屏東恆春高cp值住宿推薦，「7大特色住宿」讓你的旅行更加分

陽光明媚的恆春，有著迷人的沙灘、湛藍的海水，以及悠閒的生活步調，也因此是許多人的國內旅遊首選。想要深度體驗這片風光明媚的地區，挑選一家高品質的屏東住宿絕對是關鍵之一。讓我們一探七家屏東住宿，從充滿異國情調的會館、有著私人沙灘的酒店到獨享大空間的包棟 villa，這些地方不僅提供極致的舒適度，更是放鬆心靈、享受度假的最佳選擇。準備好讓我們一同探索墾丁恆春這片美麗的旅行天堂吧！

屏東住宿｜精選7大特色住宿

陽光明媚的恆春，有著迷人的沙灘、湛藍的海水，以及悠閒的生活步調，也因此是許多人的國內旅遊首選。想要深度體驗這片風光明媚的地區，挑選一家高品質的屏東住宿絕對是關鍵之一。讓我們一探七家屏東住宿，從充滿異國情調的會館、有著私人沙灘的酒店到獨享大空間的包棟 villa，這些地方不僅提供極致的舒適度，更是放鬆心靈、享受度假的最佳選擇。準備好讓我們一同探索墾丁恆春這片美麗的旅行天堂吧！

屏東住宿：亞曼達會館

亞曼達會館 圖片來源/ IG@yun.wander

在距離墾丁南灣不遠處，有棟充滿異國風情的建築，那就是亞曼達會館。這裡以摩洛哥風格為主題，散發奢華精緻的設計。這裡提供免費中東服飾租借服務，從華麗服裝到精緻配飾應有盡有，建議check-in後先去租借服飾，以免喜歡的款式被借走。除了服飾租借外，這裡還有室內SPA、游泳池、健身房和美食餐廳，讓你可以盡情地放鬆。

【亞曼達會館】

地址：屏東縣恆春鎮南灣路330號

電話：08 888 3399

屏東住宿：蒔花澄旅

蒔花澄旅 圖片來源/ IG@la_arancio

蒔花澄旅是恆春夢幻包棟民宿，座落在全台首個特色民宿社區「墾丁夢幻島」中，來到蒔花澄旅彷彿來到與世隔絕的度假天堂。這裡除了有摩洛哥風格的泳池外，還有廚房、KTV、室外烤肉區，頂樓更有露台浴缸，沐浴在夜晚星空或陽光之下，可以說是極致的休閒享受。基本包棟收費以12人計算，最多可容納22人，總共有八個房間，足以讓你和朋友一同快樂玩耍之餘，還能保有個人空間。

【蒔花澄旅】

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄2號9弄5號

電話：0931050185

屏東住宿：迷路 為了看花緩民宿

為了看花緩民宿 圖片來源/ IG@love_kenting

在接近關山的地方，有個秘境民宿，那就是迷路系列的「迷路為了看花緩民宿」。這裡最令人嚮往的便是頂樓的海市蜃樓房，擁有三面海景，窗外盡是藍天和海洋，仿若身處希臘愛琴海。這個兼具優雅與浪漫的房型，還有個半開放式浴室，讓你在泡澡時還能盡情欣賞迷人的海景。除此之外，民宿內還設有泳池和發呆亭，讓你的休憩時光更加悠閒，為這趟墾丁旅行添上難忘的風采。

【迷路為了看花緩民宿】

地址：屏東縣恆春鎮樹林路58號

屏東住宿：日和灣居

日和灣居 圖片來源/ IG@ktsunshineliving

日和灣居位於墾丁南灣附近，步行僅50公尺即可抵達南灣海灘，但房內的美景讓人只想慵懶地待著。這座簡約風的純白建築擁有五棟三層樓，提供多樣房型，尤以擁有大片落地窗與專屬露台的第一排海景房最受歡迎。融合了北歐與日式設計，加上絕佳的海景位置，日和灣居營造出優雅且令人心曠神怡的空間。此外，這裡還提供了專屬的spa美容服務，讓你一邊欣賞海天一色的美景，一邊享受舒適的美容服務，讓身心靈同步得到放鬆。

【日和灣居】

地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號

電話：08 888 3663

屏東住宿：夏都沙灘酒店

夏都沙灘酒店 圖片來源/ 夏都沙灘酒店官網

想要到沙灘玩水，卻又不喜歡人擠人的海水浴場嗎？那麼不如來住擁有私人沙灘的夏都沙灘酒店吧！這裡的地理位置極為便利，毗鄰墾丁國家森林公園外，距離充滿美食的墾丁大街更是只要走路五分鐘就能抵達。最吸引人的便是他們綿延2.8公里的私人貝殼沙灘，能夠不受打擾地沉浸在寧靜的沙灘上。飯店更提供了多項水上活動與遊樂設施，為這趟墾丁度假體驗增添更多樂趣。

【夏都沙灘酒店】

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

電話：08 886 2345

屏東住宿：日日旅海

日日旅海 圖片來源/ @ReadyGo

日日旅海是個遠離塵囂的幽靜民宿，距離市區約20分鐘車程，是個絕佳的度假勝地。這棟面海的民宿外觀純白素雅，擁有戶外寬敞平坦的綠草地，平時也開放給非住客欣賞海景拍照，營造清新舒適的度假氛圍。雖然離熱鬧的墾丁大街有段距離，但附近有不少美麗的自然景致，包含水蛙窟大草原、帆船石、龍磐公園、鵝鑾鼻等景點，讓這趟墾丁之旅能夠好好的親近大自然，放鬆身心。

【日日旅海】

地址：屏東縣滿州鄉興海路33號

電話： 0933 216 019

屏東住宿：崖居villa

墾丁崖居viila 圖片來源/ 崖居訂房官網

崖居Villa坐落於恆春半島西岸，擁有獨特的海景環境。這裡總共有六棟獨立前後院的海景獨棟Villa，每棟都是適合4-6人的小家庭或朋友小聚。Villa內還有私人泳池，讓你在不受干擾的環境中盡情享受水中樂趣。早上更有獨一無二的手作漂浮早餐，讓你在泳池內享用浮誇美味，讓你的墾丁之旅更加難忘。除此之外，這裡更是寵物友善住宿，可以帶著毛小孩一同入住遊玩，不用擔心毛小孩落單。

【崖居villa】

地址：屏東縣恆春鎮紅柴路2-9號

電話：0979657669

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