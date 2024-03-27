高雄二日遊！高雄演唱會嗨不夠？甲咪帶你暢玩高雄輕軌周邊

Ready Go YT節目【特休就該這樣玩】

本集節目主持人：甲咪

最近高雄越來越多演唱會、表演，不少北部人也開啟了南下的追星之旅。難的一趟下南部，有些人會想多玩幾天，或是多跑幾個點不浪費這趟高鐵票。不過這種時候最尷尬的是什麼？就是沒有交通工具！但是沒關係，因為高雄的輕軌已經成圓啦，一些比較知名的景點都可以搭輕軌抵達。今天甲咪就要帶大家用輕軌來趟高雄二日遊！

圖 / ReadyGo

高雄二日遊：文武聖殿站 C16

壽山動物園

第一站在壽山動物園開啟，2022年重新整修後新增了許多新東西。其中「空中步道」跟「山屋」最為被注目，「空中步道」，讓人們從不同視角去觀察動物，同時也給動物更多生活空間。目前有的山屋為「黑熊山屋」、「水豚山屋」，同樣是給予動物更多樣的生活空間，也給予人們不同的方式去欣賞動物們。

圖 / ReadyGo

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：07 521 5187

營業時間：週二～週日 09:00-16:30,週一公休

高雄二日遊：哈瑪星站 C14

壽山情人觀景台

來到港都了除了美食外更不能錯過他的夜景！甲咪是第一次欣賞港都的夜景，一邊是燈火通明的大馬路，一邊是飄逸的船上燈火，那種美真的要用自己的眼睛欣賞。仔細看遠端還可以看到夢時代的摩天輪，一閃一閃的，彷彿港都的眼睛一般。這邊標誌的LOVE也是一個很好的觀光客打卡點，浪漫的港都夜景就是要跟愛人一起欣賞啊！

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地址：高雄市鼓山區忠義路30號

高雄二日遊：光榮碼頭站 C10

自強夜市

來到南部晚餐還是要在夜市解決吧，超值的價格，與北部截然不同，所以甲咪帶大家來到「自強夜市」！早上是苓雅市場，晚上搖身為自強夜市。這次挑了幾間「南豐滷肉飯」、「正牌白糖粿」、「可可地瓜球」還有宵夜強檔「老二腿庫飯」！「南豐滷肉飯」的獅子頭飯真的不錯吃，價格又不會太貴;「正牌白糖粿」，果然白糖粿就是要在南部吃才好吃;「可可地瓜球」同時保留了酥脆跟Q彈的口感;「老二腿庫飯」「老二腿庫飯」不早來可是要等一點時間的宵夜熱炒店。

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地址：高雄市苓雅區自強三路139號（自強夜市）

營業時間：週一～週日 17:00-01:00

高雄二日遊：真愛碼頭站 C11

泊思·小驢舍

來到我們兩日遊的重頭戲啦！這次兩日遊的質感住宿同時也是這次抽獎的獎品！每一間房間都有絕美採光的質感系住宿-泊思·小驢舍。由老宅建築改造的純白系民宿，以簡約設計為主，讓住宿的客人像是回到自己家般舒適。拉開窗簾在房間裡就可以好好享受南國的陽光，採光好到記憶體爆炸呢！而且交通也很方便，在輕軌「真愛碼頭站」，離駁二特區也很近，晚上還可以去高雄流行音樂中心散散步。

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地址：高雄市鹽埕區必忠街47號

電話：07-5519199

高雄二日遊：駁二大義站 C12

永心浮島

第二天來到「駁二大義站」，不只是要逛駁二特區，可以走過大港橋到對面的碼頭走走。在這邊是港邊，甲咪發現一間「永心鳳茶」的副品牌「永心浮島」，以駁二特區港邊為主題去經營，一樣主打創意熱炒。在港邊的餐廳，海鮮是不能放過的，這道生魚片真的住進我的心，念念不忘的新鮮感;同樣喜歡的還有調酒，浪漫的港邊配上美酒，特休就該這樣玩啊！每道餐點都不會讓人失望，相較於室內，戶外的位置也很搶手，有一種身在國外的感覺。

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地址：高雄市鼓山區蓬萊路大港倉七庫6之6號

電話：07 521 6021

營業時間：週一～週日 12:00-00:00

高雄二日遊：內惟藝術中心站 C21

龍貓隧道

最後要介紹輕軌剛開始最有名的「龍貓隧道」，從美術館站到內惟藝術中心站中間這段就是最有名的龍貓隧道。站與站之間，軌道兩側的綠蔭延伸，像是宮崎駿電影龍貓會出沒的地方。拍照、欣賞美景的同時要注意有沒有來車喔！

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內惟藝術中心咖啡廳-Akau Coffee 猻物咖啡

高雄二日遊的最後一站我們來到「內惟藝術中心站」，內惟藝術中心結合藝術、生活及音樂，如果不想逛也可在他附設的咖啡廳悠閒的享受午後時光。這間「Akau Coffee 猻物咖啡」就是其中一間，以咖啡為主，可以看到不少人在這邊拍拍照，閒話家常。

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

電話：07 553 8935#2023

營業時間：週二～週五 12:00-20:00,週六日 11:30-21:00,週一公休

內惟市場

跟夜市一樣不能錯過的還有傳統市場！如果在內惟藝術中心逛餓了，可以走過來對面的內惟市場覓食。除了被南部物價感動外，南部人的熱情真的是沒在跟你客氣的。請你試吃外，還會一直跟你聊天，是舒服的那種聊天，不是要一直推銷的那種。甲咪推薦「南台灣生魚片」、「炸遍南北炸雞」，生魚片吃得出來是新鮮的那種，而且100有6、7片，真的很值;炸雞是傳統市場口味，帶點檸檬清香，就算冷掉也不會油膩！

地址：高雄市鼓山區九如四路1460巷45號

電話：07 583 0060

營業時間：週一～週日 14:30-18:30

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