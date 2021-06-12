在百年老洋房吃日式定食！花蓮「黑金通」小農蔬果打造精緻餐點

之前去花蓮玩的時候，入住了離「東大門夜市」很近的「聽海說故事民宿」和「茉白海景民宿」各一晚，那一次因為沒有租機車，所以都是用步行的方式到市中心去覓食，中間一直有經過一棟很有特色的店家，叫做「黑金通 Black Road」，原本看它一樓擺滿了各式各樣的質感不錯的商品，想說就是一間文創商店，後來Google了一下才曉得它的二樓是餐廳，而且評價4.3顆星，感覺還蠻不錯的，第三天退房以後便安排先來這裡吃個午餐再去搭火車～

這邊的一樓叫做「洄潮選物」，如果你來花蓮不想每次都只買一些麻糬、花蓮薯、奶油酥條之類的名產回去的話...在這裡可以挑選到很多更有特色、包裝相當精美而且也跟在地文化很有相關的產品，吃的、穿的、用的或是純擺飾的都有喔！

逛得差不多以後就可以直接從這樓梯走上二樓用餐啦～

我記得我去的那一天是週末的中午，嗯...店內看起來空位還蠻多的，因此應該算是不一定要訂位也可以直接來吃的那種餐廳吧？但如果你們用餐人數比較多...像是十幾、二十個人的話，那當然還是先訂位會比較保險一點。

這棟洋房本身有百年以上的歷史，店名的「黑金通」聽說是日治時期日本人幫前面這一條大馬路也就是現在的「中山路」所取的名字（當年的花蓮火車站是位於這棟洋房的斜對面），你們去過日本的應該都曉得日本的很多街道都叫什麼通、什麼通的吧！？

至於為什麼是黑金通而不是其他通！？有一說是因為這裡是早期花蓮最早開始鋪柏油路的街道，因為柏油的顏色而命名，另外一種說法是說這一帶的夜生活豐富，很多店家都靠晚上的收入賺了不少的錢，因此稱之為「黑金」。

我不曉得這棟洋房後來做了多大的翻修，不過現在看起來就是很典雅別緻的感覺，一些地磚和燈飾搭配起來都讓人覺得別有一番風情，然後因為這裡也不算一般外地觀光客都一定知道的名店，所以用餐起來相對愜意、寧靜，空間感極佳。（但如果你們真的不幸遇到一群很吵的客人來用餐...那只能說算你們倒楣...）

現在的經營團隊好像有想把這裡打造成「網美店」的感覺...所以店內佈置了很多花花草草跟適合拍照的場景。

因為餐點現點現做，所以大家點完餐以後的等待時間可以到處拍拍照、打發一下時間。

p.s.我去的時候是去年底，那時疫情沒有現在嚴重...像最近三級警戒的話，當然是建議除了正在吃東西以外都該全程戴好口罩，保護自己也保護他人

店內還有提供很多書籍、刊物供大家閱讀，如果店內沒有客滿的情況下是不限用餐時間的，大家如果沒有趕什麼行程的話，也可以一個下午泡在這邊看書、吃點心。

這是他們的點菜單，最上面起是日式的定食，再來是小火鍋，然後早午餐類的餐點，再底下就是單點式的點心跟飲料，價格是寫在旁邊那一本詳細版的菜單裡頭，你們也可以上業者的粉絲團去看完整的內容。

這裡的飲料一杯平均70~120元之間，有點套餐類的話飲料可以折抵20元，但如果你們不想花錢點飲料的話，店內也有提供飲用水喔！

綜合三醬脆薯 80元

當天因為嘴饞，所以我先點了一份薯條來吃一下，他們的薯條是那種偏粗、炸得外酥內鬆軟的那一種，口感不錯。

搭配的沾醬沒有常見的蕃茄醬，取而代之的是蜂蜜芥末、手工的花生熔岩醬以及奶霜醬，吃起來都別具特色，但老實講...我覺得薯條還是搭配蕃茄醬吃得比較習慣XD但這不是店家的問題啦！偶爾換換口味嚐鮮一下也沒什麼不好。

明太子雪花牛燒飯糰 260元

再來這個是分類為早午餐類的「明太子雪花牛燒飯糰」，以套餐的形式供應，然後他們的早午餐是全日都有供應的，即使你們想晚餐時段來點這個也沒問題唷～

這餐點第一個讓我眼睛為之一亮的就是副餐竟然有一盤「唐揚炸雞」耶！它吃起來就是有醃漬入味的滋味，夠味而且雞汁香甜，然後表面炸得非常酥脆，對有些人而言可能「太酥脆」了也不一定...（我有看到有人覺得炸過頭，但我自己是不排斥這樣很脆的口感）

主菜的飯糰一顆是搭配醬燒的雪花牛、另一顆搭配炙燒的明太子醬，雪花牛帶著些許的油脂香氣，肉蠻嫩的，但兩者相比～我自己是比較偏好明太子醬的那一顆，它經過炙烤後整個香氣四溢，口感柔滑又鮮味滿點，然後米飯的部份沒有烤過，吃起來口感比較軟軟黏黏的，用韓式的海苔包著一起吃也不錯吃啦～

綜合的炒菇至少可以吃到三、四種以上的菇類，香氣逼人，調味上拿捏得剛剛好，吃起來很順口。

生菜沙拉佐上了特調的胡麻醬，但那胡麻醬是偏鹹的那一種，我個人比較沒那麽愛...

這一杯是味噌湯，雖然裡面沒有很多料，不過喝起來柴魚的香氣濃厚，鹹淡程度剛剛好。

還有提供柳丁和蘋果，都還蠻甜的。

還有一杯「小農蔬果健康優格」，整份這樣吃下來可以吃到超多元的食材，而且感覺是走健康路線（雖然有炸的...），營養十分均衡。

照燒嫩雞腿 285元

另外一份是「照燒嫩雞腿」的定食，一樣林林總總好幾盤，小菜都是使用花蓮在地的小農蔬果去製作的。

主菜的照燒雞腿煎得香噴噴，雞腿的皮有點微焦，我很喜歡這樣的口感，肉質吃起來也蠻有彈性的，照燒醬汁不會像某些燒肉便當餐廳的那麼重口味。

白飯是嚴選花東地區的米去炊煮而成，還加入了一些藜麥，營養跟口感都多一些。

其他副餐跟配菜跟前面重複的就不贅述了，我想講的只有...這胡麻豆腐的胡麻醬跟剛才生菜沙拉的那種胡麻醬不同，這個不會鹹，充滿芝麻濃郁的香氣，我比較愛這一種的。

大杯水蜜桃冰茶 原價105元＆大杯百香綠茶 原價105元

最後看到這兩杯是「水蜜桃冰茶」跟「百香綠茶」，因為我們有點兩份套餐所以各折20元，每杯只要85元而已。

以杯子的容量來說...我是覺得還蠻有誠意的啦～可以喝得很爽，口味上算是跟一般手搖飲店差不多的水準，不難喝但也沒有特別的記憶點。

以上就是這次的分享，整體來講我覺得這是一間質感很好的餐廳，餐點的美味程度在水準之上、擺盤看了也賞心悅目，而且標榜使用小農的農產品這點很加分，以後再去花蓮玩的時候還會想再回訪，也推薦給大家嘍～

黑金通 Black Road

地址：花蓮縣花蓮市中山路48號

電話：(03)831-1386

營業時間：11:30 ~ 20:30

公休日：禮拜四

官方粉絲團：https://www.facebook.com/BlackRoad.TAIWAN

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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