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從頭到腳一次紓壓！ 3間高雄「越式洗髮」店家推薦 從裡到外全面放鬆

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／各業者
圖／各業者

越式洗頭堪稱懶人福音，一條龍的服務能夠同時享受到按摩、洗頭、做臉跟掏耳等項目，從頭到腳都可以享受到！這次七分之二的探索從環境、服務、手法細膩度及態度等面向，全面評比 3 家高雄越式洗髮店家，帶給身體從裡到外最全面的放鬆體驗。

圖 / 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索

1. 不想洗頭

圖 / 不想洗頭
圖 / 不想洗頭

圖 / 不想洗頭
圖 / 不想洗頭

🏠 光復店：高雄市鼓山區德興街16號

☎️ 電話：07-323-1032

🕰 營業時間：11:30-03:30

不想洗頭鄰近中都濕地公園，距離美術館開車約 6 分鐘。獨棟店面外表相當氣派，一共有八個洗頭椅可供服務，彼此皆有布簾隔開，具有十足的隱私性。店內提供三種不同價位的越式洗髮，差別在於服務項目的多寡，不過最基本的都有足浴、指甲修剪、肩頸按摩、洗髮潤髮及頭髮吹整，時間也從 45 分鐘到 120 分鐘都有。

本次體驗中間價位套餐，跟其他高雄越式洗頭店家不同，不想洗頭連足浴也是在私人包廂進行，從指甲修剪、臉部去角質、手部肩頸按摩、頭部按摩到越式洗髮，每一個步驟都會細心詢問力道是否滿意。蒸氣護髮和頸部水療的部分，在半透明的罩子下彷彿進入另一個空間，讓人心情平靜放鬆，舒服到差點睡著。最後還有附上小點心，讓一整個療癒洗髮有完美的句點！


2. 菲越式洗髮 SPA

圖 / 菲越式洗髮
圖 / 菲越式洗髮

圖 / 菲越式洗髮
圖 / 菲越式洗髮

🏠 光復店：高雄市三民區九如一路202號

☎️ 電話：0916-133-566

🕰 營業時間：11:00-23:30

菲越式洗髮 SPA 位於九如一路上，位於國一交流道附近。洗頭床彼此間以布簾隔開，從足浴、洗髮到按摩都在同張美容床上進行。洗頭有四種不同價位的方案可選擇，也有單項目如采耳、頭皮去角質、剪指甲修甘皮等可以加購。特別的是，店內所有美容師皆為越南人！

體驗過程中，洗頭按摩比例很大，不管是肩頸、臉部、頭皮都得到全面的照顧，手法完全不輸專業按摩店！而敷臉環節，還可以選擇小黃瓜或面膜，一片片冰涼涼的黃瓜片敷在臉上，結束後臉變得水嫩不少。美容師也會不時在旁邊幫忙拍照錄影，非常熱心，推薦給平常就喜歡按摩放鬆的人來體驗！


3. Eva 越式洗髮

圖 / Eva 越式洗髮
圖 / Eva 越式洗髮

圖 / Eva 越式洗髮
圖 / Eva 越式洗髮

🏠 光復店：高雄市三民區十全二路121號

☎️ 電話：0955-677-707

🕰 營業時間：10:00-02:30

Eva 越式洗髮位於三民區十全二路上，鄰近十全國小。店內提供 5 種價位的越式洗髮，主要差異在於按摩部位、按摩方式及時間長短。洗頭時會有流水沖肩頸，因此男性會裸上半身，女性會需要換穿鬆緊帶毛巾裙，空間為開放式，每張按摩床之間僅用拉簾隔起。

Eva 越式洗髮的美容師都是越南人，但都會說流利的中文！其中帝王套餐服務為 140 分鐘，頭部按摩、髮浴非常舒服，身體按摩力道足夠！但手法卻不太到位，不時會按到骨頭。此外，或許是因為時間不夠充裕，當天套餐內的腳底按摩、清粉刺、艾草熱護眼睛等項目沒有做到。整體來說，若以洗髮店還說仍非常推薦，且是少數有提供體驗價的越式洗髮店家，但建議先從較低價位的方案開始體驗。


以上為本次的高雄越式洗髮推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 3 間高雄越式洗頭店家。越式洗髮能夠一次滿足按摩、洗頭、做臉等不同需求，但是由於皆是由同一位美容師提供多項服務，因此很難確保美容師對每個施作項目都很專業。建議可以多嘗試不同店家或美容師後，再挑選出最適合你的店家！

【高雄按摩推薦】體驗全身暢通的舒爽感，6間高雄腳底按摩店評比

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SPA 濕地 越南

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