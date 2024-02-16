感受美濃客家庄氛圍！ 高雄免門票景點「美濃民俗村」不能錯過的擂茶及紙傘DIY體驗

高雄美濃可是高雄最大的客家聚落同時也是南台灣極富客家文化特色且民風淳樸的一個小城，來到美濃遊玩，當然就不能錯過免門票入園的美濃民俗村，在這可完整的保留客家文化並結合地方上各產業來介紹美濃的風俗文情等，而來到美濃民俗村當然也不能錯過擂茶及紙傘DIY喔！

【美濃民俗村-交通位置】

美濃民俗村位在美濃的中山路二段，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，美濃民俗村一旁設有偌大的戶外免費停車場可停放愛車，而在番茄盛產的季節，周邊都有不少番茄園可以採番茄喔！

【美濃民俗村-票價資訊】

美濃民俗村是個免門票景點，也不需收取停車費，所以是個很適合全家一起來訪的地方，當然這裡也是不少旅行團都會安排來這踩點的行程之一。

【美濃民俗村-園區介紹】

美濃民俗村主要是在1996年時，曾啟華先生集結了紙傘以及其他地方產業所成立的民俗村，在這可以看到許多客家文化特色並能品嘗到不少客家米食等！

走進美濃民俗村，入口處左右邊各有牛車輪、石磨等，也裝置了古早農村造型的小水池，而美濃民俗村的建築結合菸樓以及合院，並濃縮了美濃的客家文化，在園區內可欣賞及親手DIY來製作傳統手藝油紙傘、磨製擂茶、手搗麻糬、品嘗古早味的清冰與客家美食(客家麻糬、美濃粄條、草仔粿等等)，也擺設不少懷舊復古的童玩，讓大家來到這能體驗這些農村才有的樂趣喔！

美濃民俗村的菸樓內，也販售不少客家特色小物、裝飾品、懷舊復古家具等等，而對紙傘DIY有興趣的朋友都可以來這詢問，這天蔬果姐妹就在這彩繪了紙傘跟紙扇，畢竟來到美濃就是要體驗這些DIY！

【美濃民俗村-周邊景點】

來到美濃民俗村遊玩後，附近在蔬果盛產期還能夠去體驗拔蘿蔔、採蕃茄等農村體驗喔！美濃周邊的景點可還有原鄉緣紙傘文化村、廣進勝油紙傘、美濃湖、獅形頂觀景台以及旗山老街、糖鐵故事館、月世界等喔！

【美濃民俗村-整體評價】

美濃民俗村是個來高雄美濃遊玩很值得來走訪的免費景點，在這可了解不少美濃客家村的風俗文情等，也能體驗DIY來製作傳統手藝油紙傘、磨製客家擂茶、手搗麻糬以及品嘗到不少客家米食，說它是迷你版的客家老街也不為過！

美濃民俗村

營業時間：08:30-17:00(除夕公休)

營業地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

營業電話：07-681-7508

官方網站：官網點我

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所

FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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