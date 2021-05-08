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宜蘭「連假不怕塞」行程！拍洞窟仙境、環湖散步、賞蘭陽平原一日遊

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2020-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 清水地熱、梅花湖、冬山河生態綠舟停車場。 這是一個連假完全沒塞到的行程......

清水地熱 | 20 分鐘

是的沒錯‼️從照片中你可以看到清水地熱公園還沒開🤣原本的想法是連假一定會爆多人，所以我絕對要早起‼️先在清水地熱公園煮蛋當早餐吃，結果忽略了竟然是9點才開，然而現在的時間是7點，所以我只有進去上個廁所、散步一下就離開了，離開的原因是 1. 還有兩個小時我才不要傻傻等。2. 我還以為煮蛋是天然開放的溫泉，這樣看起來好像是人工管理的樣子 決定這個景點下次去太平山再順遊就可以了😎

梅花湖 | 2 小時

宜蘭梅花湖風景區是冬山必去的知名景點，在這裡可以租腳踏車還去以搭船環湖，但我喜歡走路所以就直接用走的繞一圈(約2公里)，湖邊有很多鴨子、鳥類、還有魚可以餵，非常適合親子、老人出遊，整體來說非常愜意輕鬆、舒適又健康

冬山河生態綠舟停車場 | 2 小時

既然已經來到了冬山，那肯定要來最近爆紅翻天的打卡景點「神秘河道」，這個地方需要買門票，進入後一路都有指示前往神秘河道，如果不清楚的話問管理員就好了，一路上會經過一座橋可以眺望整個公園的綠地⛲️，也可上去「希望之丘」俯瞰🌳，天氣好的話拍起來都很好看唷，進入神秘河道，非常像電影中的洞窟（只是這個洞窟是人工建造的），這些山壁岩塊上方有開一個洞，太陽的自然光線會灑落下來，所以會有神仙光的感覺

灆咖啡Seaview Coffee | 20 分鐘

看完山景、那海景當然也要來一下🌊，到了擁有無敵海景、還可以看到龜山島的咖啡廳，據說平常非常多人排隊用餐，但今天我來的時候沒有什麼人呀（好幸運☺️），但是我沒有進去用餐（因為快中午了，已經有安排好美味中餐🤓），只在店外的步道拍攝，是一個很漂亮的地方❤️

宜蘭將軍茶葉蛋 | 10 分鐘

接著因為肚子實在是太餓了，所以到了友人推薦老店外帶了將軍茶葉蛋（小桶/有四顆/$50 元），吃起來香味撲鼻，重點是它的蛋黃也有入味😙，有看到店內有提供網路訂購低溫宅配，也是一個選擇✌🏻

北宜公路-九彎十八拐 蘭陽平原觀景處 | 15 分鐘

往台北的路上為了避開塞車，選擇從九彎十八拐的北宜行駛，一路上轉了好幾個彎，開到制高點有一個觀望點可以看到整片蘭陽平原及太平洋😳美景盡收眼底，但是今天雖然是好天氣，但是能見度不是很好，有些可惜🥺停車處旁也有需多小攤販販賣小吃以及廁所，提供給開到一半勞累的、頭暈的駕駛及乘客下車休息😚

松江自助火鍋城 | 1 小時

回到台北後我的晚上剛好與朋友有晚餐聚會，選擇了老字號、屹立不搖的老店，也是在地人與觀光客的最愛「松江自助石頭火鍋城」，價格還算合理，湯頭口味偏清爽會回甘（不是味道濃郁的那種），但是煮越久越好喝😘用這完美的湯頭結束這一天的行程

延伸閱讀：宜蘭一日遊｜連假防塞行程大公開

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連假 梅花湖 公園

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