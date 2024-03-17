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荒蕪冷門山上的絕佳美景「霧台山」 被眼前的畫面感動到了！

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

順道的行事，收穫不一定比較少。

二月中旬布魯與二位好友登屏東阿禮部落的井步山，下山後因為時間還早，因此開車回程順登霧台山。霧台山的三等三角點號7113，與井步山的7112連號，更有順訪的理由了。

一開始，布魯心裡只想著摸到三角點就好，然而當我們走到陡下坡前的展望點時，布魯被眼前的展望感動到了。步道上蒼勁的老樹，伸手指向隘竂北溪對面由佳暮三雄領軍的山群，峰峰相連，層巒疊翠，好一幅壯麗的山水掛軸。於是意外觀覽的美景，比收集到一顆三等三角點，更令布魯心滿意足。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路線圖，歡迎點擊前往下載。

台24線45.6K處登山口，由面對民宅右側小路進入。

登山口有一道鐵柵欄，意思是越過此門之後安全責任自負。

由登山口進入不久，就可見一顆林務局的四等控制點基石。

再前行100公尺，有一座氣象局的雨量計及基地台。

全程路徑大致清楚，原本舖設水泥或石板階梯，但因已荒廢，雜草已漫生到步道上。

約至步道半途，忽然陷落陡下，這裡卻是景觀最佳的地方。

眼前的隘寮北溪與對岸的佳暮三雄等群峰，共構一幅壯麗的山水圖。

把景觀拉近看，古仁人橋跨立在隘寮北溪上，橋頭的大武部落是哈尤溪彩壁探奇行程的起點。

步道中段大致走在緩下坡的稜線上。

步道中段另有一個展望點，對面的山群更加雄偉了。

霧台山之門，由幾棵相思樹構成。

走到稜線的尾端就是霧台山，三角點所在位置展望反而不好。

此行的3位成員，張大哥和琪琪是登山好友也是爬山的好伙伴。

回程改為上坡，這段稜線石階變得有些破碎，是需要小心的路段。

原路回程上，望向霧台鄉公所所在的霧台部落。

回程再轉往霧台山南峰，叉路口不太明顯，布魯加了一根路條標示。

往南峰會先經過一座訊號站。

往南峰的路徑不是很清楚，但方向對了就會到。

霧台山南峰比霧台山高，有一顆四等控制點。

南峰的展望很好，可以從不同角度下瞰隘寮北溪。

由南峰南望井步山，突然覺得井步山的雄偉高聳。

拍完照循原路返回登山口，全程含拍照來回80分鐘，美景是此行最大的收穫。

布魯便利貼

山岳資訊：

霧台山，海拔953公尺，三等三角點7113號

霧台山南峰，海拔1045公尺，四等控制點GS04號

路線資訊：登山口--霧台山--南峰叉路口--霧台山南峰--登山口，來回全程2.3K，累計爬升及下降約124公尺，含休息拍照來回約需1~1.5小時。

交通資訊：自行開車往霧台鄉阿禮部落方向，至台24省道45.6K處路邊停車，面對民房右側小道即登山口。

注意事項：需申請入山證(可提早5天至警政署網站申請，或當天早晨6點後至霧台鄉三德派出所檢查站辦理入山證)。本步道已荒廢，有部份路徑不清楚或崩塌，請先下載離線地圖及GPX路線，並小心行走。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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