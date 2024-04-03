迎接兒童節連假 壽山動物園「藝童樂遊遊」 12歲以下免費入園

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年兒童節，壽山動物園以「動物藝世界」為主題，4/4~4/7全台12歲以下兒童免費入園，並推出精彩的藝文表演及親子DIY活動。一家大小可前往觀賞有趣的戲劇故事及音樂表演，並畫下眼中的壽山動物園，一起探索動物的奧秘。

▲粉絲滿天下的「陸爸爸說演故事劇場」將在兒童節連假帶來精彩表演。 圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園致力於動物保育，悉心照料各種可愛動物，並擁有豐富的壽山自然生態資源，是許多兒童培養生命教育的起點。今年兒童節，除與超過50家飯店合作推出住房優惠，並加碼贈商圈夜市優惠券予入住者；壽山動物園更特別推出寫生著色活動，邀請孩童來親身觀察動物園裡的生態樣貌，並精心安排親子DIY手作課程，滿足不同年齡層的需求。

同時，園方也規劃陸爸爸說演故事劇場、說故事達人「胖叔叔」帶來精彩的動物故事演出，帶領孩子進入動物的奇妙世界，在歡樂中學習動物知識。此外，今年動物園更首度與高雄市管樂團合作，於4/4當天帶來2場次精彩的音樂表演及樂器體驗，讓孩子感受音樂的魅力；於4/6與高雄市立圖書館合作，出動行動書車全天駐園，為動物園注入更多保育知識。

▲壽山動物園邀請國小學童以豐富的想像及洞察畫下滿滿的生命力。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出，今年4月份，壽山動物園、國立科學工藝博物館及高雄市立圖書館，首次跨界舉辦「Day Day 樂 童趣大遊行」三館限定文創品兌換活動；只要到各個場館完成指定任務，即可輕鬆蒐集7款磁吸文創小物。其中，壽山動物園推出「黑熊」及「入口意象」2款，可透過參加寫生比賽或臉書活動獲得，而活動期間憑任1款磁吸文創小物於動物園「入入選物店」消費可獲得好康券一張；於科工館可享3D大銀幕電影全票買一送一；於高市圖「生活索書號」單筆消費滿百元贈總圖意象明信片一張。全套7款蒐集完畢的文創磁吸鐵片，不僅可以自由組裝成自己喜歡的樣式，也可和親朋好友玩桌遊。大小朋友可到科工館、市立圖書館總館及動物園蒐集，在歡樂中學習，一起疊疊樂、Day Day 樂。

▲高雄市管樂團樂詠晨老師帶來小號音樂表演及樂器體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

兒童節連假期間，高市政府於衛武營以「2024海洋童樂會 高雄總動員」為主題，打造全台最大遊樂園；連假期間12歲以下兒童，只要使用「高雄兒童卡」或購買使用期間限定的「海洋童樂會」一卡通，更能享受大眾交通運輸（包含捷運、輕軌、公車客運及渡輪）免費搭乘。而壽山動物園周邊停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，以利節省等候停車空位的時間，可在高雄車站、捷運鹽埕埔站及輕軌文武聖殿站搭乘56號公車往動物園，或將車輛停放於鼓山二路西側停車場（鼓山二路274號對面），轉搭56號公車或動物園付費接駁車，直達動物園大門口，更多資訊可至「壽山動物園」臉書查詢。

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