快訊

地牛翻身恰巧攻頂 山友困最高峰「緊抱山石」：以為玉山要切半

大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮高農老師」 屋內救難畫面曝光

迎接兒童節連假 壽山動物園「藝童樂遊遊」 12歲以下免費入園

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
故事屋帶領小朋友聆聽動物的生命故事。　圖：高雄市政府觀光局／提供
故事屋帶領小朋友聆聽動物的生命故事。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年兒童節，壽山動物園以「動物藝世界」為主題，4/4~4/7全台12歲以下兒童免費入園，並推出精彩的藝文表演及親子DIY活動。一家大小可前往觀賞有趣的戲劇故事及音樂表演，並畫下眼中的壽山動物園，一起探索動物的奧秘。

▲粉絲滿天下的「陸爸爸說演故事劇場」將在兒童節連假帶來精彩表演。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲粉絲滿天下的「陸爸爸說演故事劇場」將在兒童節連假帶來精彩表演。　圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園致力於動物保育，悉心照料各種可愛動物，並擁有豐富的壽山自然生態資源，是許多兒童培養生命教育的起點。今年兒童節，除與超過50家飯店合作推出住房優惠，並加碼贈商圈夜市優惠券予入住者；壽山動物園更特別推出寫生著色活動，邀請孩童來親身觀察動物園裡的生態樣貌，並精心安排親子DIY手作課程，滿足不同年齡層的需求。

同時，園方也規劃陸爸爸說演故事劇場、說故事達人「胖叔叔」帶來精彩的動物故事演出，帶領孩子進入動物的奇妙世界，在歡樂中學習動物知識。此外，今年動物園更首度與高雄市管樂團合作，於4/4當天帶來2場次精彩的音樂表演及樂器體驗，讓孩子感受音樂的魅力；於4/6與高雄市立圖書館合作，出動行動書車全天駐園，為動物園注入更多保育知識。

▲壽山動物園邀請國小學童以豐富的想像及洞察畫下滿滿的生命力。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲壽山動物園邀請國小學童以豐富的想像及洞察畫下滿滿的生命力。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出，今年4月份，壽山動物園、國立科學工藝博物館及高雄市立圖書館，首次跨界舉辦「Day Day 樂 童趣大遊行」三館限定文創品兌換活動；只要到各個場館完成指定任務，即可輕鬆蒐集7款磁吸文創小物。其中，壽山動物園推出「黑熊」及「入口意象」2款，可透過參加寫生比賽或臉書活動獲得，而活動期間憑任1款磁吸文創小物於動物園「入入選物店」消費可獲得好康券一張；於科工館可享3D大銀幕電影全票買一送一；於高市圖「生活索書號」單筆消費滿百元贈總圖意象明信片一張。全套7款蒐集完畢的文創磁吸鐵片，不僅可以自由組裝成自己喜歡的樣式，也可和親朋好友玩桌遊。大小朋友可到科工館、市立圖書館總館及動物園蒐集，在歡樂中學習，一起疊疊樂、Day Day 樂。

▲高雄市管樂團樂詠晨老師帶來小號音樂表演及樂器體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市管樂團樂詠晨老師帶來小號音樂表演及樂器體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

兒童節連假期間，高市政府於衛武營以「2024海洋童樂會 高雄總動員」為主題，打造全台最大遊樂園；連假期間12歲以下兒童，只要使用「高雄兒童卡」或購買使用期間限定的「海洋童樂會」一卡通，更能享受大眾交通運輸（包含捷運、輕軌、公車客運及渡輪）免費搭乘。而壽山動物園周邊停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，以利節省等候停車空位的時間，可在高雄車站、捷運鹽埕埔站及輕軌文武聖殿站搭乘56號公車往動物園，或將車輛停放於鼓山二路西側停車場（鼓山二路274號對面），轉搭56號公車或動物園付費接駁車，直達動物園大門口，更多資訊可至「壽山動物園」臉書查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

兒童節 動物園 文創

延伸閱讀

台中市4天連假學校不出作業 市長盧秀燕說的！

兒童節連假快來！變裝海洋生物參加「海洋教育嘉年華」享一年無限暢遊海生館

兒童節限定！家樂福消費免費送布丁 指定兒童商品點數35倍送

故宮慶兒童節 推門票換紙鳶體驗

相關新聞

高雄米其林必比登推薦！焦糖燻鴨、香茅煎肉獨家美味必嘗

以價格親民、天然健康而聞名的【老爺美食館】，匠心獨運的美味不僅早已成為高雄人的美食口袋名單，更獲得米其林必比登以及獲選高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家的肯定，將台式美味讓更多人可以看見！

４間小琉球潛水店評比！「潛水證照、Fun Dive 體驗」一次享受

想必有去過小琉球的朋友都知道，小琉球是少數能看到綠蠵龜的島嶼，也是全世界少數能與綠蠵龜近距離相處的地方，基本上去浮潛就有非常高的機會可以看到海龜，更別說是潛水啦！走吧，來把證照帶回家，順便體驗 Fun Dive 吧！

四月嗨起來！屏東春天音樂慶典 「台灣祭+三大日音樂節」接力飆唱

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天就是要來屏東聽音樂！屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月份起連續二週接續登場，4/4~4/6台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾；4/12~4/14三大日音

高雄鼓山日料推薦！爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫鮮度滿分

藏身在高雄鼓山住宅區內的隱藏版人氣名店─佐渡森，以爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫等特色美食紅遍各大社群媒體，以職人精神細心琢磨的精緻美味，獻給每位懂吃的饕客。

平替式賞花！限時1個月的「花旗木秘境」爆炸滿開 加映鮮少人知的超震撼待爆景點

以為是日本！別名「泰國櫻花」的花旗木在全台各地盛開，叢密粉花美景令人眼前為之一亮。位於高雄的「天台山維多利亞公園」自開放以來逐漸成為賞花新景點，每年僅開放一個月的夢幻秘境當然要把握時間朝聖一波。

澎湖國際海上花火節將至 離島場將演出主題無人機秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024澎湖國際海上花火節日前公布「航海王」主題場次訊息，安排4/18及4/25兩場試放場，將演出專場10分鐘煙火，5/2開幕起將以700台無人機在觀音亭主場演出精彩的「航海王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。