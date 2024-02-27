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「山那邊的市集」開跑！到茂林享受「原汁原味」的豐富時光

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圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供
圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「原汁原味」的市集又來囉！交通部觀光署茂林國家風景區管理處規劃為期3個月「山那邊的市集」，自即日起至5/19，每週六、日於新威森林公園、霧台鄉、青葉部落、寶山二集團櫻花公園、三地門鄉、禮納里遊客中心接力登場，邀請大小朋友一同揪團逛市集，共迎好運「龍」總來。

▲「山那邊的市集」現場演唱表演。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供
▲「山那邊的市集」現場演唱表演。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供

「2024山那邊的市集」集結茂林國家風景區轄內原住民部落好吃、好玩、好買的特色產品「原汁原味」呈現於市集中，今年首場於新威森林公園率先開跑，現場除了有各式原民特色市集、每天提供限量100份的DIY體驗及部落歌手音樂展演等活動外，現場也設置山那邊的戶外圖書櫃，讓民眾在逛市集之餘也能在芬多精的沐浴下閱讀書籍，逛逛浪漫的桃花心木步道

▲自即日起至5/19，每週末登場的「山那邊的市集」。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供
▲自即日起至5/19，每週末登場的「山那邊的市集」。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供

茂林國家風景區管理處表示，「山那邊的市集」邁入第7年，逐漸成為穩定的市集品牌，也持續推動轄區內部落特色及文化，特別規劃「185沿山藝起來」遊程，將部落小旅行及山那邊的市集結合，凡參與「185沿山藝起來」遊程者，即可獲得山那邊的即可拍相機乙台及山那邊的市集消費100元抵用券乙張，歡迎喜愛原住民文化的朋友，一同來到山的這一邊遊玩部落。

「山那邊的市集」現場大人小孩一起DIY手作。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供
「山那邊的市集」現場大人小孩一起DIY手作。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供

為期三個月的「山那邊的市集」，即日起～3/17在新威森林公園，3/23～3/31在霧台魯凱文物館外、4/4～4/7在寶山二集團櫻花公園、4/4～4/7在青葉部落、4/13～5/5在禮納里遊客中心戶外廣場、5/11～5/19在三地門中山公園，每個週末10:00-16:00。市集現場也再加碼好康，凡於活動期間拍照打卡，即可兌換限量撐住山那邊的手機支架乙個，詳細資訊可於「Fun 心遊茂林」粉絲專頁查詢。

▲「原汁原味」的「山那邊的市集」。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供
▲「原汁原味」的「山那邊的市集」。　圖：觀光署茂林國家風景區管理處／提供

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