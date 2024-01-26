一吃就愛上！ 高雄銅板價咖哩飯「老闆不夠辣」 還有比臉大雞排、大肉球唐揚雞咖哩飯 愈吃愈涮嘴

咖哩飯，處處可見，但不是間間對味，尤其以台式咖哩來說，好吃的真的屈指可數。

醬汁是重點，那也是自然，不過米飯更是添增口感的其一關鍵。

位於高雄三民區覺民路上，有間我個人頗愛的咖哩飯——老闆不夠辣咖哩專賣店。他們的咖哩飯，銅板價，口感頗為理想。

醬汁厚實濃郁、米飯、份量極大、口味吃起來討喜，是非常值得一推的咖哩飯店，會讓人一吃愛上。

老闆不加辣 影片介紹

老闆不夠辣-覺民店

營業時間：11:00 – 14:00 16:00 – 20:00

電話：07-3929885

店址：高雄市三民區覺民路85號

官方Line 點這裡↵

老闆不夠辣覺民店，位於高雄覺民路上，靠近澄清路與陽明路⋯⋯也鄰近三民跟鳳山的交界，位於文山特區、澄清湖、正修科技大學附近，內用、外帶都是非常理想。

內用環境舒適寬敞，不但是空間大小恰到好處，還有冷氣可吹，也有提供冬瓜茶可以讓你免費喝。

店內有設置洗手檯，非常方便。

冬瓜茶內用無限暢飲！

以咖哩為主打星的『老闆不加辣咖哩專賣店』，除了咖哩飯，還能配搭厚切豬排以及酥香的比臉大的雞排、唐揚雞等多樣炸物咖哩飯來做選擇。

老闆不夠辣最便宜的咖哩飯只要49元，正港銅板價，咖哩醬料多、醬汁濃郁夠味。

老闆不夠辣-菜單

建議升級套餐更超值⋯加49元就有味噌湯+45元小點，這可是超划算⋯⋯有酥炸銀絲捲、可樂餅、紫金雙色QQ球、可樂餅、溏心蛋味噌湯等近十多種點心炸物可選擇配搭⋯⋯

老闆不夠辣-餐點介紹

酥炸大雞排咖哩飯

這個對於肉控是必點選項，雞排可是真真切切的比臉大。女兒的臉都比這雞排小，真的有點誇張。LINE ALBUM 老闆不夠辣 高雄咖哩飯推薦 231223 99 scaled不只大，這雞排的厚度更是浮誇。

吃起來外酥香、裡頭的雞肉咬起來是軟嫩多汁。

雞排單吃就非常滿足，沾上咖哩醬的雞肉更是翻倍美味。

他們的雞排真的是浮誇系的，光是體積就佔了盤子的一半。

老闆不夠辣的咖哩濃稠度是恰到好處的，不會太稀也不會太稠，吃起來的口感是舒服、順口、涮嘴的⋯⋯

跟我之前在其他地方吃過的咖哩有著明顯的落差，我常吃到的就是勾芡勾過頭，吃起來很膩很噁，不然就是外表看起來是咖哩，但吃起來口感是極為空虛的咖哩醬汁。老闆不夠辣的咖哩有厚實的馬鈴薯、紅蘿蔔以及洋蔥香來堆疊出咖哩的風味，他們的咖哩有著別人沒有的鹹甜口感，吃起來非常討喜，不膩口，會讓人一口接一口。

我還加價加了他們家的起司醬，吃起來多了點起司香。咖哩+起司醬，堆疊出新滋味。

唐揚雞咖哩飯

我有加價香鬆，讓飯雙重美味⋯⋯

這個炸物咖哩我可是私推，老婆超愛這一款。

他們的唐揚雞也是一絕，跟我們常看到的唐揚雞大不同。

好像獅子頭的形狀，大大的酥香雞肉球，裡頭可是極為紮實，吃起來多汁的雞肉。

越咬越香，越吃越夠味，單吃超涮嘴，沾上咖哩醬更是好棒棒。

紅燒燉牛咖哩飯

他們的牛肉燉的超級軟嫩。

吃起來嫩口多汁，不會柴。賣相還不賴，咖哩醬混搭牛肉，讓咖哩不單調，吃得到的醬香、肉香，米飯香。

這就是可遇不可求的簡單美味。

卡啦雞咖哩飯

顛覆我對卡啦雞的想法，看似麥克雞塊的肉塊。

吃起來是意外的酥香，這個也很可以。

炸豬排咖哩飯

這也是基本款的選項，咖哩夠味、豬排酥香。

一口咖哩飯一口肉，就是滿足⋯⋯

舒肥嫩雞咖哩飯

厚實濃郁的咖哩辛香遇上爽口的嫩雞就是讚，單吃雞肉是爽口，攀附醬汁的嫩雞是堆疊出另一番風味。

這個兒子可是完食，算是不簡單。順帶一提，老闆不加辣的咖哩可以讓我們家偏食的孩子將紅蘿蔔吃下，真的是不簡單。

可見他們的咖哩是大小通吃、老少咸宜。

味噌湯

老闆不夠辣的味噌湯，裏頭的豆腐跟海帶給的有誠意。

味噌湯汁喝起來是討喜的鹹香。

紫金雙色QQ球

這個地瓜球非常推薦點來吃吃。

除了吸睛，外酥內軟，吃起來帶嚼勁，裏頭也有包地瓜餡，越吃越涮嘴。

甜蜜銀絲捲

我是銀絲捲控，只要有銀絲捲就必點，他們的銀絲捲沾上煉乳好吃。

可樂餅

這個我覺得還不錯，建議剛炸好馬上吃，比較吃得到酥香口感，沾上番茄醬會更好吃。

溏心蛋

有蛋我也是必吃，尤其是溏心蛋，濕潤口感的蛋黃，淡淡的蛋香，非常好吃。完美的半熟口感就是撩人的滋味。

食後感

一間咖哩飯店，想要單純的咖哩配白飯，這間可是很OK，價格超佛、份量超大、口感啵棒！一份只要你49元的咖哩飯，試問哪裡找？

也能選擇你想要的肉來混搭你的咖哩飯，無論是比臉大的雞排、唐揚雞肉球、燉牛肉或是我外帶當晚餐的厚切豬排，都是個人非常喜愛的餐點選項，就看你愛吃什麼點哪樣。我不敢說他最好吃的，但絕對是有一定水準且CP值無敵高的咖哩飯店。

老闆不夠辣

鳳山店

時間：11:00 – 14:00 16:00 – 20:00

電話：07-7998855

店址：高雄市鳳山區光復路一段1號

建工店

時間：11:00 – 14:00 16:00 – 20:00

電話：07-3838585

地址：高雄市三民區建工路386號

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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