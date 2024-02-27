咬下去酥脆激汁！高雄濃厚日式咖哩 蔬果熬煮鮮甜超下飯

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【木蘭咖哩】擁有木質裝潢的店面，滿滿的日式風情，在較多傳統小吃的遼寧街顯得格外亮眼。從店門口就感受到日式風味，很適合獨自或是與親朋好友相聚用餐，雖然藏身小巷弄中，但用餐時間一到馬上有客人上門，廣受好評！

藏身在巷弄內的店家，是一位年輕的女老闆創立，每到用餐時間總是座無虛席，不過眼尖的客人們是否有發現，旁邊寫著「外帶專門店」呢？沒錯！根據老闆分享，其實創立初期是希望提供外帶為主，不過經過疫情後，許多客人反饋希望有內用座位，於是後來就在店內以及外面騎樓增設座位區，讓客人們可以馬上吃到剛起鍋、熱騰騰的炸物及咖哩飯！

走進店內，是滿滿的日式風格，店內的日式裝潢及小物佈置，就是要讓客人有彷彿置身日本的感覺。進到內用區美食香氣撲鼻而來，老闆娘及師傅熱情招呼客人，吧台區設計讓獨自前往的客人也能安心用餐！也因為座位跟師傅距離拉近，不少客人用餐時也會跟師傅話家常兩句，小小空間裡十分溫馨，不過店內座位區不算太多，熱門時段經常客滿，想要品嚐美味的饕客們可以提早前往唷！

介紹完環境之後，就是重頭戲餐點部分，雖然店家最知名也主打的品項是咖哩，但也有各式烏龍麵、丼飯、炸物、小菜以及湯品，而且每一項都是老闆精心製作研發，如果跟朋友家人一起前往用餐，能一次滿足所有人不同需求，還能把店內所有美味餐點一次嚐遍，一網打盡！

激汁翅腿組咖哩飯

首先是讓人驚豔的「激汁翅腿組咖哩飯」，真的是咬下去那刻就會明白為何取名「激汁」了！因為在酥脆的麵衣裡頭，是鮮嫩多汁的雞肉，不會太老、太柴，肉質很扎實卻不會硬到卡牙，很輕鬆就能「骨肉分離」品嚐到鮮嫩的雞肉美味！

外層炸得酥脆的麵衣也很特別，獨門的製作手法，厚薄度適中，與雞肉的搭配的比例剛好，雖然是油膩炸物，單吃也不覺得膩口，而激汁翅腿也可以單點，來訪店家很推薦一定要點上一份！

店裡的炸物會如此獨特，老闆也坦言，其實自己原本完全不會煮菜，但對於炸物情有獨鍾，因為喜歡吃炸物也非常挑剔，才會想要自己研發出「炸得好吃」的獨門炸物。除了炸物之外，菜單上的每一道菜，也是老闆娘一次次的嘗試及調整，才逐漸找到讓自己滿意、客人也喜愛的口味。

濃郁的日式咖喱，全是新鮮蔬果熬煮調製而成，濃郁口感中有天然蔬果的甜味，包含南瓜、蘋果等蔬果，讓顧客也吃得健康。從特製的配方到食材的挑選，老闆娘也有自己的堅持，咖哩口味微辣，是希望讓咖哩吃起來更有香氣，這個辣度就連小孩子吃了也能接受，將咖哩醬淋上白飯非常下飯，可以一口接著一口大快朵頤！

乾燒肉末

除了炸物之外，另外還有「乾燒肉末」咖哩飯可供選擇。使用肉末加番茄泥下去炒咖哩醬，輔以一些豆子點綴提味，與剛煎好的半熟蛋汁攪拌均勻，軟嫩的肉末與白飯結合一起甜鹹爽口，吃一口飯再配一口麵包，綜合出非常特別的口感！

叉燒豆皮烏龍湯麵

喜歡吃麵的人也可以選擇「叉燒豆皮烏龍湯麵」，適合在冷冷的冬天裡來上一碗！Q彈的烏龍麵條飽足感十足，穠纖合度的豬肉叉燒，一口咬下的肉質軟嫩彈牙又不油膩。一碗烏龍麵裡頭除了叉燒還加上豆皮、青蔥、海帶、豆腐及半熟蛋，滿滿豐盛的整碗麵真的夠有誠意！重點是濃郁的湯頭不會過鹹，很符合台灣人的口味。

喜愛去日本旅遊的人，一定在懷石料理看過「土瓶蒸」，顧名思義這道料理是把食材裝在像茶壺的土瓶裡，加上鮮甜高湯悶燒熬煮，除了能保存海鮮、食材的鮮嫩原味，也能將本來食材的鮮甜鎖在湯裡，沒想到不用跑日本，現在到店裡也享用得到！

茶壺湯

這壺可愛的「茶壺湯」內料豐富，有鮮蝦、干貝、香菇、豆腐，厚實的干貝吃起來很滿足，原以為類似懷石料理會是高單價，沒想到這樣一份茶壺湯才60元！真的很超值～而且外型也很可愛療癒，一上桌就讓人驚呼，加上店內的日式裝潢，拍照打卡上傳限時動態，馬上讓朋友以為一秒到日本！不過目前茶壺湯僅限內用唷，如果有機會在店裡頭享用美食，一定要記得點上一壺試試看，不會後悔！

看到「木蘭咖哩」這個名字，是不是想到某一位女中豪傑呢？年輕女老闆笑說，女生創業很辛苦啊，凡事都要親力親為，我取這個名字是希望自己也像木蘭一樣，很堅強有毅力，然後一帆風順、越做越好！


【木蘭咖哩】

店家地址：高雄市三民區遼寧二街205號

店家電話：0909556890

營業時間：週一～週日 上午11:00~14:00、17:00~20:30

粉絲專頁：http://bit.ly/490d53w


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