好吃一串接一串的「任性手工豚丸」 開到凌晨2點還是單身友善餐廳！

寫在造訪任性lîmsìng之前

2023年8月底，任性lîmsìng搬離了經營4年的鹽埕第一公有市場，經過休息及新店籌備期，終於在11月初在文武二街開始試營運了，而且更將營業時間延長到02：00，讓許多較晚下班的人，都可以來這邊吃頓飯再回家休息，吃消夜也多了個選擇唷！

任性lîmsìng環境

店裡面有著偏黃色的燈光，走著溫暖舒適的氣氛，可惜沒有張沙發椅，不然莫蘭迪色系的牆面讓人走到李片就頗放鬆的，牆面上也放了不少老闆收藏的獨立音樂專輯，有可能老闆也是個聽團仔。

任性lîmsìng菜單

品嘗在任性lîmsìng

假裝是章魚燒 （65元）

不說還真的長得很像章魚燒，上面撒上柴魚花、美乃滋，一旁還有三球的薯泥，當作宵夜嚐嚐很剛好，美乃滋沒有不喜歡的油膩味道，輕輕鬆鬆就把一串吃完了，於是意猶未盡再點了一串來吃。

黃金芥末醬 （60元）

第二串選了比較單純的黃金芥末，豚丸本身的質地是柔軟的，不是像貢丸那樣ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的，牙口不好的人都能吃，薯泥雖然已經冷了，還是蠻綿密的口感。

奶蓋氣葡萄 （70元）

點了豚丸加點飲料可以折10元，喝喝看鹹奶蓋搭配葡萄汽水，雖然已經很小心翼翼，還是攪動就冒出來了，不過奶蓋本身的味道很棒，鹹味也恰到好處，跟葡萄搭配起來也沒有違和感，是輕鬆就可以完食的一杯。

造訪任性lîmsìng後記

其實絞肉類型的料理，像是漢堡、餛飩、豚丸對我來說都是很難抗拒的，尤其是這裡的豚丸味道相當好，吃一支真的會越吃越想吃的存在，搭配的薯泥也增加不少的飽足感，但因為本次造訪時間已經比較晚了，所以就沒有點主食來吃了，改天來再來任性lîmsìng補拍給大家看看哩。

任性lîmsìng | FB

地址：高雄市前金區文武二街11巷22號

電話：0989-060254

營業時間：20：30 – 02：00(或售完為止)

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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