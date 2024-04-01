快訊

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

寶林受害者+1！緯創旗下緯軟傳一名馬國華僑送醫搶救 內部信曝光

前主播張宇首吐婚變內幕「公主變女傭」 和前夫離婚仍同住

高雄米其林必比登推薦！焦糖燻鴨、香茅煎肉獨家美味必嘗

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【老爺美食館-鼎山店】位於高雄莊敬路上，離輕軌家樂福鼎山站步行僅需7分鐘內，憑藉著鎮店招牌傳承老師傅50多年功夫的「焦糖燻鴨」、全台獨創「香茅煎肉」、鴨骨、魚骨、豚骨精燉而成「三骨湯品」，透過天然健康美食，顛覆民眾對於台式料理的印象，如此用心與堅持，不僅受到饕客肯定，更榮登米其林必比登、高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家，成為高雄必吃的特色餐館之一。

▲獲得米其林必比登肯定。
▲獲得米其林必比登肯定。

▲高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家，除了【老爺美食館】，其餘都是飯店餐廳，可見店家對於食材的選用、料理的手法等環節有多麼用心。
▲高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家，除了【老爺美食館】，其餘都是飯店餐廳，可見店家對於食材的選用、料理的手法等環節有多麼用心。

店內空間寬敞，散發中式餐館獨有的氛圍，內用區除了有雙人、四人桌外，也有適合多人聚餐大圓桌。

▲店內提供各式醬料，可以讓餐點風味更加提升。
▲店內提供各式醬料，可以讓餐點風味更加提升。

品牌秉持著「天然、健康、營養、美味」的初心，讓顧客能夠享有「回家吃飯」般的溫馨幸福感，提供多樣化的美食，並將餐點以「個人化」餐點模式供餐，不僅如此，店家把招牌「香茅煎肉」推出熟品真空包，不論是你想要整條還是切片的品項都能滿足你的需求，無化學添加物的獨家滋味，怎麼料理都美味！

▲圖片來源：店家提供。
▲圖片來源：店家提供。

焦糖燻鴨

來店必嚐的招牌料理，燻鴨可做小份、大份、半隻，可以依據人數做調整，特選110天的北京鴨，經過煮熟、脫脂、封汁等工法，層層細心處理，再以蔗糖文火慢燉，使其風味滲透到鴨肉中，如此費工繁瑣，只為呈現出令人念念不忘的經典美味。

▲燻鴨散發誘人的焦糖香氣，恰到好處的甜味帶出鴨肉的鹹香，飽滿肉汁與扎實涮嘴的肉質，讓人忍不住一口接一口。
▲燻鴨散發誘人的焦糖香氣，恰到好處的甜味帶出鴨肉的鹹香，飽滿肉汁與扎實涮嘴的肉質，讓人忍不住一口接一口。

香茅煎肉飯

店內另一道必點料理，由老闆獨創的【香茅煎肉】，嚴選香茅農場直送的優質香茅，不僅品質穩定，香氣也更加充足，將台灣優質溫體豬肉鋪在香茅，讓其風味滲入豬肉裡，豬肉煎到皮脆肉嫩的口感，每一口都能吃到豬肉的甜與香茅的香，涮嘴滋味包準一吃成主顧。

麻油拌麵線

手工麵條與香醇麻油的經典組合，充分表現出簡單卻又不凡的美味，拌勻後，麻油香味直衝腦門，與滑順的麵條相輔相成，一不留神就把整份都吃完。

綜合魚湯

由鴨骨、魚骨、豚骨精熬4個鐘頭以上的三骨高湯，搭配虱目魚魚皮、魚肉、魚丸打造成鮮味滿分溫潤滋味，不惜食材與成品，只為呈現出100%天然美食，鮮明海味與大骨湯交織而成的風味，美味程度令人留下深刻印象，富含豐富的營養成分，天然無添加的好味道，為民眾的健康飲食把關。

▲別忘了來份「手作鴨米血」，坊間少見用鴨血製作的米血，口感與風味有別於傳統米血，口味更加清爽、口感也更為細膩。
▲別忘了來份「手作鴨米血」，坊間少見用鴨血製作的米血，口感與風味有別於傳統米血，口味更加清爽、口感也更為細膩。

喜愛台式料理或是古早味美食的饕客，這家必比登美食推薦的【老爺美食館-鼎山店】，將帶給你物超所值的美食饗宴，來到高雄旅遊更不能錯過這一味。


【老爺美食館-鼎山店】

店家地址：高雄市三民區莊敬路258-6號

店家電話：073952660

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00，週一公休

停車資訊：店後有收費停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/4cc61D0


【老爺美食館-海洋店】

店家地址：高雄市鳳山區海洋一路54號(僅提供外帶)

店家電話：077658430

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00，週一公休


延伸閱讀//高雄外帶限定深夜美食！烤肉飯搭雞排雙主菜組合美味無法擋

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

外帶 必比登 饕客

延伸閱讀

高雄捐血有好禮 陳其邁合體謝震武拚募1萬袋熱血

光寶斥資15.9億擴建高雄二廠機電工程 整體投資逾百億元

久等了！麥當勞「照燒豬肉堡、焦糖冰奶茶」復刻回歸

五月天演唱會加持 夜市烤魚攤烤到手軟業績噴發

相關新聞

高雄米其林必比登推薦！焦糖燻鴨、香茅煎肉獨家美味必嘗

以價格親民、天然健康而聞名的【老爺美食館】，匠心獨運的美味不僅早已成為高雄人的美食口袋名單，更獲得米其林必比登以及獲選高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家的肯定，將台式美味讓更多人可以看見！

４間小琉球潛水店評比！「潛水證照、Fun Dive 體驗」一次享受

想必有去過小琉球的朋友都知道，小琉球是少數能看到綠蠵龜的島嶼，也是全世界少數能與綠蠵龜近距離相處的地方，基本上去浮潛就有非常高的機會可以看到海龜，更別說是潛水啦！走吧，來把證照帶回家，順便體驗 Fun Dive 吧！

四月嗨起來！屏東春天音樂慶典 「台灣祭+三大日音樂節」接力飆唱

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天就是要來屏東聽音樂！屏東二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」，將於4月份起連續二週接續登場，4/4~4/6台灣祭在墾丁大灣遊憩區重磅搖滾；4/12~4/14三大日音

高雄鼓山日料推薦！爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫鮮度滿分

藏身在高雄鼓山住宅區內的隱藏版人氣名店─佐渡森，以爆料系鮭魚卵丼、豪華12大滿貫等特色美食紅遍各大社群媒體，以職人精神細心琢磨的精緻美味，獻給每位懂吃的饕客。

平替式賞花！限時1個月的「花旗木秘境」爆炸滿開 加映鮮少人知的超震撼待爆景點

以為是日本！別名「泰國櫻花」的花旗木在全台各地盛開，叢密粉花美景令人眼前為之一亮。位於高雄的「天台山維多利亞公園」自開放以來逐漸成為賞花新景點，每年僅開放一個月的夢幻秘境當然要把握時間朝聖一波。

澎湖國際海上花火節將至 離島場將演出主題無人機秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024澎湖國際海上花火節日前公布「航海王」主題場次訊息，安排4/18及4/25兩場試放場，將演出專場10分鐘煙火，5/2開幕起將以700台無人機在觀音亭主場演出精彩的「航海王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。