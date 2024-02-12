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在地人的鮮味早餐！超過60年的老字號「阿忠米粉湯」 新鮮用料、湯鮮味美 必點「香煎魚背骨、炸魚皮魚腸」

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／Miss V

高雄鹽埕區在地飄香60餘年～阿忠米粉湯（阿忠虱目魚粗米粉）早上6點半開賣，只賣到下午2點鐘！炸魚皮．魚腸、香煎魚背骨晚來吃不到唷！

阿忠米粉湯就位於大胖豬油拌麵的所在地，早上是賣米粉湯，晚上是賣豬油拌麵。

周末假日特別起個大早來用餐，我們到訪時大約是早上9點多左右，已經有好多客人在用餐了。

今天是衝著香煎魚背骨、炸魚皮而來，原本還打算要點豬舌冬粉的，可惜點錯～點成了米粉湯，讓自己留個念想，下次再早起來吃豬舌冬粉。

早起用餐的人潮真的不少，除了長輩外，也是有不少年輕人，到店後自己選擇座位區，到櫃檯拿菜單就可以點菜囉！

看看這肥嫩嫩的粗米粉～你們米粉喜歡吃粗的還是細的呢？

點餐後大約等了10分鐘左右，餐點就陸續上齊了。

虱目魚粗米粉湯、乾米粉、燙青菜、炸魚皮、香煎魚背骨，超豐富一餐，吃不完還打包呢！

鮮甜的虱目魚米粉湯頭～會加上油蔥提味，帶出鮮甜味，不喜歡吃虱目魚，也有小卷可以點唷。

香煎魚背骨

第一次在外面看到耶！！！炸的焦香酥脆很古早味、卡滋酥脆~撒上胡椒鹽更美味，這道也是在地老饕到訪必點的菜色之一。每一塊魚背骨都還保有虱目魚肉，不用擔心都是吃到骨頭唷。

炸魚皮

這道我也愛~外面一般吃到魚皮都是煮湯的居多，魚皮炸得恰到好處～不會炸到太乾，鹹香風味很不錯。如果你敢吃魚腸，也很推薦可以點點看唷。因為不敢吃所以沒有點～但用餐當天真的其他桌每桌客人都有點。

燙青菜簡單淋上肉燥湯汁，不會過鹹重口味。

當天覺得口味上比較一般的大概就是肝米粉了，看似有味道，其實超級淡，我喜歡乾米粉帶有點鹹香感的。

準備離開時看到1-2個阿姨在處理食材，都處理得很仔細，不管是在處理魚肉，或是魚腸上。如果你也是早鳥，喜歡古早味美食，推薦大家可以來品嘗唷！

阿忠米粉湯

地址：高雄市鹽埕區新樂街229號

電話：0972-501-220

營業時間：06:30~14:00（星期二公休）

文章來源：Miss V FB：Miss V

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古早味 必點 早鳥 虱目魚 高雄美食

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