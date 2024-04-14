快訊

員工看不下去離職！台中頂級和牛燒肉店遭稽查 牛肉、醬料過期快半年

親戚捲詐騙案 徐巧芯靠著傅崐萁肩膀放聲大哭：若丈夫涉入會立刻「離婚」

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

屏東人氣精緻鍋物！手工火鍋料口感迷人 多款湯底暖心又暖胃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【牛園火鍋-信義店】就位在屏東市的信義路上，周圍住宅林立，店家便憑藉著高級的食材搭配與豐富的湯底，成為了許多在地人聚餐的首選，豐富的鍋物搭配更是讓人怎麼吃都吃不膩。

店內的裝潢是中式融合些許現代的風格，從走廊開始就可以感受到不一樣的氣氛，獨立的小包廂更是隱私感、氛圍感十足，水墨畫拉門、牆上的詩詞與滿是雕刻的三足鍋，無一不讓人感受到店家對於裝潢的用心。

店裡以各種迷人的鴛鴦鍋物為主，除了優質的高級肉品之外，海鮮更是毫不馬虎，捨棄方便的冷凍海鮮，而是以活海鮮為主，而火鍋料等配料更是手工製作，為的就是讓饕客們可以享用到最新鮮的美味。

▲店家使用的鍋子相當特別，特別訂製了宛如古代三足青銅器的鍋子，氛圍感滿滿！
▲店家使用的鍋子相當特別，特別訂製了宛如古代三足青銅器的鍋子，氛圍感滿滿！

▲秘製川辣麻辣鍋以多種中藥材為基底，舒適的辣度讓人越吃越涮嘴。貴妃芙蓉牛奶鍋則是使用鮮奶、大骨與起司調製，鮮甜解辣的風味搭配麻辣鍋做成鴛鴦過最為合適！
▲秘製川辣麻辣鍋以多種中藥材為基底，舒適的辣度讓人越吃越涮嘴。貴妃芙蓉牛奶鍋則是使用鮮奶、大骨與起司調製，鮮甜解辣的風味搭配麻辣鍋做成鴛鴦過最為合適！

▲店裡的火鍋料皆為手工製作，可以嚐到與一般火鍋料不同的口感與勁道。
▲店裡的火鍋料皆為手工製作，可以嚐到與一般火鍋料不同的口感與勁道。

▲黑毛梅花豬與頂級松阪豬。
▲黑毛梅花豬與頂級松阪豬。

▲澎湃的海鮮盤，喜歡吃海鮮的朋友可千萬不要錯過！
▲澎湃的海鮮盤，喜歡吃海鮮的朋友可千萬不要錯過！

▲店內的甜點更是不遑多讓。
▲店內的甜點更是不遑多讓。

【牛園火鍋】高等級的用餐體驗與用餐品質，是許多饕客與家人、三五好友聚餐時的首選，獨特的裝潢與高級嚴謹的用料，更是讓你從視覺到味覺都能有最完美的體驗，下次來到屏東想找點特別的美味的話，不如就來店裡嚐嚐吧！


【牛園火鍋-信義店】

店家地址：屏東縣屏東市信義路183號

店家電話：087348182

營業時間：11:00–22:30，週五六日11:00–23:00

粉絲專頁： https://bit.ly/41NZj1p


延伸閱讀//屏東飲品新亮點！招牌芋見系列超百搭，濃郁口感超幸福！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 火鍋 饕客

延伸閱讀

食藥署：屏東國產午仔魚檢出致癌物「還原型孔雀綠」

確保麵體Q彈不軟爛 一個小訣竅就能煮出完美口感的義式天使麵

1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

中職／台北大巨蛋前7戰人氣十足 湧進13萬2191人觀戰

相關新聞

屏東人氣精緻鍋物！手工火鍋料口感迷人 多款湯底暖心又暖胃

不論是夏天還是冬天，來上一碗暖暖的鍋物絕對是生活中最幸福的事，而位於屏東的【牛園火鍋】，以獨特的手工火鍋料與各種誘人的湯底聞名，不僅是許多在地人的聚餐首選，更吸引了不少外地饕客前來嚐鮮。

蔥多.香菜多又爽辣辣！超CP值高雄三民「萬師父牛排館」 內用自助吧無限、加鐵板麵不加錢

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 高雄科工館美食分享，高雄朋友們喜歡吃街邊牛排？就是愛冒著熱氣的鐵板牛排，那就是貪吃鬼熊熊小時候的回憶，如果您也愛平價牛排，那請將這間收納入您高雄美食地圖名單中，國立科

現包現炸「超巨型芝麻球」！岡山人推薦的40多年古早味小吃「燒馬蛋」

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 高雄岡山美食推薦，身為道道地地的高雄岡山人，家附近從小吃到大小吃都已經習以為常，最近這一兩年岡山變得好熱鬧，瞬間發現這些古早味小吃也越來越多人來推薦，這

美濃森林系咖啡館！綠意盎然小清新風 一週僅營業3日的不限時咖啡館

udn走跳美食／美食探險家Miss V 也香咖飛！高雄美濃森林療癒系咖啡館！ 綠意盎然小清新風格～整體空間療癒好舒服，提供多款書籍雜誌～很舒服自在的不限時咖啡館。 也香咖啡～之前看到網友

屏東版小巴黎！在優雅浪漫玻璃屋喝下午茶 百年品牌法國瑪黑茶專賣店

udn走跳美食／美食探險家Miss V 屏東寶德旺法國茶莊～百年品牌法國瑪黑茶專賣店 優雅浪漫玻璃屋～搭配現沖瑪黑茶，與朋友聊天的夢幻聚餐好去處！ 寶德旺法國茶莊位於屏東中正路上，周邊交

20元吃得到豬排！屏東名店「超佛排骨飯」排隊吃也甘願 65元便當「1肉4菜」老饕讚：經濟實惠

20元吃得到豬排！萬物齊漲，品嘗銅板美食成了不少人的日常小確幸。屏東有間超佛心的「銅板價排骨飯」，不論是在地人還是很懂吃的老饕都愛這一攤，即便價格小漲也仍受老主顧支持，直呼「依然經濟實惠」，美味程度也是「好吃沒話講」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。