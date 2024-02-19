屏東餐廳推薦！巷弄中星級現代融合料理 美味與視覺輕奢饗宴

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於屏東的【Foodies% 喜珠現代融合料理】，店名取名自主廚父母的尾字，以表達對父母的感激之情。她希望在經營自己的餐廳時，能時刻保持對父母的栽培之心，將感恩和用心融入每一道料理。

這份「感恩」精神同樣體現在主廚料理上，對於食材的高度堅持。屏東出生的主廚，她優先選用當地的食材，秉持著綠色飲食文化的原則，不使用農藥，並堅持有機栽種的理念。肉品食材方面更是講究新鮮，致力於為顧客呈現最原汁原味的食物風味。

酥煎鱸魚抹塔塔醬

以新鮮的屏東鱸魚為主要食材，在製作過程中，簡單使用鹽巴和胡椒為鱸魚提味，鱸魚表皮煎至酥脆，肉質保持軟嫩。

由於使用了新鮮食材，鱸魚肉質不僅口感絕佳，更是一點腥味也不留，新鮮屏東鱸魚充分保留天然的鮮甜風味，讓每一口都散發著深邃的鱸魚風味，而酥脆的表皮則為整體提供了豐富的口感。搭配塔塔醬的酸爽與香濃，為鱸魚的清爽口感增色不少。

熔岩芝士培根雞肉捲佐蜂蜜芥末醬麵包

營養滿分的拼盤組合光看就讓人食指大動，精緻的搭配包括雞肉捲、法蘭西烘蛋麵包、新鮮生菜以及美味的太陽蛋。雞肉捲以屏東土雞的嫩雞胸肉，搭配精選培根和乳酪絲，巧妙手工捲製而成，沾上適量的麵包糠油炸至誘人的金黃色澤，油溫控製得宜，確保外皮酥脆、內部雞肉依舊軟嫩才算過關。

麵包則是將長棍麵包裹上鮮奶和蛋液煎烤，表面呈現焦脆，內裡卻保持柔軟。這雙層口感的麵包為整體提供了豐富的食感體驗，使每一口都充滿驚喜。最後，太陽蛋淋上香草油，為整體料理增添了豐富的風味層次。

▲紅棗雪耳燉奶
▲紅棗雪耳燉奶

熟成安格斯黑牛沾紅酒醬汁套餐

嚴選來自美國的濕式熟成冷藏牛肉，經低溫烹調處理至5到7分熟，確保每一口都散發出濃郁的牛肉風味。紅酒醬汁以牛的筋骨為基底，採用簡單而純粹的烹製方式，只需加入適量的鹽巴和胡椒，燉煮出深沉迷人的紅酒醬汁，牛肉口感軟嫩並帶有微妙的甜味。

餐點不僅滿足了肉食愛好者的味蕾，更展現了料理的精湛技藝。結合濃郁的熟成風味和深沉的紅酒醬汁，這道套餐絕對是一場令人難忘的美味饗宴。

套餐前菜-花園蔬果沙拉

精心選用了紅酸膜和自家有機栽種的食用性花草，特別採用魚菜共生法，為顧客帶來健康的美食體驗。紅酸膜為料理帶來獨特的風味。同時，所有的食用性花草均來自自家有機種植，以魚菜共生法進行栽培。

環保友善的耕種方式不僅確保了食材的純淨，也彰顯了對環境的尊重。用心挑選的食用性花草，透過有機栽培，為料理注入了新鮮、天然的風味。透過魚菜共生法，使得食用性花草在生長過程中充滿了豐富的營養成分，不僅為料理增添了視覺上的色彩和味覺上的層次感，更讓每一口都充滿著自然的清新滋味，成為一場美味與環保共舞的盛宴。

套餐湯品-蔬果濃湯

基底為雞湯，並使用當季蔬菜熬製而成，溫潤順口的濃湯，瞬間溫暖身心，準備好迎接接下來的料理。

套餐熱前菜-松露時蔬燉穀麥佐溫泉蛋

精心結合了穀麥、鷹嘴豆、杏飽菇以及多款新鮮蔬菜。這道燉飯的香氣源自頂級松露，為整體料理增色不少。

西班牙雪花松阪豬

精選上乘的西班牙松阪豬肉，經巧手烹調，煎至外皮金黃酥脆，肉質細緻軟嫩，口感猶如嚐到天然的豐饒，撒上如雪花般的帕瑪森起司，賦予其濃郁而迷人的鹹香滋味。

青醬好吃的秘訣在於其選用數十種新鮮的青菜、堅果以及屏東所產的九層塔製作而成，賦予青醬更加清新獨特的風味。雪花松阪豬與義大利麵的完美搭配，絕對能讓您的味蕾陶醉其中，品味美食的極致享受。

甜點-可朗芙鬆餅

別忘了來份飯後甜點才對味，口感介於可頌及鬆餅之間，酥脆香甜，搭配精心手工製作的鮮奶慕絲，再灑上豐富的穀物和各式堅果，營造出豐富的層次感。這款鬆餅甜美而不膩，並在口中散發出誘人的香氣。

飲品-楓糖穀脆鮮奶茶

鮮奶打成綿密奶泡，賦予這杯飲品柔順的口感。奶泡的輕盈與奶香交融，使得整杯茶的質感更為豐富，穀脆的搭配則帶來了香脆的口感，為整體味覺體驗添上一份層次感。

飲品-提拉米蘇白鬍子

鮮奶茶上覆蓋著可可粉及奶蓋，甜度來自店家精心手工炒製的二砂糖，鮮奶茶的香濃和可可粉的微苦風味在口中融合，奶蓋的加入更為這杯飲品帶來豐富的層次，為整體風味增添了一份滑順感。

飲品-蜂蜜水果氣泡飲

以香甜的蜂蜜為基底搭配汽泡水，並加上當季水果，既解膩又順口，適合追求清爽飲品的顧客。


【Foodies% 喜珠現代融合料理】的獨特之處不僅體現在法式料理的烹調技藝，更凝聚了主廚對於故鄉的深厚情感和對食材的嚴格要求，為顧客提供一場品味層次豐富且充滿當地風味的美食之旅。

Foodies% 喜珠現代融合料理

營業地址：屏東市武成街67號

營業時間：

早午餐│週三至週日 09:00-15:30

晚餐 │週五至週六 18:00-20:30(週一、週二店休)

店家電話：087512867

粉絲專頁：https://bit.ly/3O49zNf


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