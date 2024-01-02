高雄酸菜魚推薦！ 酸香辣迷人美味「春囍打邊爐」超創意螺螄粉+酸菜魚鍋

最近迷上螺螄粉，真的只要有空都在找哪裡有好吃高雄螺螄粉！結果～就看到春囍打邊爐，推出的螺螄粉酸菜魚鍋，讓大家想吃螺螄粉、想吃酸菜魚一次滿足！

我們這天一起去的朋友都蠻喜歡春囍打邊爐螺螄粉酸菜魚，除了魚片之外還有酸豆、筍乾、花生以及南投米線，吃鍋底可，但也推薦點肉盤、手工火鍋料來放進酸菜魚鍋裡煮。不想吃辣，以大蒜和南瓜熬煮的金湯酸菜魚也非常好吃喔！目前這個新推出的春囍打邊爐螺螄粉酸菜魚，不管在春囍高雄明誠店、春囍高雄文濱店、春囍台南店和春囍台中洲際崇德店都是人氣熱銷！喜歡螺螄粉真的要手刀快點去吃啦！！！

人氣鳳山聚餐、鳳山火鍋店：春囍打邊爐文濱店

好一陣子沒來春囍打邊爐！這次朋友約一起聚餐吃飯，選在她家附近的春囍打邊爐文濱店。

結果平日晚上生意超好！！！果然入冬天氣涼大家都想吃鍋，提醒大家務必訂位唷～～

春囍打邊爐全新螺螄粉酸菜魚

好一陣子沒來吃春囍打邊爐，結果是被螺螄粉酸菜魚給燒到！沒辦法，我太愛吃螺螄粉了～

▼螺螄粉酸菜魚（含鍋底配料） $1099

約2-3人份，可以免費加湯。以台灣石螺加上豬大骨，再配以多種香料與春囍酸菜魚湯底，熬製七小時成湯。 湯熬煮好後再放入魚片與酸豆、筍乾、花生與米線上桌。

春囍螺螄粉酸菜魚使用的是軟嫩的烏鱧魚，做成魚片後煮過也不易散開，各年齡層吃都非常好入口唷～

特別提一下螺螄粉酸菜魚配料料！即使是筍乾、酸豆和米線也不馬虎，特選台灣在地產，品質好的配料！像是雲林大林筍乾、高雄衫林酸豆、南投埔里米線等～像我就很愛他們選的筍乾與酸豆，夠爽脆～

吃螺螄粉酸菜魚是這樣的：先嗦粉、再吃魚，再涮肉。先享受Ｑ彈的米線，湯頭濃烈香辣，米線下鍋煮個五分鐘就很入味囉～

魚片也是不用煮太久，煮滾後三分鐘就可以吃了！真的很細～而且完全無刺，超好入口！

▼金湯酸菜魚 $999

約2-3人份，可以免費加湯。不敢吃辣的大家，春囍打邊爐也有不辣的酸菜魚鍋底喔！像這個很受大家歡迎的金湯酸菜魚。

這個湯底是用蒜頭與南瓜熬煮而成，濃郁又順口，應該說在這之前我從沒想過南瓜跟蒜頭可以配在一起～但冷冷的天喝這湯，身體都暖起來。

而也因為這金湯酸菜魚湯底不辣，更能吃到魚片的鮮甜味！後來問店員店員說蠻多爸媽帶小朋友來都喜歡點這鍋，湯好喝，小朋友也很喜歡吃這湯的魚肉。

春囍打邊爐酸菜魚之所以厲害，就是不但能單吃酸菜魚鍋底，還可以用酸菜魚鍋涮肉！！

▼美國Prime無骨牛小排（大） $740

喜歡油花均勻分布又軟嫩的肉，直接點無骨牛小排啦！春囍打邊爐用的是美國Prime無骨牛小片，肉軟嫩又香，下螺螄粉酸菜魚鍋超讚！

▼伊比利雪藏豬（大）$ 560

伊比利雪藏豬吃起很像牛肉，肉質細緻，但吃起來帶點奶香味，這個奶香跟金湯酸菜魚的南瓜味非常match！這天同行朋友都很愛～

▼綜合手工餃 $ 250

這是春囍打邊爐廚房自己做的手工餃！有四種口味，青蔥豬肉餃、紅牌海鮮餃、粵式鹹水餃與乳酪餃。其中紅牌海鮮餃與粵式鹹水角都含香菜，如果不吃香菜可以換成蝦餃皇跟鮮蝦雲吞喔！

紅牌海鮮餃和粵式鹹水餃是新口味，我自己覺得兩個都蠻好吃的（可能香菜加分，哈哈哈），目前有單種口味4顆特價139元的優惠，到2023年12月31日止，原價160元喔！

▼百花鬼鬼 $200

這個是每次來春囍打邊爐必點的！在老油條上填上花枝漿與蝦仁漿，下鍋煮時油條被辣湯的辣油給包覆，咬下外軟內脆，然後是蝦漿花枝漿的甜，非常喜歡！！

▼老火魯水拼盤 $650

這是當天店長招待我們吃的！之前就點過～但告訴大家，每次吃這個老火滷水拚盤，我們都上桌直接先吃個大半盤，再把剩下小半盤放鍋中煮。

▼饕客四宮格 特價$360 （原價480)

麻辣牛肉、嫩牛肉、黃金酥肉以及火龍果魚籽蝦滑。

這四種肉品都有先調味過，用小湯匙將下肉鍋，建議大家一次下鍋煮一種，不然可能會在鍋底失蹤撈不到。

▼經典牛肉麵 $230

這份也是店長招待我們吃的，說等鍋滾起來之前可以填肚子。結果⋯⋯我們四個人兩分鐘就搶完，誰還等得到火鍋滾啊～～

▼紅糖糍粑（期間限定形狀） $120

之前每次來也都會點紅糖糍粑的我，看到這次以愛心盤、小湯圓狀出場也非常驚喜啊～我很喜歡這樣，跟小湯圓一樣的口感！不過聽說這個愛心盤形狀是期間限定，不知道賣到什麼時就完售～

▼青花椒奶蓋綠（左）$85 ▼香水檸檬凍檸杯（中）$85 ▼海鹽鮮奶茶（右）$85

吃春囍吃鍋也可以點飲料配～這次喝到三種，最推薦香水檸檬凍檸杯跟海鹽鮮奶茶！凍檸杯的酸很解辣鍋的辣，海鹽鮮奶茶我覺得微微的鹹味跟不會太甜膩的奶茶很搭～

▼雪花冰（季節隨機） $150

真的是幸好在草莓季來吃春囍！！最近雪花冰剛好是草莓抹茶雪花冰～

11月底的草莓還帶有一些酸味，沒關係～跟帶一點甜味的抹茶雪花冰搭得剛剛好！餐後大家一起分食，吃完也不會太有負擔。

春囍打邊爐 高雄文濱店

地址：高雄市鳳山區文濱路135號

電話：07-7776614

營業時間：11:00 – 22:30

臉書粉絲團：春囍打邊爐FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」