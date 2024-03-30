快訊

邱國正兒爆召妓 吳子嘉曝照片外流玄機「翻臉了」：他辭職恐另有隱情

蘇打綠青峰不忍了！揭爆紅兒歌「蘑菇濃湯」黑心內幕

快刪！這些免費VPN APP藏惡意程式 手機一安裝成「駭客跳板」變幫凶

高雄鼓山日料推薦！爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫鮮度滿分

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於農十六特區的【佐渡森】，位於高雄美術館與凹子底公園之間，店家在當地深耕8年之久，憑藉著道地的日式風味與多樣化的餐點內容，成為當地超人氣的日本料理品牌，不論白天或是晚上，總能吸引大批饕客前來用餐。

一走進店內，便會感受到濃濃日式風情，昏黃的燈光照耀在木質裝潢內，使得環境更有溫馨感。

▲1樓用餐環境。
▲1樓用餐環境。

▲2樓可容納32人入座，適合舉辦尾牙、春酒等活動包場。
▲2樓可容納32人入座，適合舉辦尾牙、春酒等活動包場。

▲半開放式的廚房環境可以欣賞到師傅們精湛的手藝。
▲半開放式的廚房環境可以欣賞到師傅們精湛的手藝。

店家主打丼飯、壽司，各式炸物、烤物、烤串也都有，老闆本身學習日料已十多年的經歷，後來決定自己創業，除了將道地的日本料理在高雄重現外，也融合了自己的想法與巧思，打造出充滿溫度的複合式家庭料理。

海膽松蟹親子最中餅

由醋飯、蟹膏、松葉蟹肉、海膽、鮭魚卵層層堆疊的配料，放入糯米燒製成的最中餅殼中，餅中含括各式海鮮風味，食材比例拿捏到位，彼此間不僅不搶戲，反而能襯托彼此的風味，最中餅與醋飯則是巧妙融合各個元素，吃完只想再來一份！

鮭魚卵丼

轟動社群媒體版面的爆料系丼飯！有著「海中珍珠」美名的鮭魚卵豪邁撲滿整碗白飯，光看就讓人直流口水！晶瑩剔透的鮭魚卵每一顆都充滿海洋的鮮美，並散發誘人鹹香，與香甜米飯搭配出誘人滋味，郁的鮮味在口中爆發！海鮮控們肯定不能錯過這一味！

▲每桌只限購一碗，錯過實在可惜！
▲每桌只限購一碗，錯過實在可惜！

豪華12大滿貫

旗魚、鮪魚、鮭魚、青甘、紅甘、甜蝦、松葉蟹膏、干貝、花枝、星鰻、比目魚鰭邊肉、天使紅蝦等新鮮食材製作出的握壽司，天使紅蝦蝦頭則會塞入醋飯油炸處理，呈現出另一種新口感，各式海鮮在師傅的巧手下發揮期美味，讓大海的鮮味震撼你的味蕾。

海老天婦羅

酥脆麵衣與肥美蝦肉打造出鹹香涮嘴的炸蝦天婦羅，沾點添加蘿蔔泥的天婦羅醬，讓鮮味更上層樓！一旁甜椒、茄子、香菇等炸物，將蔬菜的鮮甜發揮的淋離盡致，每一口都讓人驚艷不已。

▲店內的烤串也是許多饕客的最愛，番茄酸甜與鹽烤豬肉片完美結合「鹽烤番茄豚串」，不論是單吃或是配酒都很完美！
▲店內的烤串也是許多饕客的最愛，番茄酸甜與鹽烤豬肉片完美結合「鹽烤番茄豚串」，不論是單吃或是配酒都很完美！

想品嚐道地的日式料理或是誠意滿滿的特色美食，【佐渡森】將帶給你味覺與視覺的雙重享受！不論是約會、聚餐來此，都能享有物超所值的美食饗宴。


【佐渡森 丼飯、壽司】

店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1942號

店家電話：075225237

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

停車資訊：餐廳正對面設有停車場(非特約)

粉絲專頁：https://bit.ly/43zuaQh


延伸閱讀//高雄外帶限定深夜美食！烤肉飯搭雞排雙主菜組合美味無法擋

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

壽司 海鮮 鮭魚

延伸閱讀

83歲還愛賭！高雄阿伯躲民宅聚賭 警蒐證逮獲21人送辦

中油高雄林園廠又「發爐」？火光、惡臭擾民 中油：新開爐不穩定

影／高雄男騎友人車攜安毒外出 遭警搜出竟謊稱「胰島素」

高雄第一殯儀館工人3樓摔落死亡 市府允助家屬治喪

相關新聞

高雄鼓山日料推薦！爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫鮮度滿分

藏身在高雄鼓山住宅區內的隱藏版人氣名店─佐渡森，以爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫等特色美食紅遍各大社群媒體，以職人精神細心琢磨的精緻美味，獻給每位懂吃的饕客。

平替式賞花！限時1個月的「花旗木秘境」爆炸滿開 加映鮮少人知的超震撼待爆景點

以為是日本！別名「泰國櫻花」的花旗木在全台各地盛開，叢密粉花美景令人眼前為之一亮。位於高雄的「天台山維多利亞公園」自開放以來逐漸成為賞花新景點，每年僅開放一個月的夢幻秘境當然要把握時間朝聖一波。

澎湖國際海上花火節將至 離島場將演出主題無人機秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024澎湖國際海上花火節日前公布「航海王」主題場次訊息，安排4/18及4/25兩場試放場，將演出專場10分鐘煙火，5/2開幕起將以700台無人機在觀音亭主場演出精彩的「航海王

高雄二日遊！高雄演唱會嗨不夠？甲咪帶你暢玩高雄輕軌周邊

最近高雄越來越多演唱會、表演，不少北部人也開啟了南下的追星之旅。難的一趟下南部，有些人會想多玩幾天，或是多跑幾個點不浪費這趟高鐵票。不過這種時候最尷尬的是什麼？就是沒有交通工具！但是沒關係，因為高雄的輕軌已經成圓啦，一些比較知名的景點都可以搭輕軌抵達。今天甲咪就要帶大家用輕軌來趟高雄二日遊！

高雄巧克力首選品牌！香醇手工巧克力佐冠軍咖啡 共譜浪漫旋律

來高雄旅遊不知道挑選什麼伴手禮，或是不知道去哪裡休憩嗎?【E'Z Chocolat】會是最佳的景點選擇，店內不僅提供各式生巧克力、藏心巧克力以及甜點禮盒外，頂級生巧克力與冠軍烘豆師的完美組合，喜愛巧克力與咖啡的你可千萬別錯過！

一吃愛上！高雄美食推薦「燒肉無双」 一人食、兩人同行、多人共享的超優質燒肉餐廳

udn走跳美食／吃貨閔爸 燒肉無双這間可是我朝思暮想的烤肉店。光是那餐廳的外觀設計以及朋友的介紹，很早就想來朝聖一番⋯ 在高雄這區域，以燒烤店來說，無論是吃到飽或是單點的烤肉店真的是選擇超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。