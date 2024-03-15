爆漿4層法式金磚！高雄精緻早午餐 厚切吐司加倍滿足

藏身高雄知名光華夜市中，有一間特別亮眼的現代西式早午餐店「懶人時光」，在附近都是道地傳統小吃的攤販店家中，這間有現代裝潢的早午餐店顯得特別亮眼，有別於當地其他店家及傳統早餐，提供客人一個能享受健康餐點、咖啡飲品之處！

「懶人時光」早午餐品項選擇豐富，除了有沙拉、漢堡、蛋餅、吐司等輕食，還有炸物、炒麵及各式飲品、現煮咖啡等，以早午餐店來說，懶人時光的餐點價格平價實在，與三五好友一同前來聚會，也能滿足不同需求。整體店面風格裝潢別緻，1樓座位不多，主要是點餐櫃檯及廚房，但走上2樓用餐區，寬闊的空間可容納約20位顧客，乾淨明亮及現代木質設計，用餐環境舒適，與好友聚會能放鬆聊天，獨自前來也能帶上筆電，坐上一整天。

法式金磚

店內的餐點皆為老闆獨創，其中「法式金磚」系列靈感源自日本的厚切鮮奶吐司，經老闆調整改良後成為符合台灣人的口味。此系列運用獨特的烘焙手法，將鮮奶吐司裹上蛋液慢慢烘烤，有別於台式傳統早餐的法國吐司以高油快速煎炸，傷身膩口，｢法式金磚」少油、小火慢烤，吐司的份量加厚，一口咬下非常滿足。

熔岩起司金磚

以4片吐司堆疊而成，內餡的起司也含4種口味，「熔岩起司金磚」經過20分鐘小火烘烤，外層酥酥脆脆，趁熱切開後，濃郁爆漿起司一湧而出！起司用料大方、香氣濃郁，吃的每一口都能感覺到包裹完整的蛋液及起司，就算吐司份量厚實，也不會覺得吃到白吐司乾口，足見店家不惜成本的用料實在！就算外帶回家，稍微微波或以烤箱加熱後，口感一樣美味。不過此系列都是現點現做，慢火烘烤大概需要等15-20分鐘，如果趕時間也可以先打電話至店家預訂。

鮮蔬焗蛋餅

另一個招牌「酥皮蛋餅」系列，蛋餅外層煎的酥脆，同樣秉持健康低油的養生理念，老闆堅持所有餐點都要少油製作，雖然耗時費工，但他希望盡量減少顧客的負擔，讓顧客從早餐開始就吃得健康。「鮮蔬焗蛋餅」以當季蔬菜、披薩乳酪絲乾酪製成，酥皮的厚度實在，連同餅皮外層及蛋、蔬菜一口咬下，非常有層次感卻不膩口，沾取少許老闆獨門自己炒的辣椒醬，讓蛋餅香氣更重、後勁十足，讓人想一吃再吃。

熔岩花生辣雞堡

喜歡花生口味漢堡的朋友絕對不能錯過！「熔岩花生辣雞堡」有新鮮蔬菜、歐姆蛋、炸得酥脆多汁的辣雞塊，還有濃到爆漿的花生醬，一口咬下每一個層次都給人大大滿足，不知不覺就把一個漢堡吃完了。老闆也特別分享，許多客人都驚訝，原來漢堡的花生醬可以做到加辣卻不衝突，甜甜辣辣的口感更加開胃，推薦愛吃辣的朋友絕對要來嚐鮮看看！

飲品咖啡

「懶人時光」不只早午餐餐點豐富，還有特別的「炒麵」系列，連飲料、咖啡也很特別，除了基本的紅茶、綠茶、鮮奶茶等飲品，還有濃郁的現磨咖啡！店內咖啡以義式咖啡機研磨，咖啡豆來自巴西、哥倫比亞、印尼，香氣撲鼻、順口不乾澀，就算是下午茶時間來訪，也可以點上一杯咖啡在用餐區細細啄飲，坐在窗邊享受高雄熱情的陽光。





懶人時光早午餐

店家地址：高雄市苓雅區光華二路372號

店家電話：07-7261865

營業時間：週一週三週四週五6:30-13:30（二樓原則不開放，但樓下坐滿或是包場可開放)

六日營業時間8:30-15:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3wwMugp





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