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鳳山暖心系丼飯！溫馨質感美味上桌 人氣「火山燒肉丼」必點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄鳳山、地處大東國小旁的【良盛吉食】開幕至今已有半年多的時間，是附近一帶居民、學生及教職員們經常光顧的丼飯輕食專賣店。老闆從保家衛國的軍職，轉型成如今的美味料理主廚，全憑一身對料理的熱愛，結合所學所聞自我創新研發，打造出一道道暖入人心的風味佳餚。

店內整體環境採用簡約的日系風格為主，木質調的裝潢、桌椅與純白色的牆面相映成趣，極佳的採光與明亮的燈光營造，將室內點綴出和諧、溫馨的氣息，牆上更是掛著不少日本文化的插圖框畫，更是為空間增添些許的藝術氛圍。

▲貼心提供外帶座位區，讓前來購餐的客人能無須久站，舒適的等候。
▲貼心提供外帶座位區，讓前來購餐的客人能無須久站，舒適的等候。

店家提供的餐點以日式料理主軸，推出多款丼飯、拉麵及輕食、小菜和湯品，像是招牌的火山燒肉丼、麻的雞子丼、壽喜百菇丼、辛味噌拉麵、極燻炙豚肉野菇燉飯、鮭魚炊飯、洋芋燉肉、金沙奶酥吐司等形形色色的料理通通有，也可依照個人食量或是想來點豐富菜色需求的話，也有提供加價升級為定食套餐、小盛、並盛、加肉的方案。

│火山燒肉丼

燒肉控們必點的火山燒肉丼，選用新鮮豬肉片搭配特調醬汁火烤而成，將鮮嫩可口的火烤豬肉片層層堆疊成山的模樣，再撒上大量蔥花與辛香料，由下至上的層次風味，令人欲罷不能！

│麻の雞子丼

不分大人小孩都愛的麻の雞子丼，主廚透過麻油把新鮮雞肉、洋蔥料理出濃郁香氣，再滿滿鋪在香甜丼飯之上，吃起來有著淡淡麻油香，卻又不會過於強烈，香調整體和諧，滑嫩的口感讓人忍不住一口接上一口。

│極燻炙豚肉野菇燉飯

在日式料理中屬於家常菜系列一原的極燻炙豚肉野菇燉飯，下層的燉飯，以味噌為基調燉煮而成，口味較為清爽，上方鋪著得三塊煙燻培根肉，是特請外燴大廚親手煙燻的培根肉，風味極佳！上下層之間的風味形成鮮明對比，口味相當驚豔！

│鮭魚炊飯

將生鮭魚與飯一同悶煮而成的鮭魚炊飯，品嘗的時候能充分享受到包括鮭魚、蔬菜、菇類全部的精華融入飯中的飽滿滋味，值得饕客們細細品味。

│金沙奶酥厚吐司

超人氣的小點金沙奶酥厚吐司，採用奶酥搭配鹹蛋黃醬一同炒煮出特製醬，再塗抹至奶香味十足的厚片吐司上，不僅香氣滿分，口感還十分蓬鬆柔軟！

開幕至今雖僅有短短幾個月，卻已然成為附近居民和外地旅客時常造訪的美食名單之一，堅持真材實料、現點現做好味道的【良盛吉食】，只希望能透過用心製作的一道道美味佳餚，擄獲饕客們的心。


【良盛吉食】

營業地址：高雄市鳳山區新興里大東一路36號1樓

營業時間：11:30–16:00、17:00–20:00（周日、一公休）

粉絲專頁： bit.ly/3x4udah


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