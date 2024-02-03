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高雄龍年提燈「小萌龍呆腦獸」亮相！變臉4角色逗趣登場

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高雄的龍年小提燈「小萌龍呆腦獸」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄的龍年小提燈「小萌龍呆腦獸」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」自1/27至2/25於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，日前由高雄市長陳其邁親自揭曉每年都引起大小朋友熱列歡迎的龍年小提燈－「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」。不只突破框架、發揮想像力，用超萌可愛的恐龍造型，並使用恐龍的英文 Dinosaur 的諧音，取名為「小萌龍呆腦獸」 ；而恐龍頭部更有「旋轉變臉」的設計，讓小朋友可以從兔年的「雄 meet 兔」，自行變換成今年最療癒可愛的黃色小鴨、古錐的高雄熊，或讓小朋友發揮創意自行彩繪。市長更加碼宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，開學後都能領到1盞龍年小提燈；遊客則可在2/24、2/25 17:00到16-18號碼頭現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

▲「小萌龍呆腦獸」共有4個角色，可旋轉變臉。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「小萌龍呆腦獸」共有4個角色，可旋轉變臉。　圖：高雄市政府觀光局／提供

今年「小萌龍呆腦獸」的提燈設計別出心裁，以兒童的視角結合充滿童趣的恐龍造型，希望讓市民朋友會心一笑。而本次的設計不只呆萌可愛，還可以旋轉換臉，總共有四款角色，包含黃色小鴨、高雄熊及小兔子穿著暴龍裝，而設計師特別將其中一面留白，讓小朋友創作個人化的表情包，並翻轉臉部轉換不同角色，有趣又療癒。

小提燈設計師林佳葦說，本次設計概念是以變臉娃娃的結構創意為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可四面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味，就像是穿著恐龍偶裝道具服的公仔一樣，陪民眾和遊客一起過元宵。

▲高雄市市長陳其邁、高雄市政府觀光局局長高閔琳與幼兒園小朋友合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市市長陳其邁、高雄市政府觀光局局長高閔琳與幼兒園小朋友合影。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長高閔琳補充說道，今年的小提燈「小萌龍呆腦獸」突破框架、發揮想像力，用恐龍來代表龍的意向；而這隻小萌龍的手部設計，是以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣的揮手招呼或大字形擁抱的動作，也代表了歡迎外縣市、國內外觀光客來到高雄旅遊。2024高雄燈會迎接黃色小鴨重返高雄，也特別在小提燈置入療癒的小鴨臉部圖案，搭配高雄暖冬及過年期間的喜慶氣圍，非常歡迎各地及國際觀光客來趟療癒冬日小旅行，見證高雄愛河灣蛻變新風貌。今年高雄燈會活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，除有兩隻黃色小鴨重返愛河灣，16-18號碼頭有地景裝置作品、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動；期盼以多樣的童趣設施與裝置藝術，打造大小朋友的夢想樂園。

▲小提燈領取資訊圖卡。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小提燈領取資訊圖卡。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為了減少塞車及尋找車位的不便，前往冬日遊樂園的遊客可搭乘公共運輸、限定版小鴨輕軌列車、小鴨接駁公車和小鴨渡輪，一起「來高雄玩鴨！」。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及「小萌龍呆腦獸」發放消息可於「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

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燈會 遊樂園 黃色小鴨

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