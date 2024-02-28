必點60元雞排超大超厚！「蘋果雞鹹酥雞」炸物選項樣樣大眾款 調味無敵一吃就愛上

蘋果雞賣的是鹹酥雞，但好吃的不只是鹹酥雞，個人覺得他們的雞排更是必買高CP！

想不到這蘋果雞鹹酥雞在高雄左營也有駐點，而且是店面，有別於其他兩間蘋果雞鹹酥雞夜市型態的呈現。Google搜尋了一下，蘋果雞鹹酥雞左營店同樣在網路擁有高評價！！60元的超大雞排可是超厚實、肉嫩又多汁，CP無敵高。魷魚跟三角骨也是必點的涮嘴選項，重點！蘋果雞的調味更是翻倍的美味關鍵，真的一吃會愛上。

蘋果雞鹹酥雞左營店

店址：高雄市左營區榮總路183巷18號（靠近榮總急診室，康是美巷口進去）

官方Line：@602gjugl

營業時間：16：00 – 22：00（週日公休）

蘋果雞鹹酥雞 影片帶你吃

這間蘋果雞鹹酥雞左營店，跟其他兩間店有著的不同之處車除了是店面型態，營業時間來說，他們是早開早休息，另外兩間是較晚營業也比較晚休息。

當我來到這間蘋果雞左營店，就被其他客人所買的鹹酥雞香味給吸引，立馬就聞香下車來覓食，當天還是開票日，這不買個好幾百配開票選情、回家跟家人一起嗑，真的是對不起自己。

鹹酥雞可是國民小吃，也是許多人的最愛。它的酥香口感和迷人的鹹香，總是能讓人忍不住一口接一口，是讓人無法抵擋的誘惑。

蘋果雞的鹹酥雞個人很愛，吃起來是外酥內軟。加上他們的胡椒堆疊起來的口感更是加倍美味！

雞排可是處處可見，但要便宜好吃又大塊，那就是少之又少。

蘋果雞鹹酥雞的香雞排大塊、肉厚，外皮酥香脆，裡頭的雞肉是多汁，吃起來滑嫩。

蘋果雞的炸魷魚也是我超愛的選項，吃起來是帶嚼勁，越嚼是越香。吃起來彈牙、咬起來是爽度是翻倍。

接著是米血，剛炸起來的米血口感外酥內嫩，帶有一點點的Q彈，這是鹹酥雞的基本標配，但要炸的好吃也是不見得，他們的米血口感很不錯，這個灑點胡椒就很可以。

再來是這個不裹粉的三角骨，大火油炸後的肉質非常酥香好吃，讓你品嚐到這三角骨的原汁原味。

最後是鹹酥雞，它的胡椒粉調味帶來了獨特的香氣和微辣的風味，剛炸起來是酥脆的，裡頭的肉吃起來是多汁軟嫩的，這個是經典款，也是極為涮嘴的肉肉。

蘋果雞的墨魚黑輪也是可以試試，吃起來有獨特的鹹香，搭上黑輪的Q軟，非常討喜。

手工大黑輪也是我最愛的選項，吃鹹酥雞必點的。也是胡椒調味就非常理想。

其實一間鹹酥雞，除了食材要新鮮外，重點炸的功夫要好的，再來關鍵就在於調味，蘋果雞鹹酥雞的胡椒、辣粉非常得人心，吃起來是會讓人懷念的風味。

再加上洋蔥、蒜頭、九層塔堆疊起來的美味，就是完美的句點。

鹹酥雞真的是隨處可見，但好吃的不是處處都有，再來就是連鎖店也不是間間對味，但蘋果雞鹹酥雞的美味卻是維持在一定的水準，並不會落差太大，這也是少見的。

好不好吃也不是我說了算，唯有在吃過才知道是否對自己的味，但我不敢說他是最好吃的，但絕對是夠水準的鹹酥雞。

總而言之，雞排、鹹酥雞的香脆多汁口感跟炸物的金黃酥香，是會讓人吮指的小吃。

從下午茶、點心、晚餐到宵夜，蘋果雞鹹酥雞左營店是非常極佳的選擇！下班後的難得的放鬆小酌，這鹹酥雞更是迷人。

這非常適合朋友家人、聚餐小敘、追劇的最佳良伴，適逢農曆年，找不到東西吃，這蘋果雞鹹酥雞左營店更是讓你在過年也吃得到，過年總是找不到吃的，那蘋果雞會是大家走春覓食的好選擇！

蘋果雞鹹酥雞

蘋果雞鹹酥雞 苓雅店

官方Line：@410lowxm

店址：高雄市苓雅區文橫二路7號

營業時間：18:00-00:00（週二公休）

蘋果雞鹹酥雞 三民總店

官方Line：@appleg

店址：高雄市三民區吉林街115號

營業時間：18:00-00:00（週一公休）

蘋果雞鹹酥雞 旗山店

官方Line：@536tcyyr

電話：0983-312-090

店址：高雄市旗山區中洲路314號

營業時間：16:00～22:00（週一公休）

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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