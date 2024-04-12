澎湖四季旅遊「春之賞鷗季」跳島賞岩、賞鷗樂！開放報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（簡稱澎管處）今年以「四季澎湖灣．精彩一籮筐」為澎湖四季旅遊之行銷主軸，並整合各時令季節特有的生態及人文資源，透過精心的策劃、設計，推出「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」，「冬之訪古季」等四季豐富、深度的經典遊程，將以嶄新的澎湖觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，打造澎湖的悠活旅遊「夢幻四季．魅力澎湖」度假勝地。

▲5月中旬至7月初的賞鷗行程備受歡迎。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

「2024澎湖四季旅遊」活動緊接著為春之賞鷗季，今年澎管處推出「春賞鷗跳島遊程」經典行程為期2個月，首先展開為《探索北方四島秘境／北海跳島賞鷗遊程》，活動日期自5/17～6/7每週五出發（計4梯次）；《南海跳島賞鷗遊程》活動日期自6/14～7/5每週五出發（計4梯次），遊程特色包含生態導覽、跳島賞鷗、海上巡航、探索秘境、專業導覽，透過賞鷗深度遊程的推廣，結合不藏私的跳島絕景，藉此展現澎湖生態之美，亦將生態保育的概念傳遞給參與的遊客，寓教於樂，展現澎湖生態永續觀光之軟實力，更是將跳島旅遊及燕鷗生態觀光等澎湖在地旅遊資源結合，帶給遊客獨一無二的澎湖旅遊體驗。

▲今年澎管處推出2款「春賞鷗跳島遊程」經典行程。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

此外還有好康大放送！參與春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》之遊客，追蹤澎湖國家風景區管理處 FB 粉絲專頁或澎管處官方 IG，並於個人 FB 動態時報或 IG 貼文分享體驗，貼文標註 #2024澎湖四季旅遊 及 #春之賞鷗季，並設為公開及所有人皆可以搜尋，即可獲得「春賞鷗紀念品－棒球帽1個」；貼文按讚數若為該梯次前5名，可獲得「7-ELEVEN 禮劵價值200元」或「全聯禮劵價值200元」；另外，凡參加春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》之遊客再參加《2024澎湖四季旅遊》其他3季（3擇1）之遊程即贈送「不鏽鋼保溫杯」1個。

▲參與春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》還有好康大放送。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

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