屏東人氣精緻鍋物！手工火鍋料口感迷人 多款湯底暖心又暖胃

【牛園火鍋-信義店】就位在屏東市的信義路上，周圍住宅林立，店家便憑藉著高級的食材搭配與豐富的湯底，成為了許多在地人聚餐的首選，豐富的鍋物搭配更是讓人怎麼吃都吃不膩。

店內的裝潢是中式融合些許現代的風格，從走廊開始就可以感受到不一樣的氣氛，獨立的小包廂更是隱私感、氛圍感十足，水墨畫拉門、牆上的詩詞與滿是雕刻的三足鍋，無一不讓人感受到店家對於裝潢的用心。

店裡以各種迷人的鴛鴦鍋物為主，除了優質的高級肉品之外，海鮮更是毫不馬虎，捨棄方便的冷凍海鮮，而是以活海鮮為主，而火鍋料等配料更是手工製作，為的就是讓饕客們可以享用到最新鮮的美味。

▲店家使用的鍋子相當特別，特別訂製了宛如古代三足青銅器的鍋子，氛圍感滿滿！

▲秘製川辣麻辣鍋以多種中藥材為基底，舒適的辣度讓人越吃越涮嘴。貴妃芙蓉牛奶鍋則是使用鮮奶、大骨與起司調製，鮮甜解辣的風味搭配麻辣鍋做成鴛鴦過最為合適！

▲店裡的火鍋料皆為手工製作，可以嚐到與一般火鍋料不同的口感與勁道。

▲黑毛梅花豬與頂級松阪豬。

▲澎湃的海鮮盤，喜歡吃海鮮的朋友可千萬不要錯過！

▲店內的甜點更是不遑多讓。

【牛園火鍋】高等級的用餐體驗與用餐品質，是許多饕客與家人、三五好友聚餐時的首選，獨特的裝潢與高級嚴謹的用料，更是讓你從視覺到味覺都能有最完美的體驗，下次來到屏東想找點特別的美味的話，不如就來店裡嚐嚐吧！





【牛園火鍋-信義店】

店家地址：屏東縣屏東市信義路183號

店家電話：087348182

營業時間：11:00–22:30，週五六日11:00–23:00

粉絲專頁： https://bit.ly/41NZj1p





延伸閱讀//屏東飲品新亮點！招牌芋見系列超百搭，濃郁口感超幸福！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」