在地人的鮮味早餐！超過60年的老字號「阿忠米粉湯」 新鮮用料、湯鮮味美 必點「香煎魚背骨、炸魚皮魚腸」
udn走跳美食／Miss V
高雄鹽埕區在地飄香60餘年～阿忠米粉湯（阿忠虱目魚粗米粉）早上6點半開賣，只賣到下午2點鐘！炸魚皮．魚腸、香煎魚背骨晚來吃不到唷！
阿忠米粉湯就位於大胖豬油拌麵的所在地，早上是賣米粉湯，晚上是賣豬油拌麵。
周末假日特別起個大早來用餐，我們到訪時大約是早上9點多左右，已經有好多客人在用餐了。
今天是衝著香煎魚背骨、炸魚皮而來，原本還打算要點豬舌冬粉的，可惜點錯～點成了米粉湯，讓自己留個念想，下次再早起來吃豬舌冬粉。
早起用餐的人潮真的不少，除了長輩外，也是有不少年輕人，到店後自己選擇座位區，到櫃檯拿菜單就可以點菜囉！
看看這肥嫩嫩的粗米粉～你們米粉喜歡吃粗的還是細的呢？
點餐後大約等了10分鐘左右，餐點就陸續上齊了。
虱目魚粗米粉湯、乾米粉、燙青菜、炸魚皮、香煎魚背骨，超豐富一餐，吃不完還打包呢！
鮮甜的虱目魚米粉湯頭～會加上油蔥提味，帶出鮮甜味，不喜歡吃虱目魚，也有小卷可以點唷。
香煎魚背骨
第一次在外面看到耶！！！炸的焦香酥脆很古早味、卡滋酥脆~撒上胡椒鹽更美味，這道也是在地老饕到訪必點的菜色之一。每一塊魚背骨都還保有虱目魚肉，不用擔心都是吃到骨頭唷。
炸魚皮
這道我也愛~外面一般吃到魚皮都是煮湯的居多，魚皮炸得恰到好處～不會炸到太乾，鹹香風味很不錯。如果你敢吃魚腸，也很推薦可以點點看唷。因為不敢吃所以沒有點～但用餐當天真的其他桌每桌客人都有點。
燙青菜簡單淋上肉燥湯汁，不會過鹹重口味。
當天覺得口味上比較一般的大概就是肝米粉了，看似有味道，其實超級淡，我喜歡乾米粉帶有點鹹香感的。
準備離開時看到1-2個阿姨在處理食材，都處理得很仔細，不管是在處理魚肉，或是魚腸上。如果你也是早鳥，喜歡古早味美食，推薦大家可以來品嘗唷！
阿忠米粉湯
地址：高雄市鹽埕區新樂街229號
電話：0972-501-220
營業時間：06:30~14:00（星期二公休）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言