮出發。

林記傳統美食越南河粉 | 30 分鐘

午餐選擇在火車站附近的「林記越南河粉」用餐，Google評論相當不錯，有4.4顆星，而且步行七分鐘就可以抵達。 到店家時候，內用人潮不多，但有些人正在等待外帶，生意算是不錯，我點了生牛肉河粉，價格是75元，還算合理，出餐的速度也很快，味道算是不錯，但也沒有到令人驚艷的程度，不過有機會還是會回訪來試看看炒河粉～

四八高地 | 1 小時

之前來了很多次花蓮，從來沒有來過四八高地。 附近有停車場，非常方便，停車後還得稍微走一段小路才會到達，景區人並不多，不過剛好有看到有人來這裡拍畢業照XD 風景相當遼闊，可以遠眺七星潭的全景樣貌。

七星潭 | 2 小時

七星潭應該是很多人來花蓮必訪的景點，很多人會來這裡堆石頭拍網美照，不過這天天氣比較多雲，也接近傍晚了，但在這裡吹吹海風還是很愜意的。

王記茶舖 | 3 小時

來自花蓮朋友的推薦，說是經常朋友聚會都會來這裡。 果然這邊生意相當好，幾乎是坐滿的狀態，環境也蠻舒適的，很寬敞，餐點以簡餐、火鍋等為主，價格還算一般，簡餐、火鍋的價格大概落在一百多到三百左右。

A Good Man's Hostel | 12 小時

而這晚的住宿是在「好人青旅」，算是背包客棧，不過這次選擇的房型為「雙人房」，雖然說是雙人房，不過是共用衛浴，也沒有完全密封的隔間，房間一打開門便是床，相當迷你，不過對於小資族的背包客們來說，這裡算是CP值相當高！ 房間可以上鎖、也有自己獨立的冷氣、電燈，雖說隔音並不是太好，但跟其他上下舖的背包床位相比，這裡的隱密度跟安全性相對高一點，而價格是差別不大的，我用Agoda訂房，一個晚上才花了300元，是不是非常超值❤️🧡💛 房間備品的話有毛巾、牙刷、耳塞，而洗手間裡面也有共用的沐浴乳、洗髮精跟吹風機，算是必備的東西都有了。 另外這邊採自助式入住，只要留意官方客服的服務時間，在時間內線上辦理入住就可以了，住宿也還有提供早餐(是果醬跟吐司)，樓下的話夜晚會變身為串燒店，對面有7-11，附近也有仁愛眼鏡、屈臣氏、康是美，缺什麼都不用怕，離車站更是走路就可以抵達，算是非常便利的住宿地點。

第 2 天

黑鯨咖啡館 | 4 小時

｜黑鯨咖啡館｜Black Whale Cafe｜ ► 黑鯨咖啡 $150 ► 黑鯨燒雞蛋糕 $90 ► 厚片焗烤 - 酒釀葡萄綜合堅果口味 $60 這趟花蓮行主要要朝聖這個咖啡廳，完全是奔著黑鯨燒雞蛋糕來♥️，結果念念不忘的反而是厚片焗烤。 還有一個讓我覺得驚艷的就是「黑鯨咖啡」，是「咖啡 & 檸檬 & 氣泡飲」的組合，沒想到意外好喝👍 【店家資訊】 📍 黑鯨咖啡館 Black Whale Cafe 🍴 地址：花蓮縣花蓮市林森路255-1號。 🕐 營業時間：10：00 - 19：00

老牌炸蛋蔥油餅 | 15 分鐘

炸彈蔥油餅就不用特別介紹了吧！應該有來過花蓮的遊客們至少多多少少都會來這麼朝聖一次吧？ 不過以往來吃炸彈蔥油餅都得排隊一下，這次卻只有三個客人，可以看出來外國及外地遊客真的減少許多。

花蓮文化創意產業園區 | 20 分鐘

這次想著很久沒到花蓮文化創意產業園區走走，就索性把他安排進去行程裡了。 只是沒想到它竟然已經沒有在經營了，由文化部收回委託國立臺東生活美學館進駐及協助管理，雖然說是如此，但週末時不時會有活動，若有文藝活動也能申請場地，平時的話呢，就是供民眾走走、散散步拍拍照囉。

花蓮車站 | 15 分鐘

結束第二天的行程就準備回去了，若是要購買火車聯票的人，就到花蓮車站的櫃檯用現金購票劃位即可，但由於剛好回去的時間點遇到比較快的復興號，就選擇搭乘復興號，價格也只要283元，還能省去轉車的勞累。 花蓮車站裡頭有阿美麻糬、曾記麻糬等伴手禮店，還有7-11，若是趕時間的人也能省去伴手禮店的行程，直接在車站購買伴手禮即可，行程中也可以不用大包小包的移動，很是方便。 另外這邊也有花蓮英文字樣的立體鯨魚背景，以及車站門口的幸福紅面鴨可以拍照，若是提早到車站等車的遊客們～不妨也在車站找到他們拍拍照做個紀念吧😉

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