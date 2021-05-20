花蓮超夯老屋冰品！招牌「桂花蜜酒釀雪花冰＋獨家湯圓」必吃，來自上海的家鄉味

一群來自香港的家人，一間充滿人情味的老屋，一碗傳承的家鄉味，這裡是花蓮超人氣冰店「心地日常」。

說到花蓮舊鐵道文化商圈的人行步道，就不會錯過這家超人氣冰品店！因為店主人大有來頭，是香港人氣藝人蔣雅文，來到台灣旅行後愛上了花蓮的人文風情，於是把家人接過來生活，就這樣移居台灣花蓮，也把家傳的酒釀冰品帶來花蓮。選擇距離花蓮文化創意產業園區步行只要5分鐘的舊鐵道旁日據時代老屋，賣起獨家風味的酒釀湯圓，招牌「桂花蜜酒釀雪花冰」讓每個來過的客人印象深刻，豬飛就是被這碗酒釀雪花冰被圈粉的！只要到花蓮市都忍不住來嚐一碗，一解我的思念。

建築物位在博愛街上，外觀充滿了老屋風情，一樓是另一家手做商品專賣店，要品嚐心地日常的雪花冰請繞道後面入口處喔。

鐵道往前走就可以看到心地日常入口囉。

第一次來到心地日常，要不是在地人帶路，我實在不知道還有美味的酒釀雪花冰隱藏在二樓。

雖然是在花蓮市發跡的心地日常本店，卻在台北赤峰街紅起來，網路上討論度非常熱烈，現在赤峰街分店停業了，又回歸花蓮本店。

隨著眼前招牌指引，繼續往上走就對了。

店主人與爸爸媽媽一家人來自香港，除了帶著香港腔調的口音之外，這裡融合了台灣復古氣息。空間明亮，用有溫度的復古老件、木頭桌椅、磨石子地板打造，裝潢樸實簡單，充滿親切感。非常喜歡這家人散發的氣息，即使第一次來也會愛上蔣爸蔣媽的親切感。

選擇你喜歡的座位入座吧！在這裡不需要拘束，像是來到朋友家一樣，盡情享受這個空間的悠閒感。

平日來舒服許多，沒有喧囂吵雜，人比較少，不限時，點上喜愛的酒釀雪花冰和閨蜜度過一整個下午，是幸福的。

店內的菜單就在牆壁黑板上，以雪花冰為主共六種口味，咖啡飲品有拿鐵、美式、阿芙佳朵。

「桂花蜜酒釀雪花冰 130元」

必點的招牌就是這道啦！外觀樸實無華看似簡單，連配色都是淺色系，吃起來卻讓人超驚艷！淋上香甜桂花蜜的雪花冰綿密滑順，入口即化，嘴裡散發淡淡的桂花香氣，酒釀是來自上海家鄉味，口感顆粒分明沒有酒精，小朋友也可以吃。手壓湯圓中間的凹槽看起來像是湯圓的酒渦，可愛極了，把冰跟酒釀放到凹槽裡一口吃，Q彈的口感配上甜蜜滋味，層次豐富。

「心地日常」代表著用稀鬆平常的心情度過再平凡不過的日常生活，把上海家鄉味完美體現於甜點冰品中，值得細細品嚐。

心地日常 花蓮店

營業時間：13:30-21:00 (週二週三公休)

地址：花蓮市博愛街213號2樓

電話：03 8310295

粉絲專頁：https://www.facebook.com/xindi.daily/

停車資訊：無停車場，可停花蓮文化創意產業園區旁

其他：現金

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」