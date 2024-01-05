方形披薩料超多！ 高雄美食 Rom’antica Pizza 料多薄脆的義式披薩推薦 還可以看國外帥主廚坐鎮

北高雄巨蛋商圈又多一間好吃的高雄披薩啦！有外國帥主廚坐鎮的Rom’antica Pizza 羅馬披薩，2023年12月初開幕後就人氣超夯！

不同於一般常見的義式拿坡里披薩，Rom’antica Pizza 羅馬披薩賣的是餅皮費工，薄皮且蓬鬆的羅馬式披薩。

看到料滿滿的長pizza被切成方形，整個超級滿足～更療癒的是，還有外國主廚偉凡的迷人微笑（陶醉）可以邊開心吃好吃pizza，邊欣賞帥哥，一舉兩得！！女孩們吃起來（誤）

漢神巨蛋商圈美食推薦：Rom’antica Pizza 羅馬披薩

講到近期人氣高雄巨蛋商圈美食，其中之一就是新開在左營至聖路上的Rom’antica Pizza 羅馬披薩！

2023年12月試營運，開幕兩週每天現做pizza都提早賣完！

我就是前一週週日晚間開門前去，遇到pizza 賣完的客人！聽店員說他們目前人手就這樣，每天產量有限，中午開始賣，有時賣完就真的賣完了。所以我這次，挑了一個平日中午，開店前15分鐘就先抵達了～～～（是有多怕吃不到啦！）

也因為提早抵達，得到了許多帥主廚，擺出pizza、撒cheese、撒香料的畫面。

一旁的我爸：你到底拍了幾張主廚。

我：哈哈哈哪有，七七四十九張而已～

擺出來的羅馬方形pizza超級誘人，就喜歡看pizza灑滿料的樣子！！差點沒直接伸手去拿（誤）

11:30準時開門，終於可以進店啦！以高雄義式pizza店來說，這裝潢真的很清新、很舒服欸～重點是店內也清理得超乾淨，不會地板黏，假如早到的話相當建議內用！！

一字排開的羅馬披薩好誘人！！真的會站在那看口味選擇障礙。

客人羅馬披薩選好口味後，店員會拿剪刀將披薩剪成方型小塊。

接著再入烤箱烤一次，畢竟吃pizza就是要吃熱騰騰上桌的啊啊啊！

沒等上太久，我們點的pizza好了，還得到主廚偉凡的靦腆微笑～

高雄義式披薩推薦：Rom’antica Pizza 羅馬披薩

▼松露三種菇pizza $150

這個口味是當天我跟老爸的最愛！三種菇脆脆又juicy的口感超迷人，伴隨松露香氣，吃了超開胃～

▼燻鮭魚披薩 $180. ▼番茄青醬披薩 $150

煙燻鮭魚pizza聽說是人氣款！他的煙燻鮭魚疊鋪得算滿，配上番茄醬底、巴薩米克醋以及珍珠洋蔥，味道搭得很棒～我很喜歡巴薩米克醋的畫龍點睛。

喔對，羅馬pizza的餅皮我很喜歡，雖然薄但又帶一點拖鞋麵包的蓬鬆感，吃起來麵香很棒。那天跟主廚聊天，他說這個麵團很不好做，主要是這麵團需要大量的水，水量不好抓，也更考驗製作者的經驗和功夫。

不過，比起華麗的燻鮭魚pizza，番茄青醬披薩我更愛！我吃披薩喜歡簡單的味道，這款味道簡單，但這個恰到好處點綴的青醬，讓吃到一半時香氣整個跳出來，我很推這口味！

▼薑汁汽水 $60

試營運期間點pizza免費贈送可樂或雪碧，但店內也有其他的飲品，推薦一下主廚推薦的薑汁汽水，帶點辣感跟pizza相當對味！我個人是吃東西喜歡「對味」勝過免費的人啦，哈哈，加上這瓶60元以進口飲料來說也很佛系，很建議大家拿來搭餐。

Rom’antica Pizza 羅馬披薩評價/用餐心得

近幾年比起美式pizza，我更愛咀嚼帶麵香與酵母香的義式pizza！這家Rom’antica Pizza 羅馬披薩餅皮耐嚼好吃，topping用料也扎實，看似不大塊吃下去也非常有飽足感～不管口味或用餐環境或是養眼的主廚（欸）很讓人非常喜歡！推薦給大家～

Rom’antica Pizza 羅馬披薩菜單價目表

Rom’antica Pizza 羅馬披薩

地址：高雄市左營區至聖路237號

電話：07 550 6180

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:00（試營運期間週一、週二公休）

臉書粉絲團：Rom’antica Pizza 羅馬披薩

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」