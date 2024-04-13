蔥多.香菜多又爽辣辣！超CP值高雄三民「萬師父牛排館」 內用自助吧無限、加鐵板麵不加錢

高雄科工館美食分享，高雄朋友們喜歡吃街邊牛排？就是愛冒著熱氣的鐵板牛排，那就是貪吃鬼熊熊小時候的回憶，如果您也愛平價牛排，那請將這間收納入您高雄美食地圖名單中，國立科學工藝博物館附近，高雄市三民區覺民路672號之1上這間萬師父牛排館，就在熊家附近，看了高雄美食部落客文章分享，我們也跟風去吃了，不同於其它高雄牛排，香菜我老婆系列、劉文蔥番仔火系列、爽辣爽辣系列很有自己風格，如果您們吃膩了一般的三民區牛排，想找點新鮮感，那麼內用提供自助吧無限享用以及加鐵板麵不加錢，不吃鐵板麵還可以更改為鐵板蛋的萬師父鐵板牛排館可以安排一下去嚐鮮喔，而且營業時間超長的，從午餐一直營業到宵夜時段，半夜會肚子餓的好朋友分享給您。

最愛聽食物的聲音了，來聽聽鐵板上滋滋作響的美妙聲音吧

高雄鐵板牛排吃這間

三民區牛排吃這間

高雄自助吧無限吃喝看這裡

來看看萬師父牛排館自助吧有哪些好料咩（揮手）

飲品部分有提供：雀巢檸檬茶、雀巢金選奶茶、可爾必思百香果冰沙、可爾必思水蜜桃冰沙。

小點心有：香脆甜薯片。

冰品則有：巧克力霜淇淋。

自己動手ＤＩＹ一起烤土司吧，您喜歡巧克力醬還是香蒜醬？反正可以無限續，兩種抹醬給它抹起來，吃起來。

玉米濃湯不知道喝了幾碗好飽的分享，很愛它玉米粒超多，很少看見街邊牛排給的如此大方的啦。

大方給的還有生菜沙拉區，平價牛排頂多給某幾樣蔬菜，意思到了就好，但是這間萬師父給的種類多，就連比較貴一點的堅果類也很大方耶（推推）。

萬師父牛排館食記

紐西蘭沙朗牛排（２５０元）＋（爽辣辣椒醬４０元）

店內沒有辣椒醬或者紅人Ａ１牛排醬，無辣不歡的朋友們，建議直接加點辣椒醬；

果然如品項名稱一樣，辣的爽翻天，入口的辣感，接著是辣香，那種痛快幾乎是用著很自虐的方式，一邊對著嘴巴搧風，卻又忍不住那隻手，又一口口的把鐵板麵以及沾附超多辣椒醬的牛排又送入口（到底？？？有啥魅力呀？）

一吃成主顧的熊感謝正在煎牛排，賣力煎著豬排的店家在百忙當中讓熊提出疑問，老闆說，那是以大辣椒、朝天椒、青龍，三種辣椒，通通都是天然食物下去炒的，難怪呀～只辣口不辣胃的爽度，嘿嘿～請您們自己吃過就會懂。

大份量，大體積，看了眼睛噴火，嘴巴唾液開始分泌的紐西蘭沙朗牛排，完全滿足了肉控的眼睛與胃，原肉現煎，口口都能嘗到咬肉的快感，更因為加入爽辣辣椒醬，讓味蕾有著直上飛天的歡樂。

香菜我老婆系列－香菜爆多雞腿排（２００元）

您是香菜控嗎？必點香菜我老婆系列，熊從未在高雄看過吃過香菜＋牛排、豬排、雞排的組合啦，雖然說香菜這東西很看人吃，但對於很愛吃香菜的熊來說，嘿嘿～一吃就愛上，尤其萬師傅就在家附近，下班後想吃？放假想吃，騎車五分鐘立馬滿足口慾。

喜歡吃天使雞排的熊有發覺到，這間的雞排就跟天使一樣大欸欸，表面有些許的粉衣又增加了皮脆又酥的咔滋咔滋口感，雞腿肉的軟嫩度更是十足，比起單吃雞排，加入大量大量的香菜後．更為好吃且畫面更誘人。

劉文蔥番仔火系列－蔥爆滿滿豬排（１９０元）

咦？？？它的蔥不只有蔥耶，感覺像是港式調味？？喔喔～對就是油蔥啦，難怪比起單純只有蔥花，油蔥更是香呀，只見愛蔥的朋友像是幾百年沒有進食般的狼吞虎嚥起來，欸欸借問一下，你很餓嗎？只見一直吃著油蔥鐵板麵，又插著油蔥豬排肉的他根本無法說話，直到稍微喘口氣後，把食物嚥下，接著說，沒辦法～萬師傅油蔥調味太迷人，根本到了極度涮嘴的程度。

一點也不誇張的說，就連平價的豬排肉厚實度很有，絕非肉片，根本就是＂肉排＂那種，而且根據當吃貨多年的經驗，店家前置作業應該就斷筋處理得相當好，保有肉感之餘還不會咬到筋，沒想到不用花太多摳摳也能吃到有品質的鐵板豬排耶。

爆漿奶油餐包（３０元／兩顆）

喜歡現點現烤的爆漿奶油餐包（雖然自助區有吐司，但是就是喜歡一撕開～波的爆開來快感）

個人很愛把奶油餐包再沾附上萬師傅超濃郁又奶的玉米濃湯一起吃，那您呢？

辣椒醬（６３０元／盒／９入）

吃了爽辣爽辣系列很喜歡喔？？？愛上那辣翻天的爽度？

熊當天就直接買一整盒回家，不想煮飯的時候，燙個白麵條直接加萬師傅辣椒醬，簡單就是一餐了，或者煮火鍋，免再用沙茶醬，直接把辣椒醬撕開一包搭配。

萬師父平價牛排消費方式

內用低消每人90元，自助吧、飲品、濃湯、麵包、冰品都能無限享用（限內用）身高120公分以下的孩童免低消。

請勿打包店內無限供應的商品喔。

用餐時間是60分鐘，雖然是現點現做的，但是熊當天覺得出餐很快，網友們可以先吃吃喝喝自助區食物，稍微等待一下就好。

萬師父牛排館

電話：07 395 0084

住址：高雄市三民區覺民路672號之1

營業時間：11:00 -00:00

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文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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