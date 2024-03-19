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高雄必喝古早味飲品！傳香六十載「青草茶」玩出新風味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄前鎮滇池街上的【回春青草茶】，從復興路轉進來便可看見明顯招牌，一到門口便可聞到淡淡的青草幽香，店家在此經營超過六十載，憑藉著清新回甘的青草茶，成為一代代高雄人難忘的滋味。

如今品牌由第三代接手，店面外觀保留了老店原有的看板，也融入了新穎的現代招牌，並將家傳青草茶，融合現代人喜愛的口味，調配成令人讚不絕口的獨家特調。

▲門口所種植的植被，隱含了6-7種以上不同類型的草藥。
▲門口所種植的植被，隱含了6-7種以上不同類型的草藥。

▲傳承至今的早期店面看板與新穎的木製店舖形成強烈對比。
▲傳承至今的早期店面看板與新穎的木製店舖形成強烈對比。

logo及主視覺一看可知是用心請人設計過的，春字的底下半圓象徵山頭，而春的外圍兩周圈起來的則代表著「回」字，整體既是文字也是圖像，隱喻著太陽每日升起落下、春天每年到來的『回春』之意。

▲櫃檯後方的匾額『回春青草茶』。
▲櫃檯後方的匾額『回春青草茶』。

牆上照片敘述著品牌的歷史脈絡，與架上的草藥櫃營造出別具一格的中式風格。

祖傳三代、甲子芳香——經典回春青草茶

傳香數十載的「回春青草茶」是店家引以為傲的招牌，青草帶有降肝火、潤肺、潤喉與降腦壓等效果，口味上走的是較為樸實的古早味，入口有芳草幽香，尾韻則帶有薄荷香氣，絲毫不會苦澀，就連小朋友也能接受。

來自爺爺的思念——明智醒腦茶

明智——來自對爺爺的紀念與致意。這款「明治醒腦茶」與青草茶是由多種草藥的搭配熬成，但配方上與茶感有所不同，醒腦茶喝起來口感較為厚實樸重，口味除了青草的香氣外，還多了一股獨特的花草香繞縈，有補腦氣的作用，故名為『明智』。

翩若驚鴻，婉若游龍 —— 冠名於奶奶的調和茶飲 —— 翠玉花釀

「翠玉花釀」是以數種草藥與洛神、烏梅等熬製而成，整體口味喝起來酸甜順口，有養顏美容、幫助睡眠的功效，特別受到女性消費者喜愛，搭配油膩感較足的餐點特別合適。

店長有貼心的提醒，雖然飲品順口好喝，但畢竟是青草類型，不建議太過牛飲，順順的飲用才是最適當的方式。

兒時的記憶 —— 雜菜湯飯

還記得兒時的家常口味嗎？也許隨著生活的閱歷逐漸增多，回憶會漸漸褪色，但味覺是另一道回憶的門窗。這碗「雜菜湯飯」將兒時懷舊口味具像化，每一口都是從前的味道。但除了心理上的懷想，口味與配料也是一點不含糊，絕對可以滿足想進食的每一位客人。吃飽後，別忘了點一杯青草茶，慢慢喝、淡淡品。

第三代老闆在接手前，從事過咖啡產業多年，將家中傳統青草茶飲結合現代人的喜好，研發出風味獨特的「青草咖啡」，想品嚐與眾不同的特調飲品，來此準沒錯！


【回春青草茶】

店家地址：高雄市前鎮區滇池街13號

店家電話：073335800

營業時間：11:00~18:00 (週一公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/48EnVMI


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