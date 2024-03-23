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高雄巧克力首選品牌！香醇手工巧克力佐冠軍咖啡 共譜浪漫旋律

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【E'Z Chocolat】位處高雄鳳山文龍東路上，是高雄超人氣的下午茶兼伴手禮選擇，一進到店內，宛如置身於巧克力王國，被精緻漂亮的裝潢與豐富的品項所吸引，亮金色的招牌彰顯不凡的格調。

品牌秉持著對甜點與巧克力的喜愛，嚴選優質的原物料製作，將真正好的巧克力推廣給大眾知道，可可脂是有助於抗氧化、保養心血管與降低心臟病風險，而適當的攝取糖分也是對身體有所裨益，分享，佐以茶湯或咖啡，細心品味巧克力的風味與香濃，讓民眾更能了解巧克力的美好。

▲店內設有吧檯座位，可以在此休憩一下，品嚐咖啡與巧克力的風味。
▲店內設有吧檯座位，可以在此休憩一下，品嚐咖啡與巧克力的風味。

▲店內採用歐式風格的裝潢元素，以鏡面、玻璃、花紋地板盡顯大氣尊貴。橄欖綠的基調在奢華中保留一絲典雅。
▲店內採用歐式風格的裝潢元素，以鏡面、玻璃、花紋地板盡顯大氣尊貴。橄欖綠的基調在奢華中保留一絲典雅。

▲品牌以生巧克力、藏心巧克力、手工餅乾、咖啡豆、可可飲、蛋糕為主，也會依季節推出限時限量商品，像是草莓巧克力，滿足每位饕客對於甜點的渴望。
▲品牌以生巧克力、藏心巧克力、手工餅乾、咖啡豆、可可飲、蛋糕為主，也會依季節推出限時限量商品，像是草莓巧克力，滿足每位饕客對於甜點的渴望。

▲陳列架上貼心提供巧克力的試吃與介紹，若有相關問題都能請教服務人員，都能為你分憂解惑。
▲陳列架上貼心提供巧克力的試吃與介紹，若有相關問題都能請教服務人員，都能為你分憂解惑。

▲獲得「大港盃烘豆比賽」冠軍咖啡豆，可是店內一大亮點，搭配巧克力一同品嚐，別有一番風味喔！
▲獲得「大港盃烘豆比賽」冠軍咖啡豆，可是店內一大亮點，搭配巧克力一同品嚐，別有一番風味喔！

招牌生巧克力Nama Chocolate

源自日語「Nama」意指新鮮乾淨，因為採用新鮮牛乳的緣故，入口即化、口感綿密絲滑，搭配精選比利時巧克力，並在18度C的巧克力房，經過繁複手續製作後再放入巧克力熟成室，才算是完成。隨著巧克力慢慢於口中消融，奶香與可可香濃令人驚艷不已，每一口都讓人感到幸福愉悅。

橘香條

柑橘與可可的完美融合，採用嚴選柑橘浸泡於特製蜜糖之中，並加入肉桂及香草提升層次與香氣，反覆蜜漬多次後再加上85%巧克力，％數較高的巧克力帶點些許苦韻，更能中和蜜製柑橘的甜韻，呈現出甜而不膩的涮嘴滋味，讓每一口都有多重味蕾的享受。

橘香可可

與橘香條異曲同工的「橘香可可片」，透過各式不同的口味調性融合、拆解、再於口中達成平衡，香橙切片本身也經過數道蜜漬處理，在保留柑橘香與適當酸度的狀態下與香濃的巧克力完美融合，獨特風味不分男女老少都愛不釋手。

舞藝橙（手沖咖啡）

品牌當初只是想烘焙出一款適合佐以巧克力的咖啡，卻意外的獲得烘豆冠軍，這不是電影劇情而活脫脫的出現在現實。 嚴選瓜地馬拉與衣索比亞的水洗豆，混合哥倫比亞日曬豆，然後採用百萬烘豆機與頂級烘豆師，完美平衡的「舞藝橙」便誕生了。方萃取出來的咖啡帶著淡雅的琥珀色，並散發迷人的咖啡香氣，質地醇厚柔順，甫入口便若百花齊放，滿滿的柑橘、檸檬、花香，中段開始浮現紅糖與巧克力氣息，而悠長與久縈鼻尖的迷人尾韻更是讓人久久無法忘懷。

品牌不僅提供舒適的用餐環境，還有眾多巧克力、可可、甜點禮盒可供挑選，也能客製化搭配出獨一無二的專屬禮盒，搭配上頂級手工巧克力、餅乾，心意滿滿的禮盒任誰都無法抗拒！不論是獨自帶回家享受還是送與情人、好友，都是最佳選擇！


【E'Z Chocolat】

店家地址：高雄市鳳山區文龍東路626號

店家電話：077805779

營業時間：10:00~19:00（公休日依粉絲專頁公告）

官方網站：https://bit.ly/3O95Rlq


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咖啡 巧克力 禮盒

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