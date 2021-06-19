步調超放鬆！ 宜蘭頭城看海耍廢說走就走 疫情緩和再相約很chill

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-11-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 捷運市政府站、樂屋日本料理、北關海潮公園。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

捷運市政府站 | 15 分鐘

自從雪隧通車之後，宜蘭從後山躍進成後花園，從市政府出發不到一小時的車程，可以走到步調放鬆的宜蘭，真的是很幸福、很chill的行程。 因為疫情關係得以回到台灣度過一兩個月好時光的朋友，留在台灣的最後一週，想去宜蘭來一趟緩慢放空之旅，說走就走，好似大學青春的我們！

樂屋日本料理 | 2 小時

在車上大聊特聊後，餓昏的我們第一站來到頭城客人絡繹不絕的樂屋日式料理店。禮拜一即使頭城老街冷冷清清，樂屋也是高朋滿座的狀態，我們還略等了一下才進到餐廳。 樂屋的鮮魚味噌湯喝到飽是熟客最愛的福利，新鮮又溫暖。我們點了當天打撈上岸的新鮮烤紅目鰱，阿姨送魚一上桌帶了一句「皮不要吃」，就速速去服務下一位客人，不知是朋友太餓還是魚看起來太美味，聽成從皮開始吃，不聽我勸吃了一大片，才被回頭的阿姨阻止，我都快笑瘋了！樂屋就是這樣一間溫馨又美味的餐館，頭城必吃！

北關海潮公園 | 1 小時

身為半個宜蘭人，第一次來到蘭陽八景之一的北關海潮公園，真的是先罰三杯再說！北關海潮公園為東北角海岸國家風景區管理處最南端的旅遊景點之一，其最北通到三貂角，最南端是烏石港，整個風景區以地理資源豐富著名，奇岩怪石吸引了眾多遊客，而且北海岸的魅力無論晴雨。 北關海潮公園佔地不大，我們卻在這拍照、拍搞笑影片拍了兩個小時，沒有時間壓力，就是看海、聽海、感受海，風很大的今天，觀浪感覺是一場冒險，時而驚呼、時而激情，完全把煩惱拋在腦後！

北關海潮一線天 | 1 小時

天氣好的時候，可以從這一線天看見宜蘭的守護神「龜山島」，陰雨綿綿的天氣，龜山島也在海上若隱若現，朦朧又虛幻，很像電影裡的神秘島嶼！ 北關一線天在樹林當中，石頭上也都佈滿植物，頗有熱帶雨林的感覺。往前走進一線天真的非常壯觀呀！難怪吸引各路網美來拍美照，藍天豔陽剪影起來美不勝收！

滿山望海 | 2 小時

離開了北關海潮公園，我們到頭城濱海路上爆紅的看海咖啡廳坐坐，不愧是海景第一排，景觀美、氣氛佳，候位名單又臭又長，好險我們提早來預約，才能擁有剛開放不久的二樓座位。 滿山望海用各式竹編、木頭製品佈置裝潢，陽光透進來的影子真的好美，慵懶的沙發就是要你不坐好，近期最夯的偽出國度假就是這樣呀！

饒河街觀光夜市 | 2 小時

本來要去羅東夜市，不知怎的，這個時段的高速公路指引真的是亂七八糟，不熟路線的我們，乖乖排隊上高速公路，沒北上南下指標，頭城又是雪隧前最後一個交流道，就這樣，一睜眼我們就在往台北的路上了。不過，隨性的旅程就是隨遇而安，既來之、則安之，乾脆去饒河街夜市吧！ 久違的饒河街夜市因為疫情關係，也是冷清了不少，讓人很心疼這些攤販們！不過一些有趣的攤販標語也出現了，像這個「米其林必比登（尚未）推薦夜市小吃」，看到忍不住把他拍下來！ 吃了一些懷念的小吃，讓即將返回海外工作的朋友完成他的在台美食清單，一切都很簡單美好！

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