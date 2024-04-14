屏東人氣精緻鍋物！手工火鍋料口感迷人 多款湯底暖心又暖胃
【牛園火鍋-信義店】就位在屏東市的信義路上，周圍住宅林立，店家便憑藉著高級的食材搭配與豐富的湯底，成為了許多在地人聚餐的首選，豐富的鍋物搭配更是讓人怎麼吃都吃不膩。
店內的裝潢是中式融合些許現代的風格，從走廊開始就可以感受到不一樣的氣氛，獨立的小包廂更是隱私感、氛圍感十足，水墨畫拉門、牆上的詩詞與滿是雕刻的三足鍋，無一不讓人感受到店家對於裝潢的用心。
店裡以各種迷人的鴛鴦鍋物為主，除了優質的高級肉品之外，海鮮更是毫不馬虎，捨棄方便的冷凍海鮮，而是以活海鮮為主，而火鍋料等配料更是手工製作，為的就是讓饕客們可以享用到最新鮮的美味。
【牛園火鍋】高等級的用餐體驗與用餐品質，是許多饕客與家人、三五好友聚餐時的首選，獨特的裝潢與高級嚴謹的用料，更是讓你從視覺到味覺都能有最完美的體驗，下次來到屏東想找點特別的美味的話，不如就來店裡嚐嚐吧！
店家地址：屏東縣屏東市信義路183號
店家電話：087348182
營業時間：11:00–22:30，週五六日11:00–23:00
粉絲專頁： https://bit.ly/41NZj1p
延伸閱讀//屏東飲品新亮點！招牌芋見系列超百搭，濃郁口感超幸福！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言