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吃火鍋的季節又來啦！高雄火鍋吃到飽大集合，看看哪家是你的pick

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG @bear.lovefood、FB 木櫃工廠創意鍋物
圖 / IG @bear.lovefood、FB 木櫃工廠創意鍋物

天氣開始變涼，就是到了吃鍋的季節啦！雖然南臺灣太陽依舊熱情，不過早晚溫差大，晚上還是可以吃個火鍋暖暖身子，高雄火鍋吃到飽除了麻辣鍋也有許多精品火鍋品牌，從個人鍋物到聚餐型都有，快看看現在都流行哪些火鍋，下班聚餐約起來~

高雄美食：火鍋吃到飽推薦，看看哪家是你的pick！

饗麻饗辣精品火鍋

來自南台灣的火鍋吃到飽霸主，最初是開在台南，漸漸地往南方開拓，而來到港都有了這間旗艦店。主打麻辣鍋外，食材也選用港口直送的海鮮，甜點則是知名的冰淇淋品牌，配上這個價錢，CP值實在太高啦~共有四種經典湯頭，小編覺得最厲害的是它還有熟食區，非常適合帶小孩的家庭朋友聚餐，不怕小孩餓肚子啦~

圖 / FB 饗麻饗辣
圖 / FB 饗麻饗辣

地址：高雄市左營區明誠二路521號

梨花A5和牛放題

高級食材吃到飽，就在梨花 A5和牛放題！店家堅持選用日本北海道帝王蟹、松葉蟹、日本A5和牛肋眼等頂級食材，用新鮮海味擄獲你的胃。已經做高檔食材餐廳多年，即便是吃到飽水準，食材一點都不馬虎。多種和牛吃到飽，肉的品質都相當不錯，充滿肉香口感又嫩，尤其喜歡海鮮的朋友真心推薦不要錯過的「痛風餐」！

圖 / IG @bear.lovefood
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地址：高雄市左營區安吉街468號

狂一鍋－高雄台鋁店

主打台式口味的「狂一鍋」湯頭都很特別，有燒酒烏骨雞蛤蜊鍋、爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋、鹹冬瓜蛤蜊鮮魚鍋、國農牛乳鍋。尤其爆炒鍋是這裡的招牌，店內充斥著爆炒的香氣和聲音，光聞就肚子餓啦！雖然肉類不是吃到飽，但自助吧就有多種蔬菜是無限量供應，所以蔬菜、火鍋料、飲料，霜淇淋通通無限吃到飽，真的很夠啦！

圖 / FB 狂一鍋
圖 / FB 狂一鍋

圖 / FB 狂一鍋
圖 / FB 狂一鍋

地址：高雄市前鎮區忠勤路8號

嗑肉石鍋

高雄火鍋吃到飽的店很多，但裝潢如此精緻的真的不多！嗑肉食鍋在高雄的分店，裝潢都令人印象深刻，而且湯底加肉品還有自助吧吃到飽，價錢合理CP值頗高，是一間不知道吃什麼就會想去吃的火鍋店呢。特別分享他們家的麵類居然有韓式拉麵，少見的搭配更凸顯在眾多火鍋店中的獨特性呀~

圖 / FB 嗑肉石鍋
圖 / FB 嗑肉石鍋

圖 / FB 嗑肉石鍋
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地址：自由店｜高雄市左營區自由二路230號

美術館店｜高雄市鼓山區美術東六街187號

森焱上饌鍋鳳山店

這裡居然可以滿足不同需求的顧客！肚子餓的時候就選擇吃到飽，肚子不餓時候就選擇套餐，享有同樣的湯底選擇，同品質的肉品，真的很幸福呀！除此之外，必點的麻辣鴨血和豆腐，一口咬下是會噴汁的，千萬別燙傷啦~這裡絕對是高雄吃到飽的小資族首選！

圖 / FB 森焱上饌
圖 / FB 森焱上饌

圖 / FB 森焱上饌
圖 / FB 森焱上饌

地址：高雄市鳳山區建國路三段296號

木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory

這是一間藏在飯店裡的高級火鍋店，整體風格採用輕美式工業風，大量使用大理石檯面來陳列各式食材，就顯得特別有質感。此外，吃到飽的部份不僅有肉盤和蔬菜，就像吃buffe一樣，還有冷盤、麵包等，甚至連蝦子都是活的現撈給你吃。甜點的冰淇淋是知名品牌Häagen-Dazs，是不是很值得推薦大家去吃吃看呢！

圖 / FB 木櫃工廠創意鍋物
圖 / FB 木櫃工廠創意鍋物

圖 / FB 木櫃工廠創意鍋物
圖 / FB 木櫃工廠創意鍋物

地址：高雄市苓雅區五福一路105號2樓

延伸閱讀>>高雄岡山美食｜暖心也暖胃！盤點岡山羊肉爐推薦，在地人最愛老字號八選

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