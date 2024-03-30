高雄鼓山日料推薦！爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫鮮度滿分

坐落於農十六特區的【佐渡森】，位於高雄美術館與凹子底公園之間，店家在當地深耕8年之久，憑藉著道地的日式風味與多樣化的餐點內容，成為當地超人氣的日本料理品牌，不論白天或是晚上，總能吸引大批饕客前來用餐。

一走進店內，便會感受到濃濃日式風情，昏黃的燈光照耀在木質裝潢內，使得環境更有溫馨感。

▲1樓用餐環境。

▲2樓可容納32人入座，適合舉辦尾牙、春酒等活動包場。

▲半開放式的廚房環境可以欣賞到師傅們精湛的手藝。

店家主打丼飯、壽司，各式炸物、烤物、烤串也都有，老闆本身學習日料已十多年的經歷，後來決定自己創業，除了將道地的日本料理在高雄重現外，也融合了自己的想法與巧思，打造出充滿溫度的複合式家庭料理。

海膽松蟹親子最中餅

由醋飯、蟹膏、松葉蟹肉、海膽、鮭魚卵層層堆疊的配料，放入糯米燒製成的最中餅殼中，餅中含括各式海鮮風味，食材比例拿捏到位，彼此間不僅不搶戲，反而能襯托彼此的風味，最中餅與醋飯則是巧妙融合各個元素，吃完只想再來一份！

鮭魚卵丼

轟動社群媒體版面的爆料系丼飯！有著「海中珍珠」美名的鮭魚卵豪邁撲滿整碗白飯，光看就讓人直流口水！晶瑩剔透的鮭魚卵每一顆都充滿海洋的鮮美，並散發誘人鹹香，與香甜米飯搭配出誘人滋味，郁的鮮味在口中爆發！海鮮控們肯定不能錯過這一味！

▲每桌只限購一碗，錯過實在可惜！

豪華12大滿貫

旗魚、鮪魚、鮭魚、青甘、紅甘、甜蝦、松葉蟹膏、干貝、花枝、星鰻、比目魚鰭邊肉、天使紅蝦等新鮮食材製作出的握壽司，天使紅蝦蝦頭則會塞入醋飯油炸處理，呈現出另一種新口感，各式海鮮在師傅的巧手下發揮期美味，讓大海的鮮味震撼你的味蕾。

海老天婦羅

酥脆麵衣與肥美蝦肉打造出鹹香涮嘴的炸蝦天婦羅，沾點添加蘿蔔泥的天婦羅醬，讓鮮味更上層樓！一旁甜椒、茄子、香菇等炸物，將蔬菜的鮮甜發揮的淋離盡致，每一口都讓人驚艷不已。

▲店內的烤串也是許多饕客的最愛，番茄酸甜與鹽烤豬肉片完美結合「鹽烤番茄豚串」，不論是單吃或是配酒都很完美！

想品嚐道地的日式料理或是誠意滿滿的特色美食，【佐渡森】將帶給你味覺與視覺的雙重享受！不論是約會、聚餐來此，都能享有物超所值的美食饗宴。





【佐渡森 丼飯、壽司】

店家地址：高雄市鼓山區裕誠路1942號

店家電話：075225237

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

停車資訊：餐廳正對面設有停車場(非特約)

粉絲專頁：https://bit.ly/43zuaQh





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