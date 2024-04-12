快訊

離譜「開錯刀」恐釀逃院潮？病患逆風挺民生醫院：那是個案

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

澎湖四季旅遊「春之賞鷗季」跳島賞岩、賞鷗樂！開放報名

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2024澎湖四季旅遊」的「春之賞鷗季」即將開跑。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
「2024澎湖四季旅遊」的「春之賞鷗季」即將開跑。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（簡稱澎管處）今年以「四季澎湖灣．精彩一籮筐」為澎湖四季旅遊之行銷主軸，並整合各時令季節特有的生態及人文資源，透過精心的策劃、設計，推出「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」，「冬之訪古季」等四季豐富、深度的經典遊程，將以嶄新的澎湖觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，打造澎湖的悠活旅遊「夢幻四季．魅力澎湖」度假勝地。

▲5月中旬至7月初的賞鷗行程備受歡迎。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲5月中旬至7月初的賞鷗行程備受歡迎。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

「2024澎湖四季旅遊」活動緊接著為春之賞鷗季，今年澎管處推出「春賞鷗跳島遊程」經典行程為期2個月，首先展開為《探索北方四島秘境／北海跳島賞鷗遊程》，活動日期自5/17～6/7每週五出發（計4梯次）；《南海跳島賞鷗遊程》活動日期自6/14～7/5每週五出發（計4梯次），遊程特色包含生態導覽、跳島賞鷗、海上巡航、探索秘境、專業導覽，透過賞鷗深度遊程的推廣，結合不藏私的跳島絕景，藉此展現澎湖生態之美，亦將生態保育的概念傳遞給參與的遊客，寓教於樂，展現澎湖生態永續觀光之軟實力，更是將跳島旅遊及燕鷗生態觀光等澎湖在地旅遊資源結合，帶給遊客獨一無二的澎湖旅遊體驗。

▲今年澎管處推出2款「春賞鷗跳島遊程」經典行程。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲今年澎管處推出2款「春賞鷗跳島遊程」經典行程。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

此外還有好康大放送！參與春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》之遊客，追蹤澎湖國家風景區管理處 FB 粉絲專頁或澎管處官方 IG，並於個人 FB 動態時報或 IG 貼文分享體驗，貼文標註 #2024澎湖四季旅遊 及 #春之賞鷗季，並設為公開及所有人皆可以搜尋，即可獲得「春賞鷗紀念品－棒球帽1個」；貼文按讚數若為該梯次前5名，可獲得「7-ELEVEN 禮劵價值200元」或「全聯禮劵價值200元」；另外，凡參加春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》之遊客再參加《2024澎湖四季旅遊》其他3季（3擇1）之遊程即贈送「不鏽鋼保溫杯」1個。

▲參與春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》還有好康大放送。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲參與春之賞鷗季《跳島賞鷗遊程》還有好康大放送。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澎湖旅遊 觀光 跳島

延伸閱讀

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

離岸風電區塊開發截標前夕…台亞風能退出3-2期選商

澎湖觀光旺季驚傳意外 台中51歲男遊客在林投沙灘溺斃

澎湖國際鐵人三項賽5月登場 張家姐弟參賽兼觀光

相關新聞

現包現炸「超巨型芝麻球」！岡山人推薦的40多年古早味小吃「燒馬蛋」

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 高雄岡山美食推薦，身為道道地地的高雄岡山人，家附近從小吃到大小吃都已經習以為常，最近這一兩年岡山變得好熱鬧，瞬間發現這些古早味小吃也越來越多人來推薦，這

美濃森林系咖啡館！綠意盎然小清新風 一週僅營業3日的不限時咖啡館

udn走跳美食／美食探險家Miss V 也香咖飛！高雄美濃森林療癒系咖啡館！ 綠意盎然小清新風格～整體空間療癒好舒服，提供多款書籍雜誌～很舒服自在的不限時咖啡館。 也香咖啡～之前看到網友

屏東版小巴黎！在優雅浪漫玻璃屋喝下午茶 百年品牌法國瑪黑茶專賣店

udn走跳美食／美食探險家Miss V 屏東寶德旺法國茶莊～百年品牌法國瑪黑茶專賣店 優雅浪漫玻璃屋～搭配現沖瑪黑茶，與朋友聊天的夢幻聚餐好去處！ 寶德旺法國茶莊位於屏東中正路上，周邊交

20元吃得到豬排！屏東名店「超佛排骨飯」排隊吃也甘願 65元便當「1肉4菜」老饕讚：經濟實惠

20元吃得到豬排！萬物齊漲，品嘗銅板美食成了不少人的日常小確幸。屏東有間超佛心的「銅板價排骨飯」，不論是在地人還是很懂吃的老饕都愛這一攤，即便價格小漲也仍受老主顧支持，直呼「依然經濟實惠」，美味程度也是「好吃沒話講」。

背包客大推薦！ 6家性價比、回訪率超高的「高雄青年旅館」 距離捷運、夜市只要一分鐘

美麗又熱情的港都高雄，曾被旅遊聖經【孤獨星球】評選為全球最值得旅遊的10大城市之一，近年來在駁二藝術特區與亞洲新灣區等重大建設與眾多大型活動帶動下，觀光旅遊業蓬勃發展。整座城市充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，以及誘人的當地美食，吸引著各地遊客慕名前往。如果身為小資族或是年輕族群，想玩又不想在住宿上花太多預算，那麼性價比超高的高雄青年旅館就是你最佳的選擇，交通方便，舒適便宜還充滿設計感。今天推薦回訪率超高的高雄青年旅館，讓你在盡情享受高雄充滿活力的城市風光時，也不用擔心找不到適合的高雄住宿。

鳳山暖心系丼飯！溫馨質感美味上桌 人氣「火山燒肉丼」必點

在鳳山想吃到一間美味無比的日式料理一點都不難！來大東捷運站附近的【良盛吉食】走上一遭，保證讓你不虛此行！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。