視覺、味覺新饗宴！ 高雄創意冰品「圓知圓味」 澎派配料多到滿出來

甜點總是能撫慰人心，不管是家人好友相聚或是自己獨處，來上一碗口味豐富、配料滿滿的冰品可謂一大享受！位在高雄前鎮就有一間主打澎派配料的創意冰品─圓知圓味。

店面裝潢以簡潔的白色為基底，搭配淺木紋色的裝潢設計，打造出簡約典雅的日系文青風格。

內用空間延續品牌外觀的文青風格，綠植點綴其中增添溫馨感，舒適的座位區讓人可以好好放鬆一下，準備品嚐沁涼冰品。

手作燒麻糬

老闆娘親手製作的麻糬可是店內一大特色，不論是單吃或是搭配冰品，都別有一番風味。麻糬切塊後裹上經典芝麻粉與花生粉，入口時，濃濃芝麻與花生香氣讓人難以忘懷，加上麻糬Q勁十足的口感，讓人一口接一口停不下來。

▲想換換口味，淋上煉乳增添不同的香甜風味。

奶茶雪花OREO燒麻糬

以奶茶口味為雪花冰作為基底，周圍放上手工麻糬，最後撒上OREO餅乾與南瓜子增添口感與風味，滿滿的配料讓人不知從何下手，看似有些許違和的搭配，一入口後卻發現搭配得天衣無縫，奶茶的香、麻糬的軟糯、南瓜子的脆完美融合，OERO讓冰品風味更有層次感，吃起來毫不無聊，吃到一半時，還能搭配香甜珍珠，口感達到另一個層次的昇華！

麻糬燒冷冰

在沁涼剉冰搭配熱騰騰的燒麻糬，冰火兩重天的創意搭配叫誰能不愛？還可以另外加購自己喜愛的配料，最後撒上古早味的麵茶粉，麵茶那迷人的香氣讓整碗冰大大的加分！

▲添加配料時老闆娘毫不手軟，直接給好給滿，整碗全都滿滿的配料，讓人食慾大增！

芝芝芋泥鹹麻糬冰

一開始讓人有些疑惑但吃過後就回不去了! 微鹹芝士奶蓋搭上綿密芋泥，鹹香交織的滋味令人一吃就愛上！不僅如此，店家竟然在麻糬上竟然撒滿肉鬆，經典的芋頭肉鬆組合以另一種方式呈現，嶄新鹹甜搭配口感堪稱絕配！讓人印象深刻！

芋芋園仙草凍

除了各式冰品之外，想來點不同選擇的話，這碗仙草凍也會是個好選擇，口感扎實芋園搭上QQ的珍珠，在香甜芋泥的陪襯下更顯合諧，多層次口感深受咀嚼控喜愛，各種不同的滋味值得細心品嚐！

「圓知圓味手作甜品＆冰品」透過手作麻糬與創意想法，顛覆民眾對於冰品的印香，不僅如此，每個季節還會推出季節限定口味，讓饕客們每次前來都能吃到不一樣的新口味，一定能滿足想嘗鮮的各位！





圓知圓味手作甜品＆冰品

店家地址：高雄市前鎮區公正路174號

店家電話：0905339769

營業時間：12:00-21:00（週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/47Erx0x





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