一吃愛上！高雄美食推薦「燒肉無双」 一人食、兩人同行、多人共享的超優質燒肉餐廳

燒肉無双這間可是我朝思暮想的烤肉店。光是那餐廳的外觀設計以及朋友的介紹，很早就想來朝聖一番⋯

在高雄這區域，以燒烤店來說，無論是吃到飽或是單點的烤肉店真的是選擇超多，以單點來說，這間是值得推薦的其一燒烤店。

位於高雄三民、鳳山的交界處，澄清路、正修科大、文山特區、長庚週邊的讚讚燒烤店——『燒肉無双』就在澄清路與本館路交叉口，極鮮火鍋的樓上。來這吃燒肉，不用擔心停車問題，這裡可是有附設專屬的免費停車場。

影片帶你吃燒肉

店家資訊

店址：高雄市鳥松區本館路1號2樓(澄清路與本館路交叉口)

電話：07-3791698

營業時間：11:30 – 23:00(假日11:00營業)

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專屬免費停車場

燒肉無双的地理位置個人覺得非常的理想⋯⋯尤其是用餐就怕沒停車位，來燒肉無双吃燒肉不怕沒停車位。記得用餐離開時要將卡片消磁唷！

擁有專屬的私人室內地下停車場，這可是非常討喜，不用害怕大太陽更不用擔心雨天。

停車場位於本館路上巷弄內，裡頭有地下停車場。

加上燒肉無双設有電梯，這對於有孩子跟長輩的朋友們可是非常貼心的設計。

高質感用餐環境

燒肉無双用餐環境更是讓人覺得驚艷，空間大、環境佳、服務好、餐點也有著一定的水準品質。他們的用餐環境、空間、位置無論是你想一人獨享、兩人結伴同行或是聚餐共享，這裡可是非常理想的選擇！他們的用餐空間設計，感覺走的是一種時尚偏工業風，超有質感！

他們也有推出多樣化的套餐，哪怕你一人想吃也能吃上！

而這次跟老婆來用餐是他們的雙人套餐。

無双冷藏牛盛合組 $ 2588

（加800元升級為3人套餐）

從沙拉、開胃菜、獨特的餐前冰沙是爽口的前戲。風味雞三鮮是主菜的開場，安格斯燒肉、厚切紐約客、無双秘製醬味一條鞭是牛肉主打星，精選肉品可以再選擇自己喜歡的肉類來堆疊更上乘的美味！

我選擇的是『西班牙雪花豬』

海鮮部分來個兩隻『大草蝦』，野菜部分我是選擇自己很愛的綠櫛瓜，米食我是點了一份壽喜燒丼飯。飲料部分我們分別點了泰式奶茶、百香果冬瓜飲來喝喝。甜點就來個季節限定的無双雪花冰以及奶香紅豆紫米粥，作為完美收尾，而主食也有壽司可選擇，這也是滿多客人選擇的主食選項！

必須一提的是他們的服務態度真的還不賴，這可是會增進食慾、吃的也開心！

燒肉無双 餐點介紹

先說說這個餐前冰沙個人可是非常推薦，尤其在高雄這炎熱的天氣有這冰沙就是暢快！

喝完還可續壺這真的就大大加分，酸甜滋味喝來像是可爾必思，大人小孩都愛的風味！

雞骨高湯是每桌都有提供的熱湯，喝起來暖心也暖胃。

更有看似簡單卻不能放過的調味料，無双椒鹽、玫瑰鹽,、七味粉。

泰式酸辣海鮮沙拉

這個我跟我老婆非常的愛，吃起來是頗為爽口，是非常討喜的開胃大菜！

除了新鮮的脆口果蔬，更有蝦、有花枝、干貝等海味，來堆疊出爽口夠味的風味，酸辣是迷人的口感，吃起來會懷念。

開胃小菜則是涼拌的黑木耳，這個也是非常涮嘴！

風味雞三鮮其實就是雞軟骨、雞腿肉、雞松阪⋯

燒肉無双的雞肉口感非常的理想，雞軟骨吃起來是軟Q，肉啃起來是越吃越香。

雞腿肉鮮嫩，雞松阪吃起來香脆，沾一點他們的七味粉能讓口感風味再加成。

他們的野菜部分，我點的是綠櫛瓜，吃起來脆口鮮甜，我超愛。

再來就是這三款嚴選牛肉⋯

冷藏安格斯燒肉

光是看到這療癒的油花就口水直流，老婆鮮少吃肉，竟然是迫不及待的想烤來吃吃。

有著細緻大理石般的油花，獨特的肉質吃起來口感格外鮮嫩多汁。

而生菜夾燒肉就是基本標配，讓肉肉吃起來不膩口，越吃越爽口。

冷藏客厚切紐約

帶有豐富的油脂，同樣的擁有細緻油花且分布均勻⋯

因為肉有厚度，建議兩面烤到微焦再以剪刀剖半能讓裏頭的肉呈現最理想的熟度⋯

口感軟嫩卻有嚼勁，吃起來不膩口，越嚼越香！

無双秘製醬味一條鞭

顧名思義就是牛肋條，經由燒肉無双特別醃製而成的牛肋，吃起來是非常討喜的。

無調味是能吃得到牛肉最自然的鮮，醃製過的肉除了肉香，更是能吃到雙倍美味、多層次的鹹香、醬香。

精選肉品我是選擇『西班牙雪花豬』

油花色澤很療癒，吃起來口感也不馬虎⋯

口感吃起來頗為Q脆，個人覺得吃起來像似松阪豬，這個我很推。

海鮮的部分我是選擇吃蝦蝦⋯他們的『大草蝦』口感佳！

這草蝦的肉比起白蝦比較緊實，吃起來也Ｑ彈飽嘴！

重點是他們很貼心的幫你把蝦殼處理掉，這也是大加分！

蝦子其實個頭不算小，吃起來很滿足!

壽喜燒丼飯（豬、牛可選）

這壽喜燒獨有的鹹甜滋味吃起來就是讚。

個人覺得他偏向於親子丼的感覺，半熟蛋汁和米飯融為一體，吃起來有米香以及蛋香，再加上洋蔥、肉片以及醬汁堆疊出的口感，真的是會讓人一口接一口。

飲料分別點了奶香以及酸甜的飲品⋯

泰式奶茶

甜而不膩喝起來順口，我瞬間秒殺他！

百香果冬瓜飲

甜甘的冬瓜香和酸甜滋味的百香果相遇就是完美，喝起來是格外的酸甜好滋味，更是沁涼在心。

甜點部分⋯因為我是冰控，有冰不點可是對不起自己。他們有季節限定的雪花冰，我點了紅豆牛奶雪花冰，吃完燒肉，喝了飲料，再來個雪花冰吃起來就是爽快！必須一提，他們的牛奶雪花，吃起來是奶香極為濃郁，很可以。

老婆的部分是點了奶香紅豆紫米粥，我吃了一口，感覺還不賴。

紅豆和紫米吃起來口感是極為綿密的，再有著奶香堆疊起來的口感，是吃起來不甜膩的最佳飯後甜點選項。

終於來了心心念念的燒肉無双吃燒肉，果然是沒讓我失望。

無論是用餐空間、環境，服務以及餐點的品質都是頗具水準！

個人覺得這也是非常適合約會、聚餐的好地方，我也蠻推薦喜歡吃燒肉的朋友可以來試試。

燒肉無双

店址：高雄市鳥松區本館路1號2樓(澄清路與本館路交叉口)

電話：07-3791698

營業時間：11:30 – 23:00(假日11:00營業)

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文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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