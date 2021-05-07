吃過才算真正來過！ 精選10個「花蓮東大門夜市」必吃美食推薦

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好不容易安排旅行去花蓮，到了花蓮著名東大門夜市卻不知道要吃什麼嗎？不用再臨時抱佛腳翻查IG推薦囉，ReadyGo特地蒐集10個必吃美食推薦，來到東大門夜市就是要把這些都吃過才算真正有來過！

#強蛋餅

圖/IG@eating._.aw

你吃過蛋餅，蛋你吃過包蚵仔的蛋餅嗎？說到花蓮東大門夜市排隊人氣美食，首先就要來介紹擁有多種特別口味的強蛋餅啦！ 不僅用料新鮮還很實在，餅皮還是偏薄的全麥蛋餅皮，根本就是「脆皮派」的天堂~

#炸彈蔥油餅

圖/IG@agoodlife1986

當熱騰騰的蔥油餅配上半熟蛋，一口咬下，蛋汁在嘴裡爆開的瞬間~那是幸福的味道！但是這間炸彈蔥油餅可不只這麼簡單，除了香滑半熟蛋，還有多種口味任你挑選，酥脆好滋味可是讚不絕口呢！

#蔣家棺材板

圖/IG@raptordesire

官財板不僅是台灣原創小吃，更因為擁有豐富的餡料，所以不管在哪都大受歡迎！說到花蓮東大門夜市的官財板，肯定要來嘗試「蔣家」囉！裹上蛋汁再經過油炸的麵包，酥脆、香軟合而為一，搭上滿滿的醬料，意猶未盡且不油膩！

#林記燒番麥

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有沒有人也愛吃烤玉米~東大門夜市的林記燒番麥因為獨特的醬料成為人氣美食呢！每每都要在逛夜市前先來點上一支，逛完之後來拿恰恰好，因為他的人潮就是這麼多！林記的烤玉米以秤重計算，有不同口感的玉米任你挑選，滿斥炭香味的烤玉米搭上獨門醬料，不知不覺就會啃完一支，喊著還要再來！

#高大俠海鮮燒烤

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就算你平常不會在夜市吃海鮮，但是來到花蓮東大門夜市肯定會忍不住點個一份！高大俠海鮮燒烤可是以高CP知名，不僅價格公道，燒烤也恰到好處，看那剛出爐的蝦子，酥脆的外皮搭上胡椒鹽，一口接一口，根本停不下來！

#第一家烤肉串

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在夜市烤肉串怎麼能少？在花蓮東大門夜市眾多的烤肉串中，就以第一家烤肉串讓人排隊等最久，原因無他，就是因為每個人都點了一大堆~烤肉串最重要的就是醬汁，第一家獨特的醬汁鹹而不膩，拿來當作消夜最適合！

#馬告炒麵刈包

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你想過，當炒麵遇上刈包，會迸出什麼新滋味嗎？花蓮東大門夜市的馬告炒麵刈包告訴你！打破你對刈包油膩的想像，馬告炒麵刈包不僅有不同口味可以挑選，因為配上小黃瓜絲及雞絲，所以味道超級~清爽！搭上畫龍點睛的馬告香料，走過路過就是不能錯過！

#福町本舖檸檬汁

圖/IG@sophia.chiii

吃完一堆美食，是不是口渴了呢？接著就是要來杯清涼爽口的檸檬汁啦！因為剛剛好的酸甜比例，讓福町本舖時不時都排滿人潮，不得不說酸甜的好滋味在一堆肉品入胃後最是適合搭配！

#小米烤麻糬

圖/IG@yizhenxchen

來到夜市，肯定要吃甜點的啊！說到東大門夜市的甜點，絕對不能少掉藏在「原住民一條街」裡充滿原民風味的小米烤麻糬！除了傳統常見的口味，還有時下流行的抹茶口味及珍珠口味，外酥內軟的麻糬，不論搭上香濃抹茶還是Q彈珍珠，都是讓人回味無窮的好滋味！

#原醉

圖/IG@fullinfood.patty

東大門最具特色的一條街就是「原住民一條街」，這裡可是充滿著許多獨特的原民風味美食呢！不得不說，原民美食中最重要的一個角色就是小米酒啦！當濃郁的小米酒甜搭配淡淡的啤酒香~討喜又好喝的滋味讓人在店門口不忍離去！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看完ReadyGo精選花蓮東大門夜市必吃美食，是不是心動了呢？趕快筆記！用這些美食撫慰玩累一整天的身心！

延伸閱讀>>除東大門夜市外的11家花蓮必吃美食

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