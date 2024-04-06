「2024高雄鍋燒麵大賞」人氣王出爐！最佳賣相、美味、人氣店家 等著饕客大快朵頤

鍋燒麵得獎店家合照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024高雄10大鍋燒麵熱騰騰出爐！為推動高雄美食，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）舉辦「2024高雄鍋燒麵大賞」活動，經2個多月、10萬網友網路票選及評審團評選；日前「高雄10大鍋燒麵」店家及最佳人氣店家在高雄林皇宮，由高雄市政府觀光局局長高閔琳、米其林餐廳主廚陳又銘共同揭曉；由50位試吃員當場試吃後投票，選出「鍋燒麵人氣王」－「謙稻 sign in」，揭曉得獎名單除了推介高雄在地店家、為各界美食饕客帶來更多選擇，也讓更多前往高雄的觀光客或朝聖音樂演唱會的歌迷，可品嚐在地美味鍋燒麵。

▲鍋燒麵試吃料理照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，「早餐就吃鍋燒麵，是高雄在地特別的飲食文化，來高雄旅遊必吃鍋燒麵。」鍋燒麵在高雄人的日常生活佔有重要地位，是可以從早餐吃到宵夜場的庶民美食、銅板美食，因此在高雄街頭巷尾都能找到鍋燒麵店；非常感謝店家踴躍報名參與「2024高雄鍋燒麵大賞」，本次活動從網路投票起就競爭激烈，第一階段共有103間店家參與網路票選，由近10萬張的民眾投票，票選出前20名鍋燒麵店家，再由專業評審團到店試吃，選出前10大鍋燒麵，最後發表會更邀請50位全民試吃員，最後選出「2024高雄鍋燒麵人氣王」。此外觀光局更搭配美食部落客、Instagrammer、Google Map 嚮導等高人氣社群網紅 KOL 的推薦與分享，行銷高雄的鍋燒麵美食，不僅要努力吸引海內外旅客聞香而來，更要將高雄鍋燒麵打造成像日本拉麵一樣充滿吸引力、必吃的經典美食。

▲鍋燒麵最佳美味獎頒獎照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步指出，這次榮獲「最佳賣相」的五間店家分別為：「天天喫粥鍋燒」、「老潮派鑄鐵鍋燒」、「邦咖啡」、「濰克早午餐」、「謙稻 sign in」；榮獲「最佳美味」的五間店家則有：「二番紅鍋燒食事」、「五分鐘找餐北平創始店」、「百威晚餐宵夜」、「佑佑鍋燒麵」、「跳澡鍋燒」。此外，還有「網路人氣獎」，由「一品味嚴選海鮮粥」、「見面料理食務所」、「咕嘰咕嘰早午餐」、「昀鍋燒—岡山」、「金三益楠梓店」、「香溢黑輪」、「海饌食堂」、「喜洋洋鍋燒麵」、「癮食鍋燒麵」、「D.k kitchen 選料鍋燒」等十間店家獲選。

▲鍋燒麵最佳賣相獎頒獎照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

擔任評審長的米其林名廚陳又銘說明，本次評選著重食安衛生、賣相、創意、湯頭與麵體，店家廚房的環境衛生與新鮮食材的選用是評選重點，有些店家發揮料理創意及使用在地食材，又更加分。其中鍋燒麵的湯頭更是鍋燒麵的靈魂，透過現場觀察與實際品嘗即能得知是否為店家以新鮮食材熬煮，或由加工品、多餘添加物等製成；此外，麵體的口感也占了很大的比重，太軟爛或太硬，都會影響分數。評選過程中，評審團也注意到每間店的鍋燒麵的產品定位、價格不一，因而也會特別留意店家鍋燒麵價格訂定，與湯頭的熬煮過程和時間、食材的選用等綜合資訊判斷鍋燒麵是否「物有所值」等。

▲高雄市政府觀光局局長高閔琳與店家「謙稻 sign in」合照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

獲選「2024高雄鍋燒麵大賞」人氣王店家「謙稻 sign in」是由在地青年創業。老闆羅靖程表示，很開心能獲選為人氣王，店內主打特色料理「手炒叻沙鍋燒」，除歡迎大家來品嘗外，未來也會持續努力與市府一起推廣，希望能讓更多國內、國際遊客更認識高雄在地鍋燒麵。

▲鍋燒麵網路人氣頒獎照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說明，高雄除有各式令人垂涎三尺的鍋燒麵外，近日高雄美食也傳來佳音；2、3月米其林入選指南名單，高雄共有「小燉食室」、「三輪的店」、「天廚」、「三餐暖食」4家入選米其林指南，未來觀光局也將持續推廣高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃美食的民眾聞香而來，到高雄賞美景、嚐美味鍋燒！更多旅遊資訊，可於「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野