全台唯一入榜！高雄旅遊 入選「亞太8大便宜又好玩城市」

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄觀光CP值爆表冠全台！近日國際知名訂房平台 Agoda 根據連假平均住宿費，公布亞太地區國家最便宜好玩的8座城市，包括泰國的烏隆他尼、印尼的泗水、越南的順化、馬來西亞的古晉、菲律賓的怡朗、印度的邦加羅爾、日本的千葉、台灣的高雄，因此高雄成為台灣唯一入榜。具有山海河港、都會與城鄉、多元族群文化等豐富觀光資源的高雄，同時具有國際機場、高鐵和旅運中心供遊輪停靠、輕軌串聯觀光景點，交通便利；而包括愛河灣、駁二藝術特區、旗津燈塔、壽山動物園等多個國際級景點，再搭配海納百川的各式美食與小吃，更讓各國旅客和外縣市遊客趨之若鶩、親身體驗高雄的城市魅力。

▲2023年突破百萬旅客造訪的新壽山動物園，動物明星黑熊波比。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，高雄除了豐富的觀光資源，還有演唱會、黃色小鴨、熱氣球、風箏節等精彩大型活動；觀光局更積極推動旅宿輔導計畫，包括低碳永續、性別友善、嚴格稽查房價和「旅宿資訊透明化」，不僅榮獲地方政府輔導旅宿「全國評比特優」榮譽，要讓海內外旅客有充分資訊選擇合適的飯店，更要讓各地遊客到高雄觀光旅遊，同時享受高品質的貼心服務和旅遊體驗。高市府近年積極進行景點和交通的便捷與優化，推展大型演唱會、會展產業，並辦理各項大型活動，搭配機場、郵輪港旅中心、高鐵等國際交通服務，讓海內外旅客能輕鬆抵達，成功將人潮轉化成錢潮，也讓海內外的旅客和國際知名旅遊平台如 Agoda 高度關注，更成功引爆高雄旅遊熱潮。

高雄推陳出新的觀光亮點和精彩活動更直接帶動高雄旅宿需求大增，吸引許多國際品牌酒店、特色旅宿陸續插旗。而年初黃色小鴨，狂吸近900萬海內外旅客造訪高雄，為高雄帶來近140億產值的好成績；而1到3月接續的各式大型演唱會，迎來共和時代、Super Junior、紅髮艾德、櫻花祭、五月天、大港開唱等海內外巨星熱唱，亦帶來超過65萬次觀光人潮，與逾21億觀光產值。

▲高雄米其林綠星餐廳 THOMAS CHIEN Restaurant。 圖：THOMAS CHIEN Restaurant 官網／來源

吸客無數的亞洲新灣區、駁二藝術特區、棧庫群、大港橋、旗津燈塔、蓮池潭、佛陀紀念館、旗山老街等熱門景點，搭配陸續公布的2024米其林星級評鑑及必比登入選餐廳、鍋燒麵大賞等美食店家林立，高雄不僅擁有豐富觀光亮點、精彩活動、優質旅宿和誘人美食，還有結合觀光景點和交通運具的「高雄好玩卡」（KH Fun Pass），「好吃、好玩、CP值超高」的高雄，是亞太地區觀光旅遊一定要造訪的城市，歡迎各國旅客都來玩出屬於自己的高雄！

▲米其林入選餐廳－良佳豬腳。 圖：米其林官網／來源

近年高雄以多樣大型活動和各類演唱會，吸引大量旅客住宿高雄，也帶來許多相關餐飲需求。觀光局推薦旅客按「美食聖經」《米其林指南》品嘗高雄在地美味，而2024年甫入選的高雄店家各有千秋，例如「小燉食室」剝皮辣椒蛤蠣雞湯甘甜微辣、層次分明；「三輪的店」有著遵循古法製作炭烤手工香腸與糯米腸；「天廚」菜色涵蓋川菜、臺菜，與老闆娘的自創菜，須提前預約方能品嚐。「三餐暖食」的招牌菜，為新鮮爽脆之鹽酥中卷及香氣四溢之古懷三杯雞；還有豬舌鮮嫩厚實，加上蒜泥享用格外美味的「秀明豬心冬粉」；「良佳豬腳」軟嫩可口的招牌豬腳，以帶有胡椒辛香的中藥材滷製，更呈迷人的琥珀色。

▲高雄知名觀光亮點～駁二特區。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除各式誘人美食外，也非常推薦「高雄好玩卡」旅遊套票，攜家帶眷體驗輕軌、捷運等交通工具，48小時無限搭乘服務，也能輕鬆暢玩沿線的 i-Ride 5D 飛行劇院、亞洲新灣區、駁二藝術特區、蓮池潭、衛武營等知名景點，搭乘綠色運具來趟低碳永續、綠色環保的高雄輕旅行，是最棒的選擇！更多旅遊及美食資訊可於「高雄旅遊網」官網、臉書、IG查詢。

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