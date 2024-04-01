４間小琉球潛水店評比！「潛水證照、Fun Dive 體驗」一次享受

想必有去過小琉球的朋友都知道，小琉球是少數能看到綠蠵龜的島嶼，也是全世界少數能與綠蠵龜近距離相處的地方，基本上去浮潛就有非常高的機會可以看到海龜，更別說是潛水啦！走吧，來把證照帶回家，順便體驗 Fun Dive 吧！





1. 居琉潛水店

圖 / 居琉潛水店

圖 / 居琉潛水店

🏠地址：屏東縣琉球鄉相埔路86之5號

🕰營業時間：課程為預約制，詳情請見粉專





居琉潛水店在提供 PADI 證照課程。水肺潛水課程包含適合初學者的體驗潛水，及 OW、AOW、高氧潛水員、救援潛水員等。而 Fun Dive 則有岸潛、船潛、夜潛等，超多潛水活動選擇，絕對不怕找不到自己想玩的！

下潛前，教練除了會事先做潛水計畫簡報外，也會強調海洋文化，店家也有和大企業合作定期清理海洋廢棄物，非常注重環境保護。下水後，教練也會很有內心的提醒深呼吸、調整節奏，而且還會邊用手寫版介紹魚群或珊瑚，讓學員一邊潛水一邊學習生態知識，實在是非常有趣！另外，上岸後教練也會給出一些潛水建議，推薦想要增進增進潛水技能的朋友前往體驗。





2. 熊潛水 Bear Diving

圖 / 熊潛水

圖 / 熊潛水

🏠地址：屏東縣琉球鄉相埔路87號

🕰營業時間：08:00-20:00

熊潛水 Bear Diving 相較於其他小琉球潛水店來說規模較大，有獨立規劃浮潛區、水肺潛水區域，且盥洗間非常多間，還有密碼鎖櫃可以放行李。熊潛水提供水肺潛水課程、浮潛、SUP和水中供氣活動，讓怕水的人也可以悠閒地在水中看海龜、拍美照。

水肺潛水課程為 PADI 證照，師生比不超過 1:3，費用包含證照、裝備，東港跟小琉球的來回船票、住宿、機車、水下攝影等全部包含，一站式全包解決，非常方便。另外，熊潛水非常注重安全，事前會簡報潛水深度、時間、生態和出入水計劃等。整個潛水過程教練不只很會引導放鬆，也有耐心，會幫忙指點拍照的姿勢，拍出來的成果照也都很不錯。不管是想要考證照或是單純來潛水的朋友都很適合來體驗！





3. 潛雪 SNOWDIVING

圖 / 潛雪

圖 / 潛雪

🏠地址：屏東縣琉球鄉三民路224之1號

🕰營業時間：08:00-22:00





潛雪距民營碼頭非常近，步行約 5-10 分鐘，騎車只需 3 分鐘！提供水肺潛水證照、Fun Dive、船潛、肺體驗潛水，還有套裝行程，船票、機車和住宿全包。另外，潛雪的潛水課程使用 PADI 及 SSI 系統，通常證照課師生比為 1:3，課堂間還會準備薑茶、小點心等，讓學員補充能量，這麼貼心的潛水教室哪裡找！

潛水證照課開始前，教練也會使用互動的方式介紹識裝備時，以確保學員都有正確了解。課後教練們也會分享過去潛水的經驗、趣事，以及推廣海洋保護，可以充分地感受到教練們的熱情。整體來說，三天的潛水課程非常豐富，除了學到各種潛水知識和看到海龜，也了解到更多海洋的知識，推薦水肺潛水初學者來體驗一波。





4. 潛潛的

圖 / 潛潛的

圖 / 潛潛的

🏠地址：屏東縣琉球鄉復興路一巷38-1號

🕰營業時間：08:00-21:00





潛潛的是一間小琉球潛水店兼民宿，民宿內採木質地板，氣氛很溫馨。水肺潛水提供 OW、AOW、高氧潛水專長、及體驗潛水等。而且體驗課程師生比為 1:1，一般課程為 1:2，非常適合想要一對一與教練學習的朋友！

水肺潛水證照通常是三天的課程，但教練會事先了解學員的時間規劃，也可以多安排幾天慢慢學習，非常的彈性。另外，整個上課過程示範清楚，教練也很有耐心，會使用手勢安撫情緒、協助穩定呼吸，且過程中也有管家幫忙拍照，著實貼心。結束後也會就剛剛的水下狀態，經驗分享和檢討動作。





以上為本次的小琉球水肺課程的店家，皆由七分之二的探索神秘客親自體驗！如果你剛好想要潛水，或是計畫暑假要去小琉球玩，別忘記一定要去體驗潛水！不管是想要單純體驗潛水的樂趣，跟海龜一起游泳，還是想要考取專業的證照，都可以參考以上的小琉球潛水課程店家喲。去探索地球表面另外的 70%，一起與不同的海底生物共游吧！

延伸閱讀>>【小琉球潛水推薦】證照課 Fun Dive 通通有！6 間小琉球水肺潛水店評比

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