令人驚艷的日式刨冰！花蓮浪花丸本店「彩色熊冰」萌到捨不得吃

上次去花蓮的三天兩夜小旅行吃了好幾間有特色的餐廳，不過其中令我印象最深刻而且覺得拍照拍得最盡興的應該非這家「浪花丸 かき氷·島食」莫屬了！它是一間環境充滿巧思去佈置的冰店，業者來自於澎湖，因為2011年的時候在沖繩的竹富島吃當人生中第一碗的日式刨冰，覺得非常驚豔，後來就下定決心要開始以此為業，販賣這樣子爽口又消暑的日式刨冰，後來就由餐車起家，慢慢發展成現在的店面，而且除了花蓮本店以外，現在在淡水跟澎湖也吃得到喔～

p.s.這裡也是寵物友善空間，可以帶家中的寵物一起來用餐

這是一些相關的提醒和規定，簡單來說就是車要停白線，不能停在門口或紅線區，然後店內低消是每個人都至少要點一樣產品（120公斤以下的小朋友例外），生意好的時候候位有可能要等很久，而且要填一個候位的表格，若本身當下時間很趕的話建議不要來吃這家...

我覺得這間冰店最吸引我的就是它有很多手繪的插畫，聽說都是業者自己親力親為去設計與繪製而成的。

如果你們是那種去吃東西很喜歡順便拍照紀錄的人，來到這邊光是在門口就可以拍個三、五分鐘了～

這邊的插畫風格有點微妙，它的可愛跟一些眾所周知的可愛插畫角色（熊大、萊恩那些）不太一樣，我是覺得還蠻有個性的。

像這個富士山應該是大家來這裡都一定要合影留念的。（它好像叫做「富士山君」，店內也有一款同名冰品）

裡頭的座位數不算太多...我去的那天是五月初的平日（而且是下午五點多的冷門時段），可以想像如果是週末假日的話應該很容易就被坐滿了。

店內給我有一點眼花撩亂、目不暇給的感覺，因為到處都放了很多可愛的東西。

這個是「浪花丸」的進化年表，業者在很多不同的年代都進行了一些調整、更新，除了從餐車進化成店面以外，也換了好幾次的營業地點。

仔細一看，其實有很多元素都跟沖繩有關係，其中最明顯的就是有不少跟「風獅爺／沖繩獅（シーサー）」相關的圖案和擺設。

p.s.「浪花丸」本身是一隻四腳怪獸，不曉得是不是也是用風獅爺的意象設計而成

好喜歡店內的抱枕，看起來很繽紛又很有日本的氣息。

店內大部份座位都是適合一到二人用餐的兩人桌。

最裡頭的這一桌是最大桌的，大概可以坐六到八個人吧～不過前陣子禁止室內五人群聚後來又禁止內用，現在要等解封以後才能揪一群人一起去吃冰了...

看到這些面具就讓人想到日本祭典的攤販。

這些應該是早期餐車時期所提供的冰品吧？跟現在菜單內提供的品項不太一樣。

收銀台的佈置也很有巧思。

廁所的門旁邊還繪製了一隻準備要吃刨冰的哥吉拉，不得不說...老闆的手繪功力真的蠻強的耶～這種插圖也不是人人都畫得出來。

菜單方面因為有好幾頁，所以你們到現場再看好了...我主要是想跟你們說業者在原物料方面還蠻用心的，冰體本身是用有通過檢驗的RO逆滲透衛生冰塊所製成，然後使用的糖漿、抹茶、黑糖都來自日本，煉乳也有特別挑選過的，應該算是蠻下重本的...

這次我們點了招牌的彩色熊熊冰還有宇治金時的冰，另外還點了一杯顏色很美的「漂浮青之海」，它很符合沖繩的海洋給人的那種蔚藍的印象。

漂浮青之海 100元

這杯飲料就是漂浮氣泡飲的概念，主要成份是夏威夷+雪碧+香草冰淇淋，我不太了解「夏威夷」到底指的是什麼...可能是某一種糖漿吧？整杯喝起來就是酸酸甜甜的滋味，十分沁涼。（不小心拍到快要打哈欠的表情...）

看了一下其他部落客的食記，這杯飲料兩年前是賣70元，現在漲為100元，有點小貴...

八重山彩熊君 120元

相較起剛才的飲料，我覺得這「八重山彩熊君」的定價就可愛多了，相信造型這麼吸睛、萌到讓人捨不得吃的熊熊刨冰，大家應該都覺得賣120元很可以接受吧？（不過它前年的售價是95元就是了...）

這碗冰除了淋上了青蘋果、百香果、酸梅、葡萄、夏威夷的風味糖漿以外，還用香草冰淇淋、巧克力、蜜餞做成眼睛、鼻子、嘴巴的部位，耳朵是用餅乾做成的，挖一挖還可以吃到像是蒟蒻果凍、仙楂果之類的食材，口味算是十分豐富多元，但好吃程度要我認真說的話...我會覺得就還好而已，不會像你去吃一碗有加新鮮芒果或新鮮草莓的冰品那麼讓人滿足。

冰體的部份口感跟一般台式刨冰和雪花冰不一樣，沒有刺刺的菱角，口感細緻。

附送的白玉丸子倒是還蠻Q軟好吃的，聽說是手工去搓揉製作而成。

這冰除了顏色很美、造型又討喜以外還有一個亮點就是附上了一包「霹靂跳跳糖」，這個應該是很多六、七年級生小學時期的回憶吧？我小時候還蠻愛吃的。

建議可以等冰吃到一半左右再灑上去，重溫一下跳跳糖在口中嗶嗶啵啵的快感。

宇治金時大和號 180元

再來這一份是抹茶控們一定會很愛的「宇治金時大和號」，抹茶醬的部份選用日本京都宇治「丸久小山園」的抹茶，紅豆選用台灣品質最好的萬丹紅豆，最上面那一坨是日本引進的抹茶慕斯，整個滋味很道地，香中帶苦的抹茶味配上香甜不膩的蜜紅豆真的是絕配啊～

冰體的部份好像是空氣含量比較高的鵝絨冰，口感很輕盈，但融化速度還蠻快的...（但我沒有怪店家的意思啦～畢竟我自己拍照也花了不少時間）

裝煉乳的容器超可愛，上面有柯基的圖案，然後旁邊的手工白玉丸子很好吃，搭配的是沖繩八重山群島進口的黑糖熬煮成的醬以及些許的黃豆粉，跟剛才八重山彩熊君的不一樣。

淋上煉乳以後大大中和掉抹茶的苦味，如果你們本來就很Enjoy它的苦味的話，煉乳也可以等吃到一半以後再加。

當天我們進到店裡坐了十分鐘左右以後，店內另外三桌的客人就陸續離開，所以我們趕快趁包場的時候大拍特拍一番～（那時並沒有三級警戒）

以上就是這次的分享，我自己超愛這間店的整體氛圍的，很有讓人置身於沖繩的感覺，然後如果你們也愛拍照的話，建議還是挑平日去光顧（如果可以的話），不然聽說假日人都很多，而且客滿的時候有內用60分鐘的限制，平日去比較能盡興拍照。（通常快要打烊之前的客人也會比較少，所以為了拍照的話也可以挑打烊前一小時喔～）

浪花丸 かき氷·島食 花蓮本店

地址：花蓮縣花蓮市菁華街4巷1-5號

電話：0953-563-858

營業時間：13:00 ~ 19:00

公休日：禮拜一到三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/4xlegs/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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